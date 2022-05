EK: Rakentamisen luottamusindikaattori selvässä laskussa, teollisuuden luottamus laski vain aavistuksen

Kuva: Elinkeinoelämän keskusliitto.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan eri päätoimialojen suhdannenäkymissä on selviä eroja.

Elinkeinoelämän keksusliitto on julkaissut toukokuun suomalaisyritysten luottamusindikaattorit. Teollisuusyritysten luottamus laski toukokuussa hieman. Saldolukema oli +13, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +14. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Tuotannon ennakoidaan jatkavan kasvuaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta oheni hieman edelliskuusta, mutta on yhä selvästi yli normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot supistuivat toukokuussa edelliskuun tasolta. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 91 prosentilla vastaajista.

Suomen teollisuuden luottamus oli huhtikuussa tehdyn mittauksen mukaan hieman EU-maiden keskiarvoa korkeammalla.

Rakennusyritysten luottamus jatkoi laskuaan toukokuussa.

Luottamusindikaattorin saldoluku oli -15 pistettä, joka on 11 pistettä vähemmän kuin huhtikuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Rakentamisen tilauskanta supistui edelliskuukauden tasolta ja taso on nyt selvästi alle tavanomaisen tason. Myös henkilöstön määrän arvioidaan jatkavan laskuaan tulevien kuukausien aikana, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.

Rakentamisen hidastumisesta kielii myös myönnettyjen rakennuslupien määrän lasku.

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia tammi-maaliskuun 2022 aikana yhteensä 8,1 miljoonaa kuutiometriä, 20,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen rakentamisen luottamusindikaattori oli huhtikuussa lähellä EU-maiden keskiarvoa.

Ennen Ukrainan sotaa aloitettujen asuntohankkeiden suuri määrä sekä toimitilarakentamisen piristyminen pitävät rakentamisen plussalla kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen volyymi putoaa kuitenkin ensi vuonna varsinkin asuntorakentamisessa, Rakennusteollisuus RT arvioi.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenilleen teettämässä kyselyssä suurin osa yrityksistä arvioi, että investointeja lykkääntyy tai jopa peruuntuu.

Asuntoaloitukset laskevat ennätyksellisen korkealta tasolta tänä vuonna arviolta viidenneksellä noin 39 000 asuntoon, mikä on edelleen historiaan nähden korkea määrä. Ensi vuonna Rakennusteollisuus RT ennakoi aloitusten asettuvan pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeen tasolle, 35 000 asuntoon.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski toukokuussa hieman. Saldolukema oli +9 pistettä, joka on pisteen verran vähemmän kuin huhtikuun tarkistettu lukema. Luottamus on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi ennallaan toukokuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +0. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on -1.

”Toukokuussa yrityskentän luottamus säilyi odottavalla kannalla. Ainoastaan rakentamisessa tultiin selvemmin alaspäin. On luontevaa, että rakennusalalla pitkän noususuhdanteen sovittaminen voimakkaaseen kustannusten nousuun on vaikea yhtälö”, EK:n johtaja Sami Pakarinen toteaa.

Pakarisen mukaan vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta yritysten tilanne on kokonaisuutena vielä kantanut kuluttajien epävarmuutta paremmin.

”Suunta on kuitenkin selvästi hidastumaan päin, kuten on nähtävissä myös tuoreimmista talousennusteista”, Pakarinen jatkaa.

