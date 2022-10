Energiakriisi kääntänyt sähkön kulutuksen selvään laskuun

Kuva: Energiateollisuus Ry.

Kuluttajien sähkönkäyttö laskenut 13,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja sähkön tuonti on lähes romahtanut, kertoo Energiateollisuus Ry.

Sähkömarkkinoilla riittää nyt ihmettelemistä. Ukrainan sodan ja Venäjään kohdistuvien pakotteiden vuoksi pörssisähkö on kuluvan vuoden aikana noussut rajusti.

Samalla myös sähkön hintavaihtelu on kasvanut. Pörssisähkö on välillä hyvin halpaa, hetkittäin jopa ilmaista. Se taas johtuu siitä, että tuulivoimaa on nyt paljon käytössä ja tuulisilla ilmoilla tuulivoima tuottaa paljon sähköä. Lisäksi ydinvoimaa on hyvin verkossa.

Kuluttajat ovat aloittaneet sähkön säästämisen elokuussa. Tämä ilmenee Energiateollisuus Ry:n julkaisemista kuukausitilastoista.

Elokuussa kaasun saatavuus Euroopassa heikkeni merkittävästi Venäjän toimien johdosta, ja sähkön hinta nousi korkeaksi. Syyskuussa sähkönkulutus oli samalla tasolla kuin kesäkuussa, jolloin on valoisaa ja lämmintä. Käytön vähenemä on merkittävä.

”Kesällä alettiin puhua sähkön riittävyydestä ja sähkökatkoista, ja hinnat nousivat aivan uudelle tasolle. Elo- ja syyskuun kulutus on laskenut todella merkittävästi”, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Leskelän mukaan keskikulutuksen vähentäminen on tehokkain ja paras tapa laskea sähkön hintaa.

”Yhä useampien kuluttajien siirtyminen pörssisähkön käyttäjiksi on lisännyt kysyntäjoustoa, mikä on hyvä asia myös sähköjärjestelmän kannalta. Nyt täytyy toivoa, että suuntaus jatkuu, ja sähkön hintaa saadaan laskettua jatkossa vielä enemmän”, Leskelä jatkaa.

Sähkön kysyntäjousto tarkoittaa sähkönkulutuksen hetkellistä vähentämistä tai lisäämistä sähkön tuotantotilanteen mukaisesti. Sähköä kannattaa käyttää silloin, kun sitä tuotetaan paljon ja vähäpäästöisesti sekä se on edullista. Kulutusta voi siis joustaa molempiin suuntiin.

Sähkönhinta vaihtelee jo nyt tuotannon ja kysynnän mukaan tunneittain. Vain tuntihinnoiteltua pörssisähköä ostava asiakas hyötyy edullisista taksoista. Kotitalouksien kulutusjouston merkitys kasvaa, kun sähköntuotannossa siirrytään yhä enemmän tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiseen.

Samalla kun kuluttajien sähkön kulutus on laskenut, on sähkön tuonti käytännössä romahtanut.

Energiateollisuus Ry:n mukaan sähkön nettotuonti syyskuussa on laskenut jopa 69 prosenttia edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna. Lukema on suurempi, kuin Venäjän keväällä päättyneen sähköntuonnin osuus.

Tuonnin väheneminen on ollut mahdollista siksi, että kotimainen sähkön kysyntä on laskenut, ja samaan aikaan on saatu lisää kotimaista tuotantoa. Tuulivoimaa valmistuu jatkuvasti lisää, ja myös Olkiluoto 3 on aloittanut tuotantonsa.

Teollisuuden sähkönkäyttö on laskenut 4,3 prosenttia vuoden 2021 syyskuuhun verrattuna. Noin prosenttiyksikkö laskusta johtuu Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta viime syksynä, loppuosa johtuu teollisuuden tarpeesta tehostaa energiankäyttöä ja siten laskea tuotantokustannuksiaan.

Teollisuus käyttää noin puolet maamme sähköstä, joten vähenemä on merkittävä. Sähkön kulutuksen kokonaisvähenemä edelliseen syyskuuhun verrattuna on 9,2 prosenttia.

”Vähenemä on niin suuri, että sitä ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla. Syyn täytyy olla sähkön hintoihin ja riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Sähkönkäyttäjät ovat tehneet paljon vähentääkseen sähkönkäyttöä ja helpottaakseen sähkölaskujensa nousua. Toivottavasti suuntaus jatkuu”, Leskelä toteaa.

Esimerkiksi paljon energiaa käyttävä teräsyhtiö Outokumpu on kohdannut nyt haasteita korkeasta sähkön hinnasta. Siksi yhtiö suunnittelee ferrokromituotannon rajoittamisen jatkamista ja käynnistää siihen liittyvät muutosneuvottelut.

”Tilanne energiamarkkinoilla ei ole valitettavasti parantunut, vaan energian kova hinta vaikuttaa negatiivisesti kustannuskilpailukykyymme pääosin Euroopan ulkopuolelta tuleviin kilpailijoihimme verrattuna.”, Outokummun ferrokromiliiketoiminnan johtaja Martti Sassi kertoo.