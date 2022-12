Mitkä ovat inflaationäkymät vuodelle 2023?

Kuluttajahintojen nousun odotetaan tasoittuvan ensi vuoden aikana.

Yhdysvalloissa julkaistiin tiistaina marraskuun inflaatiotilasto. U.S. Bureau of Labor Statisticsin mukaan kuluttajahinnat kallistuivat 7,1 prosenttia vuodessa ja 0,1 prosenttia lokakuusta. Ekonomistien konsensusennuste oli 7,3 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli 7,7 prosenttia vuodessa.

Pohjainflaatio oli marraskuussa 6,0 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatiossa ei ole mukana ruoan ja energian hintoja. Ekonomistien ennuste oli 6,1 prosenttia ja lokakuun lukema oli 6,3 prosenttia vuodessa.

Vuosi-inflaatio on nyt tasoittunut viitenä kuukautena peräjälkeen. Kesäkuussa kuluttajahinnat nousivat 9,1 prosenttia vuodessa. Se on ollut korkein lukema tänä vuonna.

Vuositason pohjainflaatio on tasoittunut loka- ja marraskuussa. Syyskuun tilaston mukaan se oli vielä 6,6 prosenttia.

Erityisesti tavarainflaatio tasoittui marraskuussa. Ruoan hinta kallistui 10,6 prosenttia vuodessa. Lokakuun lukema oli 10,9 prosenttia. Ruoka kallistui 0,5 prosenttia kuukaudessa.

Energia hinta nousi 13,1 prosenttia vuodessa, kun lokakuussa lukema oli 17,6 prosenttia. Energian hinta laski 1,6 prosenttia kuukaudessa.

Muiden hyödykkeiden hinnat laskivat 0,5 prosenttia lokakuusta. Muun muassa käytettyjen autojen ja rekkojen hinnat laskivat merkittävästi, peräti 2,9 prosenttia lokakuusta.

Palvelusektorin inflaatio kiihtyi lokakuusta. Hinnat nousivat 6,8 prosenttia, jos mukaan ei lasketa energiapalveluita. Eniten palvelujen hintojen kallistumista selitti asumisen kallistuminen. Asumiskustannukset nousivat peräti 7,1 prosenttia vuodessa. Lokakuun lukema oli 6,9 prosenttia.

Markkinoilla hinnoitellaan inflaation tasoittumista Yhdysvalloissa vuonna 2023. New Yorkin Fedin marraskuussa tekemän kyselytutkimuksen mukaan kuluttajat arvioivat inflaation olevan 5,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Kolmen vuoden inflaatio-odotus on noin kolme prosenttia ja viiden vuoden 2,3 prosenttia vuodessa.

Kuluttajien viiden vuoden inflaatio-odotus on lähes sama kuin markkinoiden hinnoittelema inflaatio-odotus. Marraskuun lopulla markkinat hinnoittelivat 2,41 prosentin inflaatiota seuraavalle viidelle vuodelle. 12. joulukuuta lukema oli 2,35 prosenttia.

Useat eri tekijät indikoivat inflaation tasoittumista

Pandemian aikana tehtaita oli kiinni ja työvoimasta oli pula. Työvoimapula vaivaa edelleen useita aloja, mutta tuotteiden toimitusajat ovat lyhentyneet. Lisäksi viime kuukausina rahtihinnat ovat palautuneet melkein pandemiaa edeltävälle tasolle. Se lieventää inflaatiopaineita entisestään.

Korkea inflaatio on johtunut paljolti kallistuneesta energian hinnasta. Energian hinnannousu on tasoittunut viime kuukausina ja esimerkiksi Brent-raakaöljyn hinta on laskenut 42 prosenttia vuoden huipuista.

Sähkön hinta on kallistunut merkittävästi Euroopassa. Yhdysvalloissa sähkön hinnannousu pysähtyi loka- ja marraskuun aikana. Polttoaineen hinnanlasku alkoi Yhdysvalloissa jo heinäkuussa. Sen jälkeen hinta on noussut kuukausitasolla ainoastaan lokakuussa.

Ruoan hinnan kallistuminen on niin ikään tasoittumassa Yhdysvalloissa, vaikkakin hitaammin kuin energian. Ruoka kallistui marraskuussa 0,5 prosenttia kuukaudessa. Keväällä ja kesällä lukemat olivat prosentin tuntumassa.

Sodalla on ollut energian tarjonnan lisäksi vaikutusta myös ruoan ja varsinkin viljan tarjontaan. Ukrainan ja Venäjän osuus on ollut viime vuosina viljan viennistä yhteensä noin 30 prosenttia. Tilannetta on helpottanut Mustanmeren viljanvientisopimus.

Käytetyt ajoneuvot kallistuivat nopeasti vuonna 2021, kun osa komponentteja valmistavista tehtaista oli kiinni koronasulkujen vuoksi. Sen vuoksi erityisesti uusien sähköautojen tarjonta ei riittänyt vastaamaan kysyntään. Käytettyjen ajoneuvojen hinnat ovat laskeneet jo viiden kuukauden ajan. Hintakupla on siis ainakin tältä erää ohi.

New York Fedin julkaisema Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) lasketaan muun muassa toimitusaikojen ja rahtikustannusten perusteella. Indeksi lasku kuvaa tarjontahaasteiden helpottamista.

Asumiskustannusten osuus on merkittävä inflaatiokehityksen kannalta

Asumiskustannukset kallistuivat marraskuussa peräti 7,1 prosenttia vuodessa. Asumiskustannuksien muutoksella on merkittävä vaikutus inflaatiolukuihin, sillä niiden paino on inflaatiokorissa yli 32 prosenttia.

Asumiskustannusten inflaatioeristä ylivoimaisesti suurimman osan muodostavat vuokrat. Amerikkalainen kiinteistömarkkinapalvelu Zillow julkaisee vuokrahintaindeksiä. Sen mukaan vuokrien hinnat ovat jo laskusuunnassa Yhdysvalloissa.

Inflaatiotilastoissa laskeva vuokrataso näkyy viiveellä, koska kuluttajahinta-aineistossa on mukana myös vanhoja vuokrasopimuksia sekä kyselytutkimuksella kerättyjä vuokra-arvioita. Ensi vuoden alkupuolella vuokrien hintakehityksen odotetaan tasaantuvan myös inflaatiotilastojen perusteella.

Amerikkalaisilla kertyi pandemian aikana paljon ylimääräisiä säästöjä. Iso osa niistä on jo kulutettu. Deutsche Bankin arvion mukaan ensi keväänä ollaan ylimääräisten säästöjen osalta pandemiaa edeltävässä tilanteessa. Se vähentää kysyntää ja inflaatiopaineita.

Useat eri tekijät siis indikoivat inflaation tasoittumista. Korkean inflaation jatkumista tukee tällä hetkellä vahva työllisyystilanne, joka näkyy palkkainflaationa. Palkat nousivat The Indeed Hiring Labin tilaston mukaan marraskuussa 6,5 prosenttia vuodessa. Se on pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän, mutta vähiten kesäkuun 2021 jälkeen. Palkkakehitys saattaa hidastua ensi vuoden aikana pandemiaa edeltävälle 3-4 prosentin tasolle, jos taloussykli heikkenee.