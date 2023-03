Onko First Republic seuraava pankkimyllerryksen uhri? – ”pankkihuolet eivät ole ohi”

Yhdysvalloissa uhkaa kaatua jo neljäs pankki. Maan valtiovarainministerin puheet eivät tilannetta rauhoittaneet.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä 4,75–5,0 prosentin vaihteluvälille. Päätös yksimielinen ja se oli myös ekonomistien ja analyytikoiden konsensusodotuksen mukainen.

Keskuspankki viestittää edelleen, että ohjauskorkoa nostetaan inflaationäkymän sitä vaatiessa ennakoitua korkeammalle.

Markkinat odottivat myös kommentteja Yhdysvaltoja ravistelevasta pankkimyllerryksestä. Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi pankkijärjestelmän olevan kunnossa ja talletusten turvassa. Keskuspankin avomarkkinakomitea on kuitenkin pohtinut pidättäytymisestä koronnostosta pienempiä pankkeja ravistelevan talletuspaon vuoksi.

Keskuspankki on puun ja kuoren välissä. Toisaalta edelleen korkea inflaatio edellyttäisi siltä ohjauskoron nostoa, toisaalta ohjauskoron nostot ovat saaneet lyhyet markkinakorot nousuun. Lyhyiden markkinakorkojen nousu on laskenut velkakirjojen arvoja ja se koitui osaltaan kaatuneen Silicon Valley Bankin kohtaloksi.

Pelot uusista pankkiuhreista leviää

Powellin puheen lisäksi huomiota herätti samaan aikaan USA:n valtiovarainministeri Janet Yellenin kuuleminen kongressissa.

Yellen kertoi, että kaikkien pankkitalletusten vakuuttamisesta ei keskustella ilman Yhdysvaltain kongressin hyväksyntää.

Viesti oli kuin bensaa liekkeihin. Kaikkiaan pankkiosakkeita seuraava KBW-indeksi painui keskiviikkona 4,7 prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana indeksi on romahtanut 27 prosenttia.

USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen.

S-Pankin päästrategi Lippo Suominen kommentoi Yellenin puhetta Twitterissä.

”Kannattaa huomata, että osakkeita ei eilen painanut laskuun Fed:n päätökset, vaan valtionvarainministeri Yellenin kommentti, että talletuksille ei ole luvassa rajatonta takausta. Pankit olivat markkinalaskun kärjessä – pankkihuolet eivät ole ohi”, Suominen tviittaa.

Kannattaa huomata, että osakkeita ei eilen painanut laskuun Fed:n päätökset, vaan valtionvarainministeri Yellenin kommentti, että talletuksille ei ole luvassa rajatonta takausta. Pankit olivat markkinalaskun kärjessä – pankkihuolet eivät ole ohi pic.twitter.com/oHq6mpcf6q — Lippo Suominen (@LippoSuominen) March 23, 2023

Uudessa Social Science Research Networkissa julkaistussa tutkimuksessa väitetään, että eri puolilla Yhdysvaltoja on 186 pankkia, jotka voivat kaatua, jos puolet niiden tallettajista vetävät nopeasti varansa pois pankista. Taloustieteilijät eivät nimenneet pankkeja, joiden he uskoivat olevan vaarassa.

Eräät suursijoittajat, kuten hedgerahastojohtaja Bill Ackman, vaativat kaikkien pankkitalletusten täydellistä vakuuttamista. Muutoin vaarana on laajalle leviävä pankkikriisi. Koska talletuksia oli syyskuussa 26,6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kaiken vakuuttaminen olisi kuitenkin poikkeuksellista.

Onko First Republic seuraava kaatuva pankki?

Kaatumisuhan alla on seuraavaksi erityisesti First Republic Bank, joka on menettänyt kuukaudessa jo lähes 90 prosenttia markkina-arvostaan. Yellenin kommenttien jälkeen osake romahti keskiviikkona lähes 15,5 prosenttia 13 dollariin.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että jättipankki Morgan Stanleyn analyytikko Manan Gosalia asetti aiemmin tällä viikolla julkaistussa raportissaan First Republicin osakkeille 54 dollarin tavoitehinnan parhaan skenaarion vaihtoehdossa. Osake hinnoitellaan nyt siis 13 dollariin eli reippaasti sen alle.

Gosalian optimistinen arvio perustui oletukseen, jossa USA:n talletussuojarahasto (FDIC) vakuuttaa kaikki kuluttajatalletukset pankkikriisin loppuun asti, jolloin suurin osa asiakastalletuksista palautuu pankkeihin.

Toiveet laajasta talletusturvasta vähenivät keskiviikkona sen jälkeen, kun Yellen kertoi senaatin kuulemisessa, ettei hän harkitse tällaista toimenpidettä ilman kongressin hyväksyntää ja että hän tarkastelee pankkien riskejä tapauskohtaisesti.

”En ole harkinnut tai keskustellut mistään, mikä liittyisi yleiseen vakuutukseen tai talletusten takaamiseen”, hän sanoi.

Reuters kertoo kolmeen asiaan perehtyneen nimettömään lähteeseen nojaten, että First Republic tutkii keinoja supistaa toimintaansa, jos sen yritykset hankkia uutta pääomaa epäonnistuvat.

Kriisipankin mahdollinen ostaja joutuisi ottamaan vastaan 26,8 miljardin dollarin tappiot First Republicin laina- ja arvopaperisalkuista. Lisäksi pankin pääomapohjan vahvistamiseen tarvitaan 9,5 miljardia dollaria lisää, Morgan Stanleyn analyytikot arvioivat.

Analyytikot arvioivat, että pahimmassa tapauksessa First Republicin osakkeet laskisivat vain yhteen dollariin.

Citigroup peruutti tiistaina arvionsa First Republicin osakkeesta ja asetti osakkeen tarkkailun alaiseksi. Analyytikot Arren Cyganovich ja Kaili Wang totesivat raportissaan, että jonkinlainen hallituksen väliintulo näyttää yhä todennäköisemmältä, joskin sen muoto on edelleen epäselvä.