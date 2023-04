Mikä on kullan kallistumisen takana?

Kullan hinta ja reaalikorot korreloivat negatiivisesti.

Kullan vaihdetuimman futuurisopimuksen hinta kallistui torstaina viimeisen vuoden ennätykseen, joka on 2055,30 dollaria per troy-unssi. Kehitystä tuki päivän aikana julkaistu tuottajahintaindeksi, joka osoitti hintapaineiden hellittäneen maaliskuussa.

Jalometallin hinta kävi lähellä elokuun 2020 kaikkien aikojen huippua, 2069,40 dollaria. Perjantaina kullan hinta laski 1,8 prosenttia 2003,70 dollariin, kun reaalikorot nousivat.

Kullan keskeiset tuottoajurit ovat kullan vaihtoehtoiskustannus, sijoittajien riskinottohalukkuus, kullan ETF-merkintöjen ja hintakehityksen momentum, dollarin vaihtokurssin kehitys sekä kullan kysyntä.

Valtionlainojen reaalituotto on kullan vaihtoehtoiskustannus. Se tarkoittaa, että matalan korkotason aikana kulta on suhteessa houkuttelevampi sijoituskohde kuin korkeamman korkotason aikana, jolloin korkoinstrumentin tuotto-odotus on kilpailukykyisempi.

Kullan hintakehitystä on tukenut reaalikorkojen lasku. Yhdysvaltain 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on laskenut noin 40 korkopistettä viimeisen viiden viikon aikana. Samalla aikavälillä jalometalli on kallistunut noin 10 prosenttia. Markkinakorot laskivat merkittävästi pankkiongelmien vuoksi, kun taantumariski kasvoi. Lisäksi viime viikkoina on julkaistu tilastoja, jotka indikoivat inflaation hidastumista.

Perjantaina inflaatio-odotukset kuitenkin kasvoivat. Se johtui Michiganin yliopiston julkaisemasta kyselytutkimustuloksesta, jonka mukaan kuluttajat odottavat 4,6 prosentin inflaatiota seuraavalle 12 kuukaudelle. Ekonomistien konsensusennuste oli 3,5 prosenttia.

Kallistuva kullan hinta viittaa siihen, että sijoittajat ottavat näkemystä Fedin koronnostojen päättymisen puolesta. Fed on vaikeassa tilanteessa, koska liian nopea koronnostojen päättyminen saattaisi johtaa inflaatioriskin kasvuun, mutta liian kireä rahapolitiikka aiheuttaa finanssikriisin tai muita haasteita.

Kultakaivosyhtiöt ovat hyötyneet kullan hinnan kallistumisesta. Pörssilistatuista alan yhtiöistä Barrick Goldin osakekurssi on noussut kymmenen prosenttia tänä vuonna. Kinross Goldin osake on kallistunut peräti 25 prosenttia.

Kullan hinta ja reaalikorot korreloivat negatiivisesti. Korrelaatiokerroin on -0,58 aikavälillä huhtikuusta 2010 huhtikuuhun 2023. Huomionarvoista on, että korrelaatiokerroin on peräti -0,83, jos aikaväli päättyy 2021. Viime vuonna nähtiin epätyypillinen tilanne, kun reaalikorot nousivat, mutta kullan hinta ei halventunut samassa suhteessa. Se johtui stagflaatioriskin kasvusta. Kulta on historiallisesti tuottanut erinomaisesti stagflaation eli hidastuvan talouskasvun ja korkean inflaatio aikajaksoina.

Kullan hintakehitystä on tukenut myös vahva momentum. Muun muassa maailman suosituin kultaan sijoittava ETF, SPDR Gold Shares, keräsi nettona 653 miljoonaa dollaria merkintöjä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Kullan asema turvasatamana nousi suureen rooliin erityisesti maaliskuussa, kun finanssikriisin uhka kasvoi. Kultaan sijoittavat ETF:t keräsivät sen aikana yhteensä 1,9 miljardia dollaria nettomerkintöjä. Se oli eniten kymmeneen kuukauteen.