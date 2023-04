Mitkä ovat osakemarkkinoiden tuottonäkymät Fedin rahapolitiikan perusteella?

Amerikkalaisosakkeet ovat keskimäärin kallistuneet viimeisen koronnoston ja ensimmäisen koronlaskun välillä.

Yhdysvaltain keskuspankki lähestyy koronnostosyklin päättymistä. Markkinoilla hinnoitellaan vielä yhtä koronnostoa, jonka on määrä tapahtua toukokuun korkokokouksessa. Futuurihintojen perusteella 25 korkopisteen koronnoston todennäköisyys on 87,1 prosenttia. 12,9 prosentin todennäköisyys on sen puolesta, että Fed pitäisi ohjauskoron ennallaan. Nykyinen ohjauskorko on 4,75-5,00 prosenttia.

Yhdysvaltain osamarkkinoiden tuotto (S&P 500) on ollut historiallisesti korkea viimeisen koronnoston ja ensimmäisen koronlaskun välillä. Sen aikana vuodesta 1984 alkaen S&P 500 -indeksin keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia ja mediaanituotto on ollut 14,1 prosenttia. Tuotot ovat kilpailukykyisiä, kun huomioidaan, että Fedin viimeisen koronnoston ja ensimmäisen koronlaskun välillä on ollut keskimäärin 156 arkipäivää. Mediaani on ollut 129 arkipäivää. Jos laskuista jätetään pois ”mustan maanantain” sisältävä vuosi 1987, niin keskimääräinen tuotto on ollut 10,1 prosenttia ja mediaanituotto on ollut 16,0 prosenttia.

Defensiiviset osakkeet ovat tuottaneet merkittävästi enemmän kuin sykliset osakkeet Fedin viimeisen koronnoston ja ensimmäisen koronlaskun välillä. Tuottoero on ollut vuodesta 1980 alkaen keskimäärin 6,5 prosenttia. Markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden osakkeet ovat keskimäärin tuottaneet neljä prosenttia enemmän kuin markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeet. Sitä vastoin arvo- ja kasvuyhtiöiden tuottojen välillä ei ole ollut keskimäärin merkittävää eroa kyseisen rahapolitiikan syklin aikana. (Lähde: BCA Research).

Defensiivisten osakkeiden vahvaa historiallista tuottoa saattaa selittää se, että koronnostojen päättyminen ajoittuu yleensä taloussyklin loppupuolelle, jolloin sijoittajat keventävät markkinariskiä ja siksi ylipainottavat matalan beetan osakkeita. Riskin keventäminen näkyy myös suurten yhtiöiden korkeampina tuottoina. Pienet yhtiöt ovat keskimäärin riskisempiä ja niitä sijoittajat alipainottavat taloussyklin loppupuolella, kun taantumariski on korkeampi.

Siispä historian perusteella koronnostojen päättyminen on positiivinen ajuri osakemarkkinoilla. Viimeisestä koronnostosta ei ole kuitenkaan kestänyt tietyissä tapauksissa kauaa ensimmäiseen koronlaskuun, joka on ajoittunut monta kertaa lähelle taantuman alkamista.