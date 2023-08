Nokian Renkaat ponnistaa uudelta pohjalta – analyysi

Nokian Renkaat kasvattaa velkaansa ja lähtee massiiviseen investointivaiheeseen saavuttaakseen aiemman kokonsa. Uusi tehdas valmistuu Romaniaan.

Kuukauden osake: Nokian Renkaat

Todistin keväällä kahden kokeneen keskiuusmaalaisen yksityissijoittajan hyvin eriäviä näkemyksiä Nokian Renkaiden mielekkyydestä sijoituskohteena. Katsotaan nyt faktojen valossa, missä mennään.

Yhtäältä yhtiön riskisyys muodostuu siitä, että se on joutunut luopumaan Venäjän tehokkaasta, isosta tehtaastaan. Samalla uusi investointiprojekti Romaniassa syö kassavirtaa ennen tuotannon käynnistymistä.

Toinen kulma Nokian Renkaisiin sijoituskohteena on se, että Venäjä-riskistä on nyt pystytty irtautumaan, yhtiöllä on operatiivinen kyky toimia kannattavasti vaikkakin aiempaa pienemmällä volyymilla ja marginaalilla, tase on terve ja yrityksen arvo on painunut neljäsosaan.

Romanian valtion ja maakuntahallinnon sekä Nokian Renkaiden ylintä johtoa juhlistamassa uuden rengastehtaan peruskiven muurausta Romanian luoteisosassa Oradean kaupungissa toukokuussa 2023. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuonna 2025. Kuva: Nokian Renkaat, tiedote 11.5.2023





Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio (kuvassa toinen vasemmalta) toteaa tiedotteessa:

Tämä investointi on merkittävä strateginen askel, joka mahdollistaa yhtiömme kasvun ja kehityksen. Uusi huippuluokan tuotantolaitos Euroopassa on avainasemassa, kun rakennamme uutta Nokian Renkaita. Se tuo meille tarvittavaa lisäkapasiteettia ja on tärkeä tasapainoisen tuotantoverkoston kannalta.

Tehdas on rengasalalla ensimmäinen hiilidioksidipäästötön tuotantolaitos, jossa renkaiden valmistusprosessissa käytettävä höyry tuotetaan ilman fossiilisia polttoaineita. Yhtiö pitää tehtaan sijaintia hyvänä sekä jakelulogistiikan että vihreän energian tuotannon kannalta.

Kokonaisinvestointi on eittämättä mittava 650 miljoonaa euroa ja vuotuinen kapasiteetti alkuvaiheessa kuusi miljoonaa rengasta.

Tuotanto keskittyy pääosin Keski-Euroopan markkinoille suunnattujen isojen henkilöautorenkaiden ja SUV-renkaiden valmistukseen. Tehtaan yhteyteen rakennetaan jakelukeskus renkaiden varastointia ja jakelua varten. Rakennettavaa pinta-alaa on yhteensä noin 100 000 m2. – tiedote

Yhtiö kertoi odottavansa ”Euroopan unionilta noin 100 miljoonan euron suuruiselle tukihakemukselleen, jonka Romanian hallitus hyväksyi aiemmin tänä vuonna”. Todettakoon, että Romania kuuluu sekä EU:hun (vuodesta 2007) että Natoon (vuodesta 2004), mikä pienentää poliittista ja geopoliittista riskiä.

Useita kasvuaskeleita

Paitsi Romaniaan, yhtiö investoi valmistuskapasiteetin kasvattamiseen myös Suomen ja Yhdysvaltojen tehtaillaan sekä lisää sopimusvalmistusta. Tavoitteena on yli 15 miljoonan henkilöauton renkaan vuotuinen kapasiteetti vuoteen 2027 mennessä eli neljän vuoden päästä.

Tämä jakaantuisi USA:n Daytoniin (25 %, eli n. 4 milj. rengasta), Nokialle (35 %, eli n. 5 milj.) ja Oradeaan (40 %, 6 milj.).

Vielä vuonna 2021, ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan, yhtiö tavoitteli 26 miljoonan henkilöauton renkaan kapasiteettia vuoteen 2024 mennessä. Vastaavasti Raskaiden Renkaiden tavoite oli 32 miljoonaa kiloa vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2021 kapasiteetti oli karkeasti reilut 20 miljoonaa henkilöauton rengasta ja 24 miljoonaa kiloa raskaita renkaita.

Murrosta kuvaa se, että yhtiön isoimman liiketoiminnan, henkilöauton renkaiden, tuotantokapasiteetista jopa 17-18 miljoonaa rengasta (n. 80 %) oli Vsevolozhskin tehtaalla, joka nyt on myyty.

Oman tuotannon lisäksi henkilöauton renkaiden sopimusvalmistus täydentää Venäjän tehtaan jättämää tuotantokuilua. Yhtiö kertoi vuosikertomuksessaan 2022 ensimmäisten sopimusvalmistusrenkaiden tulevan Keski-Euroopan markkinoille kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, määrältään 1-3 miljoonaa rengasta per vuosi.

Maaliskuu oli ratkaiseva

Viime lokakuussa Nokian Renkaat tiedotti tehneensä sopimuksen Venäjän toimintojensa myynnistä Tatneft PJSC:lle. Velattoman kauppahinnan arvioitiin tiedotteessa olevan noin 400 miljoonaa euroa. Jo tätä ennen, alkuvuonna 2022, yhtiö oli tehnyt 281 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän toiminnan varoista ja 20 miljoonaa laskennallisista verosaamisista.

Maaliskuussa 2023 yhtiö tiedotti vastaanottaneen kauppahinnan Venäjän toimintojensa myynnistä, suuruudeltaan 285 miljoonaa euroa.

Ukrainan sodasta johtuen Nokian Renkailla ei ollut enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Vetäytymisprosessi on ollut pitkä, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että prosessi on loppumetreillä. Keskitymme nyt rakentamaan uutta Nokian Renkaita. Yhtiön uusi suunta on selkeä ja innostava. – Jukka Moisio, tiedote 16.3.2023

Lopullisesti kauppa saatiin päätökseen maaliskuun lopussa.

Osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuun 2023 tulos lopetetuista toiminnoista oli -339 miljoonaa euroa myyntivoiton ollessa 30 miljoonaa ja aiempien vuosien purettujen muuntoerojen -366 miljoonaa.

Tase on säilynyt alaskirjauksista huolimatta terveenä. Maaliskuussa likvidit varat olivat lisääntyneet kauppahinnan myötä vuoden vaihteen 259 miljoonasta 357 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste oli vastaavasti hyvätasoinen 68 prosenttia ja nettovelkaantumisaste hyvin matala 3,3 prosenttia vastaten vuodentakaista vertailukelpoista tasoa.

Toki haasteina olivat ja ovat voimakkaasti pienentynyt tuotanto ja vastainen investointitarve.

Huhti-kesäkuu lähes ennusteisiin

Nokian Renkaiden vuoden 2023 alkupuoliskon liikevaihto oli 530 miljoonaa euroa, jossa laskua 19 prosenttia vuoden takaisesta. Vielä vuonna 2021 alkuvuoden liikevaihto oli 758 miljoonaa ja koko vuoden 1,71 miljardia. Liikevoitto vuonna 2021 oli vastaavasti 268 miljoonaa ja marginaali 15,6 prosenttia.

Nyt yhtiö odottaa kuluvalta vuodelta 1,3-1,5 miljardin euron myyntiä ja 6-8 prosentin liikevoittoa. Yhtiö julkisti huhtikuussa 2023 uudet taloudelliset tavoitteensa. Se tavoittelee kahden miljardin euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevoitto pyritään nostamaan takaisin 15 prosentin tasolle.

Uutena tavoitteena on nettovelan ja käyttökatteen suhde 1-2, eli nettovelkaa olisi 1-2 kertaa suhteessa vuotuiseen käyttökatteeseen. Huhti-kesäkuun käyttökatemarginaalilla 14 prosenttia ja kuluvan vuoden liikevaihtoarviolla uusi nettovelkatavoite tarkoittaisi 200-400 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa korollisen nettovelan määrä oli kohonnut 220 miljoonaan ja nettovelkaantumisaste 16 prosenttiin. Aiemmin Nokian Renkaat on ollut vahvan kassavirtansa myötä suunnilleen nettovelaton.

Henkilöauton renkaiden osalta yhtiön kasvustrategia jakautuu kahteen vaiheeseen: ensimmäinen vaihe keskittyy uuden kapasiteetin ja operatiivisen kyvykkyyden lisäämiseen. Toisen vaiheen käynnistyessä vuonna 2026 kasvun odotetaan kiihtyvän. – tiedote 16.5.2023

Kasvatamme parhaillaan kapasiteettia Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillamme. Nokialla uudet laitteet on jo asennettu ja tuotantomäärät kasvavat paraikaa. Daytonissa asennustyöt ovat käynnissä, ja tehdas saavuttaa enimmäistuotantokapasiteetin jo ensi vuonna. – Moisio

Huhti-kesäkuussa henkilöautonrenkaiden liikevaihto laski odotetusti johtuen toimituskyvyn laskusta. Raskaiden Renkaiden myynti laski kysynnän heikennyttyä. Kuva: Nokian Renkaat, osavuosikatsaus 21.7.2023

Oikaistu liikevoitto koheni 15,2 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Valmistus- ja ostologistiikkakustannukset per kilo vastasivat vuoden takaista. Raaka-aineiden yksikkökustannukset laskivat tammi-maaliskuuhun 2023 verrattuna kuusi prosenttia. Kuva: Nokian Renkaat, ovk

Analyytikoiden arviot huhti-kesäkuun liikevoitosta olivat hieman toteumaa korkeammalla. Esimerkiksi OP ennusti 22 miljoonan liikevoittoa. Pankki kuitenkin säilytti osakkeen suosituksensa ennallaan Lisää-tasolla ja samoin tavoitehinnan 10 eurossa.

Hyvää osavuosikatsauksessa oli se, että kustannusnousu oli vaimentunut ja, että johto odottaa toisen vuosipuoliskon olevan vahvempi talvi- ja all season -rengassesongin sekä sopimusvalmistuksesta saatavan volyymin ansiosta.

Summa summarum

Nokian Renkaiden osakemäärä on 138,9 miljoonaa kappaletta ja osakekurssi noin 8,5 euroa. Tämä tekee markkina-arvoksi 1,2 miljardia euroa yhtiölle, jonka markkina-arvo oli vielä vuodenvaihteessa 2021-2022 lähes 4-kertainen eli 4,6 miljardia euroa ja osakekurssi vastaavasti 33,3 euroa.

Viiden vuoden jaksolla Nokian Renkaiden osaketuotto osinkoineen on ollut -71 prosenttia, yhdysvaltalaisen Goodyearin -31 prosenttia, ranskalaisen Michelinin +27 prosenttia ja japanilaisen Bridgestonen +62 prosenttia, valuuttakursseja ei huomioitu. Kuva: TradingView



Bridgestonen liikevaihto on 29,2 miljardia euroa ja liikevoittomarginaali 10,7 prosenttia, Michelinin luvut lähes identtiset 28,6 miljardia euroa ja 10,9 prosenttia. Goodyear teki viime vuonna 19,3 miljardin euron liikevaihdon 5,1 prosentin liikevoittomarginaalilla.

Verrokit ovat tässä selvästi isompaa kokoluokkaa kuin premium- ja jälkiasennusmarkkinoille keskittyvä Nokian Renkaat. Goodyearin pörssikehitys on ollut Nokian Renkaiden tapaan heikko. Aktivistisijoittaja Elliott Investment Management on iskenyt kyntensä amerikkalaisyhtiöön.

Aiheesta kirjoitti Yahoo Finance heinäkuussa todeten rengasyhtiöiden kohdanneen viime vuosina painetta niin kiinalaisten halpavalmistajien kuin päästö- ja ympäristöhuolien osalta.

Nokian Renkaiden isoin omistaja on Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium 10,1 prosentin omistuksella ja perässä seuraavat kotimaiset työeläkeyhtiöt.

Joka tapauksessa Nokian Renkailla on taseeseen ja markkina-arvoonsa nähden iso investointiprojekti meneillään. Yhtiö pyrkii kasvamaan lähivuosina liikevaihdoltaan isommaksi kuin mitä se oli Venäjän tehtaineen.

Siihen on varmasti pitkä matka useine vaiheineen. Mielenkiintoista on se, että yhtiö on jakanut haastavassakin tilanteessa osinkoa. Tuore toukokuussa jaettu osinko oli 0,35 euroa osakkeelta eli 4,1 prosenttia nykykurssiin nähden. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuuden päättää enintään 0,20 euron suuruisesta osingonmaksusta joulukuussa. Tämä päätös tehdään 31.10.2023.

Raportoitu osakekohtainen tulos viime vuodelta oli -1,27 euroa, josta jatkuvat toiminnot +0,11 euroa ja lopetetut -1,38 euroa.

Jos osingon toinenkin osa kilahtaa, osinkotaso säilyisi näin vuoden takaisella tasollaan 55 sentissä per osake, ja osinkotuotto olisi jopa 6,5 prosenttia.

Nokian Renkaiden osinkopolitiikkana on jakaa nettovoitostaan vähintään puolet osinkona. Osingonmaksukyvyn säilyttäminen lähivuosina toisi sijoittajalle selkänojaa. Erityisesti kasvuyhtiölle hyvätasoinen osinkotuotto tekee osakkeesta kiinnostavan.

Oma kysymysmerkkinsä vastaisen osingonmaksun kannalta on se, että investointivaiheeseen lähdetään kohonneessa korkoympäristössä. Yhtiön korollisten lainojen keskikorko oli kesäkuussa olosuhteisiin nähden varsin tyypillinen 4,2 prosenttia.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.