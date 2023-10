Kuukauden osake: Harvia nousi suosta

Sauna- ja spa-osake Harvia on noussut kuin varkain pörssin tuottavimpien joukkoon. Vain muutama osake on ollut 12 kuukauden aikana tuottoisampi.

Harvian Höyry & Spa -tuotteisiin kuuluvat höyryhuoneet, spa-moduulit, höyrystimet ja vedenpuhdistustuotteet. Kuva: Harvia.com

Kokenut sijoittaja Kari Tiainen sanoi minulle aikanaan kirjahaastattelussa (Tuoton arvoitus ratkeaa, 2015), että sijoittajan kannattaa olla aktiivinen ostaja, kun markkina on yleisesti alamäessä, mutta varovaisempi jos yksittäinen osake laskee yhtiön ongelmien vuoksi.

Juuri näin Harviassa on käynyt. Yhtiössä ei ollut varsinaisia liiketaloudellisia ongelmia vuosi sitten, mutta toki korkea ja epävarma sähkönhinta teki sähkökiukaan ostajista varovaisia Euroopassa ja kasvu hiipui.

Jutussamme 31.8.2022 otsikolla Älä rakastu kasvuosakkeeseen – analyysissa Revenio, Qt, Harvia ja Musti katsottiin muun muassa Harvian kurssilaskua tasolta 57,4 euroa 17.8.2021 tasolle 16,7 euroa 30.8.2022.

Laskua oli tullut reilussa vuodessa jopa 71 prosenttia, yhtenä syynä korkean sähkönhinnan ohella koronnousu, joka oli alkanut supistaa osakekurssiin ladattujen tulevien rahavirtojen nykyarvoa. Vaikutus näkyi erityisesti korkealle arvostetuissa kasvuyhtiöissä, kuten Harviassa.

Liikevaihdon kasvua yhtiö oli saanut vielä vuoden 2022 alkupuoliskolla 12 prosenttia, mutta markkina-arvo oli valahtanut vuodessa 1,07 miljardista 310 miljoonaan euroon.

Missä buumiosake lepää nyt?

Katsotaan, mitä vuoden 2022 elokuun jälkeen on tapahtunut tälle osakkeelle, josta monet sijoittajat innostuivat voimakkaan kurssinousun aikaan. Harvian osakasmäärä nousi vuoden 2021 aikana 13 550:stä 33 880:een eli 150 prosenttia.

Kurssi nousi samaisena vuonna suhteellisesti samaa tahtia osakasmäärän kanssa, 24,5 eurosta 58,7:ään eli 140 prosenttia. Listautumishuuman noususta ei voida puhua, sillä yhtiö oli listautunut jo 2018.

Harvia (+53 %) pärjää kolmen vuoden jänteellä OMX Helsinki CAP -pörssi-indeksille (+12 %), luvuissa osingot mukana. Kurssinousu on ollut erityisen rivakkaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuva: TradingView 2.10.2023

Markkina-arvoltaan Harviaa isommista yhtiöistä ainoastaan Kempower, Uponor sekä Caverion, josta on tehty ostotarjous, ovat antaneet Helsingin pörssissä paremman tuoton viimeisen 12 kuukauden jaksolla. Harvian kokonaistuotto on makea 95 prosenttia.

Yhtiön markkina-arvo 2.10.2023 päätöskurssilla 25,2 euroa oli 470 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2022 nettotulos vähemmistöosuuden jälkeen oli 27,1 miljoonaa euroa, eli P/E-luku on 17,3. Kuluvalta tilikaudelta analyytikot odottavat hieman matalampaa noin 23 miljoonan euron nettotulosta.

Miten Harvialla menee liiketaloudellisesti?

Palataan vuoteen 2022. Kun alkuvuoden kasvu oli 12 prosenttia, vuoden loppupuoliskolla liikevaihto supistui vuoden 2021 vastaavasta jaksosta selvästi, 18 prosenttia.

Liikevaihto koko vuodelta laski neljä prosenttia 172 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 47,3:sta 34,7 miljoonaan. Yhtiö teki kuitenkin vuoden 2022 loppupuoliskollakin yhä 15,6 miljoonan euron liikevoiton, eli toiminta säilyi kannattavana volyymin laskusta huolimatta.

Yhtiö joutui viime syksynä järjestämään myös muutosneuvottelut, joiden vähentämistarpeeksi vahvistettiin 13 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä. Tämän lisäksi yhtiö toteutti lomautuksia ja vuosilomajärjestelyjä. Kesällä 2023 yhtiön palkkalistoilla työskenteli 620 henkeä.

Harvia on saanut päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden taustalla on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävakaus, Euroopan taantunut taloustilanne, sekä energian hintapaine ja sen vaikutukset kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Näiden syiden yhteisvaikutuksen takia Harvia arvioi tarpeelliseksi sopeuttaa yhtiön tuotantokapasiteettia ja muita henkilöstöresursseja.” – tiedote 11.11.2022

Harvian pitkän aikavälin kehitys on vertaansa vailla. Kannattavuus on säilynyt hyvänä koko tarkastelujakson ajan. Kasvu on ollut erityisen vahvaa 2017 ja 2019-2021. Kuva: Harvia Oyj

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto jatkoi 20 prosentin laskussa, mutta oikaistu liiketulosmarginaali jopa parani hieman 21,6:sta 22,4 prosenttiin. Tämä kertoo liiketoiminnan tehokkuudesta.

Kuvaaja jäljempänä puolestaan kertoo, että yhtiön liiketoiminta on hyvin kansainvälistä. Liikevaihdosta Pohjois-Amerikka tuo jo selvästi enemmän kuin Suomi. Suomi ja Eurooppa tuovat yhdessä noin 50 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Juuri siksi, koska Harvia ei ole enää pelkkä Suomi-yhtiö, sijoittajan ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi Suomen sähkön hinnan vaikutuksesta Harvian pärjäämiseen. Moni sijoittaja todennäköisesti vieroksui yhtiötä juuri siitä syystä vuosi sitten syksyllä – jonka jälkeen alkoi osakkeen supernousu.

Harvian tuotetarjoomasta noin puolet tulee lämmityslaitteista, kuten kiukaista, ohjauskeskuksista ja infrapunasäteilijöistä. Vajaa kolmannes tulee saunoista ja kylpytynnyreistä. Loppuosan muodostavat höyrygeneraattorit, lisätarvikkeet ja kiuaskivet sekä varaosat ja palvelut.

Esimerkkinä kotimaan yritysostosta on yhtiön keväällä 2021 ostama liikevaihdoltaan 22 miljoonan euron Kirami. Yhtiön tehnyt yritysostoja myös Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

Harvia korostaa kesän 2023 osavuosikatsauksessaan strategisia tavoitteitaan, kuten keskiostoksen kasvattamista, maantieteellistä laajentumista ja tuottavuuden parantamista.

Pohjois-Amerikassa saunojen myynti kasvoi alkuvuonna. Kasvavilla markkinoilla on enemmän korkean hintaluokan kysyntää, mikä tukee keskiostoksen kasvua.

Kasvua oli Pohjois-Amerikan lisäksi useissa Aasian ja Tyynenmeren maissa. Yhtiö satsaa muun muassa Japanin markkinaan, kuten muoti- ja designyhtiö Marimekko.

Tuotannossa muuramelaisyhtiö on tehnyt maltillisia lisäinvestointeja automaatioon ja energiatehokkuuteen.

Harvia on kokoluokassaan pörssin kansainvälisimpiä kuluttajatuoteyhtiöitä. Osa myynnistä menee ammattikäyttöön, kuten kylpylöille ja hotelleille. Muiden maiden lasku johtuu Venäjältä vetäytymisestä. Kuva: Harvia, ovk-presentaatio 10.8.2023

Sauna- ja spa-markkina ei ole suhdanneherkkä

Harvian viime vuosien kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin on luotsannut toimitusjohtaja Tapio Pajuharju tiimeineen. Vuonna 2016 Harvian toimitusjohtajana aloittanut Pajuharju irtisanoutui marraskuussa 2022 siirtyäkseen autokauppa Kamuxin palvelukseen.

Harvian uutena toimitusjohtajana aloitti kesäkuun 2023 alussa Matias Järnefelt.

Matias Järnefeltillä on runsaasti kokemusta kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä yhtiöissä, joilla on globaali ulottuvuus. Harvian hallituksen toteuttaman huolellisen rekrytointiprosessin ja arvioinnin jälkeen olen erittäin iloinen, että Matias Järnefelt on nimitetty Harvian uudeksi toimitusjohtajaksi. Olen varma, että monipuolisen kokemuksensa ansiosta Järnefeltillä on täsmälleen oikeat kyvyt jatkaa Harvian onnistuneen kansainvälisen kasvun ja laajentumisen edistämistä”, sanoo Harvian hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola. – ote pörssitiedotteesta 28.3.2023

Palataan vielä Harvian syklisyyteen. Pajuharju totesi viimeisimmässä tilinpäätöstiedotteessaan tilikaudelta 2022:

Euroopan energiakriisin ja korkeiden sähkön hintojen vaikutus heikensi erityisesti sähkökiukaiden myyntiä. Saunojen myynti oli erittäin vahvaa Yhdysvalloissa, mutta kärsi Keski-Euroopassa heikosta kuluttajaluottamuksesta. Samanaikaisesti puulämmitteisissä kiukaissa nähtiin myynnin ajankohdalle ennennäkemätön kasvu, mikä tuki koko liikevaihdon kehitystä erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Toisin sanoen Harvian tuotteet ja maantieteelliset alueet tasapainottavat toisiaan.

Yhtiön mukaan globaali sauna- ja spa-markkina on erittäin pirstaloitunut ja sen arvo on yli kolme miljardia euroa. Historiallisesti markkina on kasvanut noin viiden prosentin vuositahtia.

Perinteisten saunamarkkinoiden korvauskysynnän vaikutuksesta sauna- ja spa-markkina on suhdannevakaa. Harvian osuus globaalista sauna- ja spa-markkinasta on noin viisi prosenttia ja kiuas- ja komponenttimarkkanasta noin viidennes. (lähde: Harvian vuosikertomus 2022)

Yhtiön tase on tarve. Nettovelan suhde 12 kuukauden oikaistuun käyttökatteeseen on varsin maltillinen 1,2. Yhtiön osinkotaso koko vuodelta 2022 on 0,64 euroa osakkeelta, jonka toinen erä 0,32 euroa maksetaan 30.10.2023. Irtoamispäivä on 20.10., joten sijoittajan on ostettava osake sitä ennen saadakseen osingon.

Osinkotuoton taso on maltillinen noin 2,5 prosenttia pörssikurssiin nähden – ja samalla kasvuyhtiölle varsin tyypillinen.

Harvian pitkän ajan kasvutavoitteita ovat yli viiden prosentin liikevaihdon kasvu ja yli 20 prosentin oikaistu liiketulosprosentti. Yhtiö ylsi kannattavuustavoitteeseensa alkuvuonna 2023, mutta ei kasvutavoitteeseen. Lyhyen ajan näkymiä yhtiö ei julkaise.

Summa summarum, nykyinen inflatorinen, kuluttajaa haastava markkinatilanne ei ole otollinen Harvialle ja yhtiöön sijoituskohteena sisältyy riskejä. Silti yhtiö tekee kannattavaa liiketoimintaa ja satsaa tällä hetkellä erityisesti USA:n ja Japanin kasvuun.

Nykyinen markkinahinta 470 miljoonaa euroa on kosolti järkevämpi kuin kesän 2021 miljardihinnoittelu, josta kirjoitimme aikanaan. Yllättävää tai ei, osakaskunta on isossa kuvassa pysynyt varsin uskollisena; osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun lopussa yhä lähes 44 000 oltuaan vuoden 2022 lopussa 46 000.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.