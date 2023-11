Analyytikko: Fortum on aliarvostettu osinkolappu

Fortum teki kolmannella vuosineljänneksellä odotettua paremman tuloksen. Pitkäjännitteiselle sijoittajalle energiayhtiö tarjoaa hyvää osinkotuottoa edullisella hintalapulla.

Energiayhtiö Fortum julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa viime torstaina. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto laski heinä-syyskuussa 226 miljoonaa euroon viime vuoden 354 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 210 miljoonaa euroa, joten Fortumin tuloslasku jäi odotettua alhaisemmaksi.

Monet tekijät ovat painaneet alas energian hintaa. Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että Euroopassa energian hintoja ovat laskeneet viimeisimpien vuosineljännesten aikana nesteytetyn maakaasun merkittävänä jatkunut tuonti, riittävät kaasuvarastot ja energian kysynnän pienentyminen.

Lisäksi Pohjoismaissa satoi runsaasti heinä–syyskuussa, mikä kasvatti nopeasti vesivarantoja ja tulovirtaamaa. Myös Olkiluodon kolmosyksikön säännöllinen sähköntuotanto ja merkittävä kasvu tuulivoimatuotannossa lisäsivät runsaasti tarjolla olevaa kapasiteettia, Rauramo toteaa.

Fortumin toimintaympäristö ja yleinen luottamus talouteen ovat edelleen heikentyneet kesän jälkeen. Epävarmuus on lisääntynyt, näkyvyys on heikentynyt ja teollisuuden investointeja on siirtynyt. Samalla inflaatio ja korot ovat pysyneet korkealla.

Kannattavuutensa parantamiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukykynsä varmistamiseksi Fortum käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, jonka avulla yhtiö pyrkii karsimaan kiinteitä kuluja ja turvaamaan kassavirtansa.

Fortumin tavoitteena on asteittain vähentää vuositason kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä. Epävakaassa ja sumuisessa toimintaympäristössä Fortum kertoo noudattavansa erityistä varovaisuutta pääomainvestoinneissaan. Samaan aikaan yhtiö pyrkii hyödyntämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hyviä olosuhteita.

Vesivoimassa on arvoa

Vaikka sähköfutuurien voimakas yli 20 prosentin lasku painaa Fortumin lähivuosien tuloksentekokykyä, pystyy energiayhtiö tekemään hyvää tulosta erityisesti vesivoimalla, muistuttaa Inderesin analyytikko ja osakestrategi Juha Kinnunen.

Lisäksi hänen arvionsa mukaan yhteiskunnan sähköistyminen tulee lisäämään sähkön kysyntää ja nostamaan sähkö hintaa tulevaisuudessa.

Fortum itse uskoo, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvaa merkittävästi Pohjoismaissa. Lyhyellä aikavälillä energia-alan toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kuitenkin geopoliittiset jännitteet, yleisesti heikommat talousnäkymät, korkeampi inflaatio ja korkotaso sekä sääntelyn kiristyminen ja hintojen voimakas heilunta hyödykemarkkinoilla.

Yhtiön mukaan sähkön kysynnän kasvuvauhtia määrittää yhä enemmän energiaintensiivisten teollisuusalojen sekä liikenne- ja lämmityssektorin sähköistyminen ja puhtaan vedyn käyttö. Pohjoismaisilla markkinoilla puhdasta ja kohtuuhintaista sähköä on saatavilla teollisuuden dekarbonisaatioon eli hiilen käytöstä irtautumiseen. Fortumilla on näkemyksensä mukaan hyvät edellytykset edistää tätä siirtymää.

Yhtiö tarjoaa nyt siis sijoittajille hyvän tilaisuuden sijoittaa pohjoismaiseen vesivoimaan.

”Sähkön hinnan romahduksesta huolimatta Fortumin ydinliiketoiminta tekee hyvää tulosta ja rahavirtaa. Mielestämme erityisesti Fortumin vesivoima huomioiden nykyinen noin 11 miljardin euron markkina-arvo on alhainen, koska säätövoiman tarve ja tuottoisuus tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa”, Kinnunen toteaa.

Vuonna 2022 Fortumin pohjoismainen vesi- ja ydinvoimatuotanto oli 45 terawattituntia, mikä vastasi lähes 90 prosenttia energiakonsernin käyttökatteesta.

Osake aliarvostettu

Fortumin arvostuskertoimet ovat ennustemuutoksista huolimatta hyvin maltillisia.

Yhtiön osakkeen oikaistu P/E on Inderesin tämän vuoden 1,46 euron oikaistulla osakekohtaisella tuloksella 8,3x ja ensi vuoden 1,13 euron ennusteella 10,7x.

Vieläkin houkuttelevammalta osake näyttää EV/EBITDA-kertoimen valossa. Alhaisen rahoitusnettovelan takia EV/EBITDA-kertoimet ovat kuluvan vuoden ennusteilla vain 5,3x ja ensi vuoden ennusteilla noin 6,3x.

”Koko sektoria hinnoitellaan nykytilanteessa maltilla, mutta Fortumin kertoimet ovat silti noin 15 prosenttia verrokkeja alhaisempia. Emme pidä tätä nykytilanteessa perusteltuna, ja odotamme aliarvostuksen poistuvan ajan kuluessa”, Kinnunen toteaa.

Osakkeen aliarvostuksen purkautumista odotellessa sijoittajat voivat nauttia Inderesin arvion mukaan noin 8,3 prosentin osinkotuotosta, mikä nostaa kokonaistuotto-odotusta merkittävästi, Kinnunen toteaa. Fortumin päivitetyn osinkopolitiikan mukaan osingonjakosuhde on 60–90 prosenttia yhtiön vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Inderes antaa Fortumin osakkeelle edelleen ostosuosituksen 14 euron tavoitehinnalla, mikä ylittää tämän hetken 12,1 euron kurssinoteerauksen.

Fortum saa nyt kahdeksalta analyytikolta ostosuosituksen, kolmen suositus on lisää, kolmen pidä, yhden vähennä ja yhden myy. Konsensustavoitehinta on 14,4 euroa, mikä antaisi osakkeen nousuvaraksi 19 prosenttia.