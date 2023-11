Keskon osake laskutrendissä – onko korjausliike mahdollinen?

Keskon osake on ollut jo kuukausia laskutrendissä, mutta nyt osake hätyyttelee vastustasoa.

Kauppaketju Keskon osakkeen kurssi on laskutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan, arvioi tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech sijoittajakirjeessään.

Mikäli osakkeessa korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi kohtaa vastusta trendikanavan vastuslinjan kohdalla. Osake on marginaalisesti rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 17 euron kohdalla. Investtechin mukaan pysyvä rikkoutuminen osoittaa edelleen tapahtuvaa nousua.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Lisäksi positiivinen volyymibalanssi eli korkea kaupankäyntivolyymi kurssinousupäivinä ja matala volyymi laskupäivinä vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä.

Investtechin mukaan osakkeen kurssi saattaa nousta lisää, ja analyysiyritys odottaa RSI-indeksin laskevan ennen kuin tämä voidaan tulkita myyntisignaaliksi. Osake on kokonaisuutena teknisesti positiivinen keskipitkällä aikavälillä.

RSI eli suhteellinen voimaindeksi on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. Se mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee nollan ja sadan pisteen välillä.

RSI-indeksiä käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin, kun osake on kaupankäyntivälissä, sen sijaan markkinassa, jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä Kesko osoitti jälleen defensiivisyytensä haastavassa markkinassa, vaikkakin liikevaihto ja tulos jäivät viime vuodesta. Liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja se laski 2,0 prosenttia vuoden takaisesta. Kuitenkin vertailukelpoinen liikevoitto oli 208 miljoonaa euroa ja se pysyi samalla tasolla kuin toinen vuosineljännes, mutta jäi vuoden takaisesta 243 miljoonasta eurosta.

Pääjohtaja Mikko Helanderin mukaan kustannustehokkuus on parantunut edelleen toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Kesko alensi kolmannen tulosraportin yhteydessä lähiajan tulosnäkymiä. Yhtiö arvioi vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 730 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko odotti vertailukelpoisen liikevoiton olevan 680 – 760 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistuksen täsmennys perustuu vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden kehitykseen sekä päivitettyihin arvioihin rakentamisen markkinan aiempaa heikommasta kehityksestä. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Lokakuussa Keskon myynti kasvoi vertailukelpoisesti 0,6 prosenttia viime vuodesta. Keskolle tärkeän päivittäistavarakaupan myynti kasvio 5,1 prosenttia vertailukelpoisesti. Autokauppa piristyi 15 prosenttia. Rautakauppa sen sijaan laski 12 prosenttia.