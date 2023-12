Käppyräanalyysistä ostosuositus – Helsingin pörssi läpäissyt vastustason

Helsingin pörssi on pitkän laskun jälkeen kääntynyt nousuun.

Kuva: Investtech.

Markkinoilla vallitsee nyt valoisat tunnelmat.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve antoi keskiviikkona ensimmäisen viitteensä vuoden 2024 koronleikkauksista. Keskuspankin avomarkkinakomitea piti odotetusti keskeisen ohjauskorkonsa 5,25-5,5 prosentissa, joka on korkein 22 vuoteen. Wall Streetin asiantuntijat osasivat odottaa tätä päätöstä heinäkuussa tapahtuneen viimeisimmän neljänneskorkopisteen koronnoston jälkeen.

Keskuspankin tärkein anti markkinoille oli kuitenkin se, että se viestitti ennakoivansa kolme koronlaskua ensi vuodelle. Keskuspankkiirien keskimääräinen korkoennuste laski 4,6 prosenttiin aiemmasta 5,1 prosentista vuodelle 2024.

Markkinoiden tulkinta keskuspankin ja sen pääjohtajan Jerome Powellin viestistä oli selvä: koronlaskuja on tulossa. Sekä osakkeet että korkosijoitukset lähtivät nousuun keskiviikkona.

Suomessa Helsingin pörssi on ollut nousutrendissä lokakuun loppupuolelta lähtien. Markkinat ovat jo jonkin aikaa odottaneet inflaatio-ongelman rauhoittumista ja korkojen laskua.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech kertoo sijoittajakirjeessään, että Helsingin pörssi-indeksi on läpäissyt laskutrendin vastuslinjan.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Investtechin mukaan vastuslinjan läpäisy merkitsee pörssi-indeksin hidastuvaa laskunopeutta tulevaisuudessa.

Osakeindeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 9800 pisteen kohdalla. Näin ollen on signalisoitu edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 9800 pisteen kohdalla.

RSI poikkeaa kuitenkin negatiivisesti kurssista, mikä indikoi vaaraa alaspäin tapahtuvasta reaktiosta.

RSI eli suhteellinen voimaindeksi on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. Se mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee nollan ja sadan pisteen välillä.

RSI-indeksiä käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin, kun osake on kaupankäyntivälissä, sen sijaan markkinassa, jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella. Indeksi pyrkii löytämään osakkeet, jotka ovat joko ylimyyty tai yliostettu.

Investtech pitää Helsingin pörssiä kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä ja antaa indeksille ostosuosituksen.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.