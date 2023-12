Lidl lyö lisää pökköä pesään hintakilpailussa – kanta-asiakasohjelma mullistuu

Lidlin kanta-asiakkuuksien etuohjelma Lidl Plus uudistuu vuoden vaihteessa merkittävästi.

Suomessa Lidl ei aiemmin muiden kauppaketjujen tapaan tarjonnut asiakkailleen etuohjelmaa. Kesällä 2020 vähittäiskauppaketju käänsi kuitenkin kelkkansa ja alkoi tarjota asiakkailleen S- ja K-ryhmien tapaan etuohjelman.

Lidl Plus on mobiililaitteisiin ladattava Lidlin etuohjelma, jonka on ladannut yli 1,5 miljoonaa käyttäjää. Yksi etuohjelman keskeinen ominaisuus on bonusjärjestelmä, jossa ostoksista palkitaan bonuskupongeilla.

Tähän saakka asiakkaita on palkittu sekä ilmaisilla tuotteilla että rahakupongeilla. Nyt bonusjärjestelmään on tulossa merkittävä muutos: tuotekupongit poistuvat ja rahakupongit ovat aiempaa arvokkaampia.

Parhaimmillaan asiakas saa kuukauden ostoksistaan 10 prosenttia ostosrahaa. Rahakupongit käyvät maksuna Lidleissä.

”Asiakkaamme ovat toivoneet ostoksista palkintona nimenomaan rahakuponkeja, ja vastaamme nyt tähän toiveeseen”, kertoo Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Bonuskuponkikampanja alkaa aina kuun ensimmäinen päivä. Asiakkaan tekemät ostokset kerryttävät yhteissummaa, ja aina tietyn euromäärän saavutettuaan asiakas saa rahakupongin.

Tuhat euroa kuussa käyttävälle asiakkaalle kertyy rahakuponkeja sadan euron edestä, eli vuoden aikana voi ansaita ostorahaa 1200 euroa. Kuuden sadan euron ostoksista bonusta kertyy 37 euroa kuukaudessa.

Yksi Lidlin sovelluksen käytetyimmistä ominaisuuksista on viikottaiset edut, joilla saa alennusta valikoiduista tuotteista. Tähän saakka jokainen etukuponki on täytynyt aktivoida erikseen ennen Lidl Plus -sovelluksen skannaamista kassalla. 4. tammikuuta alkaen kaikille yhteiset edut ovat automaattisesti käytössä ja alennuksen saa, kun vain muistaa skannata Lidl Plus -sovelluksen kassalla.

Automaattinen aktivointi koskee kaikille Lidl Plus -asiakkaille olevia tarjouksia. Näiden lisäksi sovelluksessa on tarjolla henkilökohtaisia etukuponkeja ja bonuskuponkeja, jotka on jatkossakin aktivoitava ennen käyttöä. Näin asiakas voi itse päättää, millä ostoskerralla kupongit käyttää.

Lidlin markkinoinnista ja kampanjoista vastaava johtaja Meri Aalto kertoo Ylelle, että Lidlin ilmaiset tuote-edut eivät miellyttäneet asiakkaita, minkä vuoksi rahaetu eli bonus tuli etuohjelmaan takaisin. Erityisesti tarjouskuponkien erikseen aktivointi on tuonut asiakkailta kritiikkiä.

Bonusjärjestelmän tasot

Ostokset Bonuskupongit Bonuskertymä Bonusprosentti 60 € 1 € 1 € 1,65 % 120 € 2 € 3 € 2,50 % 200 € 4 € 7 € 3,50 % 380 € 10 € 17 € 4,45 % 600 € 20 € 37 € 6,15 % 850 € 25 € 62 € 7,25 % 1000 € 38 € 100 € 10 %

Myös suurimmilla kauppaketjuilla, K- ja S -kaupoilla, on omat etu- ja bonusjärjestelmänsä.

S-ryhmän bonusohjelman erikoispiirre on se, että asiakas voi laittaa bonusrahat poikimaan säästämällä ne rahastoon. Yli 100 000 suomalaista ohjaa jo kuukausittain Bonuksensa S-Pankin rahastoon joko S-mobiilin Säästäjä-palvelussa tai verkkopankissa. Säästäjässä voit Bonuksen lisäksi ohjata säästöön myös 0,50–5 euroa jokaisesta S-Etukortti Visalla tehdystä pankkikorttimaksusta.