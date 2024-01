10-bagger on tuottokomeetta – Miten sijoittaja voi sellaisen löytää?

Jokaisen kasvusijoittajan unelma on löytää todellinen huikean tuoton sijoitushelmi, jollaisesta sijoituslegenda Peter Lynch käyttää nimitystä 10-bagger.

Kasvusijoittamisen kenties tunnetuin puolestapuhuja on amerikkalainen sijoittaja, salkunhoitaja ja sijoituskirjailija Peter Lynch. Hänen johdollaan Fidelity Investments -yhtiön Magellan Fund -rahasto teki vuosina 1977 – 1990 keskimäärin lähes käsittämättömän 29,2 prosentin vuosituoton.

Tuona aikana rahaston tuotto oli yli kaksinkertainen S&P 500 -osakeindeksiin verrattuna. Lynchin johtama Magellan Fund oli aikanaan maailman menestynein sijoitusrahasto maailmassa.

Lynch on kirjoittanut lukuisia suosittuja sijoituskirjoja, joista tunnetuin lienee One Up On Wall Street, jossa hän lanseerasi baseballista tutun ”10-bagger”-käsitteen kuvaamaan pörssiyhtiöitä, joilla on mahdollisuus kasvaa kymmenkertaa nykyistä suuremmaksi. Nämä yhtiöt eivät ole vain kasvuyhtiöitä, vaan rajun kasvun yhtiöitä.

Menestyminen ei kuitenkaan tule koskaan helpolla – ei sijoittamisessakaan. Oikotietä onneen ei ole. 10-baggereiden löytäminen vaatii kovaa työtä ja perehtymistä sijoituskohteisiin.

Näin Peter Lynch etsii sijoitushelmiä?

Lynch painottaa – kuten niin moni muukin sijoitusguru – sijoituskohteen perusteellista ymmärtämistä. Hän on kertonut löytäneensä parhaat sijoituskohteet tutusta ympäristöstään, esimerkiksi tuttujen kanssa jutellessaan. Lynchin mukaan sijoitettavaksi yritykseksi kannattaa valita sellainen, jota voi johtaa ”kuka vain idiootti”.

”Kultakuumeen aikana useimmat kaivostyöläiset menettivät rahaa, mutta ihmiset, jotka myivät heille hakkuja, lapioita, telttoja ja sinisiä farkkuja, tekivät mukavasti voittoa”, Lynch totesi kerran.

Sijoitusguru Peter Lynch.

Sijoittajana on siten tärkeää katsoa näkyvän taakse. Lupaavia osakeideoita on saatavilla ja näkyvissä, mutta on olemassa muitakin yrityksiä, jotka työskentelevät auttaakseen kyseisiä osakkeita menestymään.

Jos esimerkiksi sijoittaja näkee tietyn yrityksen menestyvän pörssissä, se näkyy kaikille. Silloin sijoittajan kannattaa Lynchin mukaan tutkia tilannetta syvällisemmin – nähdäksesi muut yritykset, jotka ovat vastuussa kaikille näkyvän menestyvän yrityksen hyvästä tuloskehityksestä.

Lynch suosi osakkeita, joiden P/E-luku oli alle toimialan keskiarvon ja alle sen viiden vuoden keskiarvon. Hän etsi myös osakkeita, joiden osakekohtaisen liikevoiton viiden vuoden kasvuvauhti oli korkea, mutta alle 50 prosenttia. Lynchin mielestä liian nopeasti kasvaneiden yritysten kohdalla on vaara, että niiden tuloskasvuluvut ovat kestämättömiä ja kovat tuotot houkuttelisivat alalle kilpailijoita.

Näissä olosuhteissa muhii mahdollisuus 10-baggerin synnylle

Investopedia-sivusto listaa muutamia tilanteita, joissa sijoittajat voivat löytää tulevia tuottotähtiä.

Uusi teknologia

Teknologinen kehitys on se, mikä ohjaa osakemarkkinoita. Johtavien huipputeknologiayritysten varhaiset sijoittajat ovat tienanneet valtavia summia rahaa. Tämän voi jokainen havaita katsomalla vaikkapa Nvidian osakekurssin kehitystä. Helmikuun alussa vuonna 2018 osake noteerattiin hieman yli 36 dollariin, kun tammikuun 26. päivänä 2024 kurssi on kiitänyt 610 dollariin.

Nvidian ja USA:n S&P 500 -osakeindeksin kurssikehitys viiden vuoden aikana.

Teknologia ei kuitenkaan ole itseisarvo etsittäessä 10-baggereita, Investopedia muistuttaa. Sijoituskelpoisella teknologialla on oltava valtava potentiaalinen käyttäjäkunta, sen on oltava helposti massojen muokattavissa ja sen on oltava jotain, jota ihmiset käyttävät.

Yhteiskunnalliset megatrendit

Yhteiskunnallisten megatrendien seuraaminen on monien kymmenen osakkeen menestyjien keskeinen elementti. Mitä useammat ihmiset omaksuvat uuden teknologian, sitä enemmän sillä pitäisi olla merkitystä potentiaalisille sijoittajille.

Uudet tuotteet

Niillä yrityksillä on hyvät mahdollisuudet nousta 10-baggereiksi, joilla on megatrendeihin sopivia uusia tuotteita. Investopedian mukaan sijoittajan kannattaa siis etsiä niitä yrityksiä, joilla on kyky tuottaa ja markkinoita niitä uusia tuotteita, jotka vastaavat megatrendeissä syntyneeseen kysyntään.

Esimerkki megatrendistä on generatiivinen tekoäly, johon yhä useampi kasvuhakuinen yritys pyrkii löytämään tuotteita ja palveluja.

Sijoittajien kiinnostus

Monet tuntuvat ajattelevan, että on parasta etsiä tuntemattomien yhtiöiden osakkeita. Vaikka laadukkaan piilotetun jalokiven löytäminen on mahdollista, se ei ole luotettava indikaattori mahdollisesta 10-bagger-onnistumisesta, Investopedia muistuttaa.

Valtion toiminta

Valtioiden tai hallitusten toimilla voi olla valtava vaikutus osakekursseihin. Tämä on nähty viime vuosina, kun esimerkiksi USA:n keskuspankin rahapolitiikan merkitys on korostunut osakeindeksien suunnannäyttäjänä.

Miten liikkeelle 10-baggereiden metsästyksessä?

Sijoitusammattilaisille oppimisratkaisuja tarjoava CFI-yritys listaa sivuillaan kolme periaatetta, joiden avulla sijoittajat voivat etsiä 10-baggereitä.

Aloita pienestä

CFI:n mukaan aloittaminen pienestä kannattaa. Pienissä yrityksissä on enemmän kasvumahdollisuuksia kuin suurikorkoisissa yhtiöissä. Esimerkiksi Apple on nyt Microsoftin jälkeen maailman suurin yhtiö markkina-arvoltaan. Jotta yhtiö voisi edelleen olla 10-bagger, sen markkina-arvon pitäisi nousta 10 biljoonaan dollariin.

Esimerkkejä suurista yrityksistä, jotka aloittivat pieninä ja joista tuli myöhemmin suuryrityksiä, ovat Applen lisäksi Netflix, Google ja Tesla.

Hajauta sijoituksiasi

Markkina-arvonsa kymmenkertaistavia yhtiöitä on vaikea löytää, ja ne vaativat paljon vaivannäköä ja panostamista mahdollisuuksiin. Useiden kasvuyritysten osakkeiden omistaminen auttaa vähentämään riskejä ja lisäämään mahdollisuuksia siihen, että joistakin sijoituksista kasvaa multi-baggereita, CFI neuvoo.

Jos sijoittaja esimerkiksi tekee perusteellisen markkinatutkimuksen ja valitsee 20 pientä, suuren potentiaalin osaketta sijoituskohteekseen, on todennäköistä, että yksi tai useampi näistä osakkeista tuottaa tulevaisuudessa tenbagger-tuottoa.

Hajauttaminen on tärkeää siksi, että useista lupaavista kasvuyhtiöstä ei koskaan tule menestystarinoita.

Pääomasijoittajat käyttävät edellä tätä tekniikkaa sijoittaessaan aloittaviin yrityksiin. He sijoittavat useisiin korkean potentiaalin yrityksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia tuoda valtavia tuottoja kompensoidakseen tappiolliset sijoitukset.

Pidemmät pitoajat tuottavat suurempia voittoja

Vaikka on mahdollista, että sijoitus kymmenkertaistuu vuodessa tai kahdessa, useimmat osakkeet saavat tällaisen tuoton vasta keskimäärin kymmenen vuoden aikana. Aloitteleville pienille yrityksille ensimmäiset vuodet ovat ratkaisevia, jotta yritykset nousevat suurten yritysten joukkoon vuosikymmenen kuluessa.

Jotta sijoittajat voisivat hyötyä massiivisista tuotoista, heidän on siis oltava valmiita pitämään osakkeet hallussaan pitkään. Sijoittaja tuskin saa 10-baggerin, jos hän myy sijoituksen vain muutaman kuukauden kuluttua sen ostamisesta, CFI muistuttaa.