Kaupan alan jättilakot alkavat – tässä lista

Kuva: Lauri Mannermaa.

Kaupan alan logistiikkaan liittyvä lakko alkoi tänään maanantaiaamuna ja päättyy torstaiaamuna 20. helmikuuta. Päivittäistavarakaupan myymälöitä koskeva lakko alkaa keskiviikkoaamuna 19. helmikuuta ja päättyy lauantaiaamuna 22. helmikuuta.

Kaupan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin keskiviikkona 8. tammikuuta. Kun palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoitti lakoista tammikuun lopussa, neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijalle.

Lakko-ilmoitusten jälkeen työriitaa on soviteltu valtakunnansovittelijan johdolla – toistaiseksi tuloksetta.



PAM kertoo tiedotteessaan, että lakot pysäyttävät suurelta osin kaupan alan varasto- ja logistiikkatoimintoja, jotka vaikuttavat muun muassa tavarantoimituksiin päivittäistavarakauppoihin ja muihin yrityksiin.

Lakko koskee esimerkiksi kaikkia K-Marketteja, K-Supermarketteja ja K-Citymarketteja. S-ryhmän osalta lakossa ovat muun muassa kaikki Alepat, Salet, S-Marketit, Prismat ja Sokokset sekä osa ABC-myymälöistä. Lisäksi lakossa ovat kaikki Lidlit, Halpa-Hallit ja Tokmannit ympäri Suomea.

”Lakko voi aiheuttaa haasteita arjessa, mutta toivomme ymmärrystä. Kyse on kaupan työntekijöiden toimeentulosta ja reiluista työehdoista. Emme todellekaan lakkoile huviksemme. Asiakkaat voivat osoittaa tukea palvelualojen työntekijöille hoitamalla ostokset lakon ulkopuolella”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen vetoaa.

Osapuolten näkemykset vielä kaukana toisistaan

PAM tavoittelee palkankorotuksia, joilla työntekijöiden ostovoima saataisiin tasolle, jolla se oli muutama vuosi sitten. Myöskään irtisanomissuojan turvaaminen eikä osa-aikatyöntekijöiden aseman parantaminen ole edenneet neuvotteluissa.

”Olemme edelleen liian kaukana työnantajien kanssa kompromissin löytämisestä, eikä valtakunnansovittelijakaan ole ratkaisuesitystä tuonut pöydälle”, Rönni-Sällinen kertoo.

”Vaatimuksemme palkkojen korottamisesta on täysin perusteltu aikana, jolloin kaupan alan yritykset tekevät hyviä tuloksia ja talousnäkymät alkavat muutenkin näyttää elpymisen merkkejä, mutta alalla työskentelevien taloudellinen tilanne on historiallisen heikko. Tämä epäkohta on korjattava. Yleisellä ylimitoitetulla palkkamaltilla hidastetaan kaiken kaikkiaan kysynnän paranemista”, toteaa Rönni-Sällinen.

Työnantajia edustava Kaupan liitto kertoo tiedotteessaan, että lakot kohdistuvat erityisesti suurimpiin kaupan alan logistiikan ja päivittäistavarakaupan toimijoihin.

Myös Kaupan liitto myöntää, että osapuolet ovat tavoitteissaan edelleen hyvin kaukana toisistaan.

Työnantajan mielestä palkankorotusvaatimukset kohtuuttomia

Työantajaliiton mukaan PAM on esittänyt hyvin korkean palkankorotuksen lisäksi lukuisia työnantajan kustannuksia kasvattavia muutoksia työehtosopimukseen. Lisäksi PAM on vaatinut huomattavia muutoksia työehtosopimusteksteihin vedoten keskeneräisiin lainsäädäntöprosesseihin ja omiin tulkintoihinsa näistä.

Kaupan liitto ja PAM ovat koko kuluneen työehtosopimuskauden tehneet tiivistä yhteistyötä myyjien palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Tämä on ollut alusta asti liittojen tärkeä yhteinen tavoite, ja viimeiset avoinna olleet kysymykset on saatu neuvotteluissa ratkaistua.

”Nyt valitettavasti alan palkkauksen eteen tehty suuri uudistustyö uhkaa jäädä lakkojen ja PAMin massiivisten uusien TES-tekstivaatimusten jalkoihin”, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Myöskään valtakunnansovittelija ei tässä vaiheessa nähnyt edellytyksiä sovintoesityksen antamiselle.

Valtakunnansovittelija on kutsunut Kaupan liiton ja PAMin jatkamaan sovittelua tiistaina 18. helmikuuta.

Lakkojen kohteena on useita logistiikkayrityksiä ja myymälöitä eri puolilla Suomea.