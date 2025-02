Näin käppyrät puhuvat: Helsingin pörssi on ”teknisesti positiivinen” keskipitkällä aikavälillä

Helsingin pörssi on kääntynyt joulun pyhien jälkeen selvään nousuun. Pörssin hintaindeksi laski 23. joulukuuta 9327 pisteeseen, mutta on sen jälkeen noussut 10 309 pisteeseen. Nousua on tullut siten 10,5 prosenttia.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech kertoo sijoittajakirjeessään, että OMX Helsinki -indeksin horisontaalin trendikanavan vastustaso on läpäisty.

Trendikanava muodostuu kahdesta rinnakkaisesta linjasta: trendilinjasta ja tukilinjasta. Nämä kaksi linjaa muodostavat yhdessä kanavan, jonka sisällä hinta liikkuu trendin mukaisesti.

Trendikanava auttaa vahvistamaan vallitsevan trendin olemassaolon ja suunnan. Hinnan lähestyminen kanavan ala- tai ylärajaa voidaan tulkita mahdolliseksi osto- tai myyntisignaaliksi. Hinnan poistuminen kanavasta voi olla merkki trendin muutoksesta tai kääntymisestä.

Investtech uskoo, että pörssi-indeksin vahvan kehityksen voidaan odottaa jatkuvan, ja vaikka korjausliikkeen mahdollisuus on olemassa, osake saa nyt tukea lähestyessään trendiviivoja. Indeksi liikkuu suorakulmiossa tukitason ollessa 9270 ja vastustustason ollessa 10385.

Teknisessä analyysissä nousutrendin tukilinja toimii eräänlaisena ”pohjana”, josta osakkeen tai muun sijoituskohteen hinta tyypillisesti ponnahtaa ylöspäin nousutrendin aikana. Tukilinja muodostaa nousutrendissä olevan sijoituskohteen hinnan ”alarajan”. Kun hinta lähestyy tukilinjaa, ostajat usein aktivoituvat, mikä voi johtaa hinnan uuteen nousuun.

Vastustaso puolestaan kuvaa tiettyä hintatasoa, jossa arvonnousu tyypillisesti pysähtyy. Vastustaso toimii ikään kuin näkymättömänä kattona, jota kurssi ei helposti ylitä.

Tuki-tai vastustason murtuminen antaa suuntaa kurssikehityksen tulevasta suunnasta. Indeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 10 260 pisteen kohdalla, Investtech toteaa. Siten on signalisoitu edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 10 260 pisteessä.

Helsingin pörssin OHX Helsinki -hintaindeksi. Kuva: Tradingview.

OMX Helsinki -indeksi saattaa nousta lisää, ja Investtech pitää indeksiä kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Helsingin pörssi saattaa saada lisätukea myös yhtiöiden osavuosikatsauksista.

Pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että pörssin teollisuusyritysten uudet tilaukset ovat kääntyneet selvään nousuun. Uudet tilaukset nousivat peräti 30 prosenttia edellisvuodesta. Tilausten merkittävä kasvu ennakoi tulosparannuksia kuluvalle vuodelle.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä lähes 80 yhtiötä on jo raportoinut viime vuoden ja viimeisen vuosineljänneksen tulokset.

Suurista yhtiöistä tulostiedot puuttuvat vain Oriolalta ja Orionilta, jotka molemmat raportoivat ensi viikolla. Loput noin kolmisenkymmentä lähinnä pientä yhtiötä kertovat tulostiedot neljän seuraavan viikon aikana.

Angervuon mukaan kovin suuria yllätyksiä ei ole toistaiseksi nähty, joten ennusteet ovat osuneet kohtuullisen hyvin kohdilleen.