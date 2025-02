Kullan hinta kipuaa yhä uusiin ennätyksiin kasvavan epävarmuuden tunnelmissa

Jalometallin hinnannousulle ei näy loppua. Kullan unssihinta on noussut jo lähes 2950 dollariin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Helmikuussa hinta on noussut 5,3 prosenttia ja tammikuussa lähes 6,8 prosenttia.

Kansainväliset huolet ajavat sijoittajia turvasatamakohteisiin.

Kulta nähdään aina turvasatamana taloudellisten ja geopoliittisten jännitteiden aikana, ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että useat tekijät vaikuttavat kullan hintaliikkeisiin. Näihin kuuluvat odotukset Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) koronleikkauksista sekä geopoliittiset tapahtumat, kuten kauppasota ja suurvaltojen väliset jännitteet.

Finanssitalo XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Rania Gule kertoo, että sijoittajat pysyttelevät varovaisina ja odottavat USA:n keskuspankin rahapolitiitikasta päättävän avomarkkinakomitean kokouspöytäkirjojen julkaisua.

”Tämä tapahtuma on keskeinen, sillä se voi tarjota lisää selkeyttä rahapolitiikan tulevaan suuntaan, mikä vaikuttaa suoraan Yhdysvaltojen dollarin liikkeisiin ja siten myös kullan hintakehitykseen. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vahvaa suuntausta joko nousevaan tai laskevaan kehitykseen, mikä heijastaa odottavaa ilmapiiriä ennen Fedin seuraavia päätöksiä”, Gule toteaa.

Yleensä koronleikkaukset heikentävät Yhdysvaltain dollarin houkuttelevuutta, mikä parantaa kullan asemaa vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Siten rahapoliittisen elvytyksen odotukset voivat painaa dollaria alaspäin ja avata kullan hinnalle tilaa nousta.

”Tämä auttaa selittämään, miksi kulta säilyttää vahvan asemansa taloudellisten ja geopoliittisten epävarmuustekijöiden keskellä”, Gule toteaa.

Geopoliittiset jännitteet tukevat kultaa

Myös kasvavat huolet Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan eskaloitumisesta sekä Donald Trumpin radikaali tullipolitiikka lisäävät kullan kysyntää entisestään.

”Olemme poikkeuksellisen korkeassa epävarmuuden tilassa… Katalyyttina toimivat tullit ja kauppaneuvottelut tai uhkaukset, joita käydään ympäri maailmaa,” toteaa Paul Wong, markkinastrategi Sprott Asset Management -yhtiöstä uutistoimisto Reutersille.

Mikäli maailman kaksi suurinta taloutta ajautuvat yhä syvemmälle kauppasotaan, markkinat siirtyvät turvasatamakohteisiin, kuten kultaan. Kauppasodan kärjistyminen voisi horjuttaa rahoitusmarkkinoita ja kasvattaa kullan houkuttelevuutta suojakohteena.

Gulen mukaan myös odotukset Fedin tulevasta rahapolitiikasta tukevat kullan asemaa edelleen.

”Viimeaikaiset taloustiedot, kuten Yhdysvaltain heikentyneet vähittäismyyntiluvut, viittaavat talouskasvun hidastumiseen. Näiden lukujen ja inflaation sekavien signaalien vuoksi Fed saattaa harkita koronlaskuja syys- tai lokakuussa tänä vuonna. Tämä spekulaatio voi heikentää dollarin arvoa entisestään ja lisätä kullan vetovoimaa sijoituksena, joka ei ole sidottu korkotuottoihin.”

Keskuspankkijohtajien viimeaikaiset kommentit viittaavat siihen, ettei Yhdysvaltain keskuspankki kiirehdi korkojen nostamista, mikä voisi hyödyttää kultaa, jos dollarin arvo laskee.

Mitä tekee keskuspankin avomarkkinakomitea?

Sijoittajat seuraavat myös tarkasti avomarkkinakomitean kokouspöytäkirjojen julkaisua tänään.

”Fedin viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa inflaatiosta kuluttajahintojen nousun jatkuessa. Vaikka Yhdysvaltain valtionlainojen reaalikorot ovat nousseet hieman, mikä voisi painaa kullan hintaa, kasvava kysyntä turvasatamakohteisiin tukee kullan nousutrendiä”, Gule toteaa.

Tällä hetkellä markkinaodotukset viittaavat siihen, että Fed voisi leikata korkoja jopa 39 korkopistettä vuonna 2025, mikä voisi vahvistaa kullan pitkän aikavälin nousua.

”Tästä syystä uskon, että mahdolliset hinnan korjausliikkeet voivat tarjota ostomahdollisuuksia”, markkina-analyytikko ennustaa.

Kullan pysytellessä lähellä kaikkien aikojen huippuja markkinoilla on selkeästi vahvaa tukea, ja kokonaiskuva viittaa nousutrendin jatkumiseen.

Vaikka markkinat odottavat jännityksellä avomarkkinakomitean kokouspöytäkirjojen paljastuksia, nykyinen markkinatilanne viittaa siihen, että kullan nousutrendi voi jatkua, Gule uskoo.