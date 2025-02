Nesteen tulos syöksyi odotettuakin enemmän – kiristyvä kilpailu rasitteena

Neste on ollut jo pitkään vaikeuksissa uusiutuvien tuotteiden liiketoimintansa kanssa. Yhtiöltä osattiinkin odottaa heikkoa tulosta loka-joulukuulta, mutta toteuma osoittautui silti odotuksiakin heikommaksi.

Yhtiön osake lähti reippaaseen laskuun Helsingin pörssissä heti pörssin auettua.

Yhtiön neljännen neljänneksen liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa, kun se vertailukaudella oli 6,3 miljardia euroa. Liikevaihdon lasku johtui markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin 0,9 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Myyntimäärillä oli pieni negatiivinen vaikutus liikevaihtoon, koska Öljytuotteiden volyymit laskivat.

Uusiutuvien tuotteiden, etenkin uusiutuvan lentopolttoaineen, volyymit kasvoivat kuitenkin edellisvuodesta.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate romahti vertailukauden 797 miljoonasta eurosta 168 miljoonaan euroa loka-joulukuussa. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli vain 13 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 433 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusodotus oli 310 miljoonaa euroa, joten tulosromahdus oli selvästi odotuksia jyrkempi.

Myyntimarginaalin laskulla oli noin 0,5 miljardin euron negatiivinen vaikutus, kun taas myyntimäärällä ja kiinteillä kustannuksilla oli pieni positiivinen tulosvaikutus.

Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate laski 153 miljoonaan euroon viime vuoden 330 miljoonasta eurosta. Lasku johtui pääasiassa jalostusmarkkinan heikentymisestä ja myyntimäärien pienestä laskusta.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos painui pakkaselle -0,13 euroon viime vuoden positiivisesta 0,66 eurosta.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että uusiutuvien polttoaineiden toimialalle on tullut lukuisia uusia kilpailijoita ja uutta kapasiteettia vuoden 2024 aikana.

”Alueellisista eroista huolimatta globaali ylikapasiteetti johti uusiutuvien polttoaineiden myyntihintojen laskuun ja jäte- ja tähderaaka-aineiden kasvaneeseen kysyntään. Lisäksi fossiilisen dieselin hinnan lasku heikensi osaltaan Uusiutuvien tuotteiden myyntihintoja. Näin ollen myyntimarginaalit putosivat selvästi edellisvuosien tason alapuolelle”, Malinen kertoo.

Lisäksi Nesteen uusiutuvan dieselin jalostamoilla oli toiminnallisia haasteita vuonna 2024. Malisen mukaan nämä on ratkaistu, mutta niillä oli negatiivinen vaikutus uusiutuvan dieselin tuotantoon ja myyntiin erityisesti neljännellä neljänneksellä.

Vaikean urakoitsijamarkkinan vuoksi Nesteen Rotterdamin jalostamon kaupallisen toiminnan suunniteltu aloitus on viivästynyt vuodesta 2026 vuoteen 2027. Lisäksi investointikustannusten arvioidaan nousevan 1,9 miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon, Malinen kertoo.

Malinen myöntää, että yhtiön suunnanmuutos on tarpeen.

”Pian sen jälkeen, kun aloitin toimitusjohtajana, käynnistimme koko konsernia koskevan, kattavan täyden potentiaalin analyysin. Tämä työ on nyt saatu päätökseen, ja olemme tänään kertoneet ohjelmasta, jolla parannamme suoritustamme. Tavoitteena on vahvistaa Nesteen taloudellista tulosta sekä samalla turvata vankka markkina-asema ja parempi kustannuskilpailukyky uusiutuvissa polttoaineissa.”

Taloudellisen ja operatiivisen tuloksemme parantamiseksi ei ole olemassa Malisen mukaan kuitenkaan yhtä ainoaa ratkaisua.

Suunnitellut tehostamistoimenpiteet vaikuttavat henkilöstöön ja ovat siten erityisen vaikeita Nesteen työntekijöille, mutta samalla välttämättömiä Nesteen pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja menestyksen varmistamiseksi.

Neste on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa vuosille 2025–2026 vastaamaan toimintaympäristöä ja taloudellisen tuloksen muutosten vaatimia toimia. Yhtiön tavoitteena on 350 miljoonan euron käyttökatteen parannus vuoden 2026 loppuun mennessä suorituksen parantamiseen tähtäävästä ohjelmasta. Tästä 250 miljoonaa euroa on operatiivisia kustannuksia.

Yhtiö odottaa maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuuden aiheuttavan edelleen epävakautta markkinoilla. Uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla on jatkossakin ylitarjontaa, minkä vuoksi markkina on haastava vuonna 2025.

Neste odottaa sekä uusiutuvien tuotteiden että öljytuotteiden myyntimäärien vuonna 2025 olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2024.

Yhtiön nykyisen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi hallitus on päättänyt peruuttaa kesäkuussa 2023 julkistetun osinkopolitiikan ja ehdottaa yhtiökokoukselle pohjautuen vuoden 2024 hyväksyttyyn taseeseen, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Vuoden 2023 tuloksesta yhtiö maksoi 1,2 euron osingon, joten osinko laskee reilusti.