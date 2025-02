Mandatumilta tulossa jäätävän kova osinkopotti

Mandatumin tase ja kassa pullistelevat. Luvassa on poikkeuksellisen suuri osinkopotti omistajille.

Mandatumia voi kuvata sijoitusslangilla ”ylikapitalisoitunut”. Yhtiöllä on vahva tase, runsas kassavirta ja vähän pääomia sitova liiketoimintamalli. Se tarkoittaa, että yhtiön hallituksella on paineita keventää tasetta.

Niin yhtiö tekeekin.

Mandatumin nettorahavirta kasvoi viime vuonna 30 prosenttia vuodesta 2023 ja oli 983 miljoonaa euroa.

Voitonjakokelpoiset varat olivat vuoden 2024 lopussa 1,07 miljardia euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 568 miljoonaa euroa. Kun yhtiöllä on vähän velkaa ja siten omavaraisuusaste on korkea, on yhtiöllä varaa jakaa korkeat osingot.

Mandatumin hallitus ehdottaakin jättiosinkoa.

Hallitus ehdottaa 15. toukokuuta kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,66 euroa osaketta kohden. Tämä muodostuu osinkopolitiikan mukaisesta osingosta, 0,33 euroa osakkeelta, sekä lisäosingosta, 0,33 euroa osakkeelta.

Ehdotetun osingon huomioimisen jälkeen Mandatumin jakokelpoiset varat ovat edelleen 734 miljoonaa euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19. toukokuuta. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 26. toukokuuta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön vakavaraisuutta tai maksukykyä.

Ehdotettu 0,66 euron osinko tarkoittaa nykyisellä kurssinoteerauksella peräti 12 prosentin osinkotuottoa.

”Haluamme olla houkutteleva osingonmaksaja yli 200 000 osakkeenomistajallemme. Hyvä sijoitustoiminnan tulos maltillisella sijoitusriskillä ja kannattava kasvu pääomakevyessä liiketoiminnassa luovat yhdessä laskuperustekorkoisesta liiketoiminnasta vapautuvien pääomien kanssa hyvän pohjan houkuttelevalle osinkovirralle”, kertoo Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Yhtiön kyky maksaa kasvavaa osinkoa perustuu hyvään likviditeettiin likviditeetti. Lisäksi osingonjakokyky kehittyi yhtiön paremmin viime vuonna, Niemisvirta kertoo.

Loka-joulukuu sujui Mahdatumilta vahvasti palkkiotuloksen kasvaessa 39 prosenttia vertailukaudesta 18,6 miljoonaan euroon.

Tulosta kasvattivat sekä hallinnoitavien asiakasvarojen kasvu että parantunut kulutehokkuus. Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat neljänneksellä viisi prosenttia ja 17 prosenttia vuoden takaisesta. Nettorahavirta oli 392 miljoonaa euroa ja se kasvoi 86 prosenttia vertailukauteen nähden.

Tulos ennen veroja kuitenkin laski 24 prosenttia vertailukaudesta 35,1 miljoonaan euroon. Lasku vertailukaudesta johtui suurelta osin vakuutusmatemaattisten oletusten päivityksistä sekä korkeammista konsernin lainojen korkokuluista.

Konsensusodotus palkkiotulokselle oli 16,7 miljoonaa euroa ja tulokselle ennen veroja 43 miljoonaa euroa.

Mandatum odottaa palkkiotuloksen kasvavan vuodesta 2024 olettaen, että markkinaolosuhteet pysyvät vakaina.

Vaikka Mandatum on pystynyt vuosien 2022, 2023 ja 2024 aikana ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa, palkkiotulos vuodelle 2025 on riippuvainen useista tekijöistä, kuten asiakaskäyttäytymisestä ja asiakasvarojen jakautumisesta eri omaisuusluokkiin, kilpailutilanteesta ja pääomamarkkinoiden kehityksestä.

Vuoden sijoitusteosta palkittu toimittaja Karo Hämäläinen kiinnittää viestipalvelu X:ssä huomioita siihen, että ”yliomavarainen” Mandatum on tähän asti säästellyt varojen jakamista omistajille siksi, että yhtiö mahdollisesti varautuu yritysjärjestelyihin.

Yhtiön päättämä 0,33 euron lisäosinko voi kertoa siitä, että Sammon diffuusiossa Mandatumille tulleiden Saxo– tai Enento -yhtiöiden myynti on lähellä. Radikaalimpikin vaihtoehto on mahdollinen.

”Se voi kertoa myös siitä, että Mandatumin tasetta tyhjennetään ennen kuin se itse päätyy myyntikohteeksi”, Hämäläinen tuumaa.