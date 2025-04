Euroopan komission puheenjohtajaUrsula von der Leyen. Kuva: © European Union, 2025, CC BY 4.0

Euroopan Unioni hakee tullikriisistä ulostietä neuvottelemalla, mutta on myös valmis vastatoimiin.

Tällainen on EU:n tullivastaisku

Euroopan komission puheenjohtajaUrsula von der Leyen. Kuva: © European Union, 2025, CC BY 4.0

Euroopan komissio on ilmoittanut suunnitelmasta asettaa 25 prosentin vastatullit yhdysvaltalaisille tuotteille vastauksena presidentti Donald Trumpin teräkseen ja alumiiniin kohdistamiin tullimaksuihin. Reutersin haltuunsa saamassa asiakirjassa kerrotaan, että nämä toimenpiteet ovat osa EU:n laajempaa strategiaa suojella teollisuuttaan perusteettomilta kaupan rajoituksilta.

Tullit otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: osa astuu voimaan 16. toukokuuta, kun taas loput ulevat voimaan myöhemmin tänä vuonna 1. joulukuuta.

Tullien kohteena on tuotteita laidasta laitaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi timantit, hammaslanka, makkarat ja siipikarja. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Huomionarvoista on, että viski, viini ja maitotuotteet poistettiin alkuperäisestä listasta. Tämä muutos seurasi Trumpin aiempia uhkauksia asettaa 200 prosentin vastatulli EU:n alkoholijuomille, jos unioni etenisi bourboniin kohdistuvilla tulleilla. Uhkaus herätti huolta erityisesti Ranskassa ja Italiassa niiden merkittävien viiniteollisuuksien vuoksi.

EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic korostaa, että nämä vastatullit aiheuttaisivat vähemmän taloudellista vaikutusta kuin aiemmin ilmoitettu 26 miljardin euron paketti. Näiden toimenpiteiden ohella EU on jo tiukentanut teräksen tuontisuojausta vähentämällä tuontia 15 prosentilla huhtikuun 1. päivästä alkaen. Lisäksi EU selvittää alumiinin tuontikiintiöiden käyttöönottoa.

EU:n jäsenmaat äänestävät ehdotuksesta 9. huhtikuuta. Vaikka komission tavoitteena on puolustaa eurooppalaisia etuja päättäväisesti, sen on myös tasapainotettava vastatoimet ilman, että se aiheuttaa lisää taloudellista haittaa omille teollisuudenaloilleen.

Trumpin tullimaksut eivät ole ainoastaan kiristäneet suhteita vaan myös lisänneet pelkoa EU:ssa mahdollisista markkinahäiriöistä. On huolta siitä, että nämä toimenpiteet saattavat johtaa kiinalaisten vientituotteiden ohjautumiseen Eurooppaan tai edelleen horjuttaa sektoreita kuten lääketeollisuutta.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut useista tulleista, joita hän aikoo kohdistaa Euroopan unioniin. Näihin kuuluu muun muassa 20 prosentin tuontitullit EU:sta tuotaville tuotteille, jotka hänen mukaansa ovat tarpeen transatlanttisen kauppavajeen korjaamiseksi.

Trump on kritisoinut EU:ta siitä, että se ei ota vastaan amerikkalaisia autoja, maataloustuotteita tai muita tavaroita, ja hän on korostanut, että Euroopan maiden tulisi ostaa enemmän Yhdysvaltain energiaa tasapainottaakseen kauppasuhteita.

Lisäksi Trump on jo aiemmin asettanut 25 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille, mikä on vaikuttanut merkittävästi eurooppalaisiin yrityksiin. Nämä tullit ovat osa laajempaa strategiaa, jolla Trump pyrkii suojelemaan Yhdysvaltain teollisuutta ja korjaamaan hänen näkemystään epäreilusta kaupasta EU:n kanssa. Hän on myös uhannut laajentaa tullitoimenpiteitä muihin sektoreihin, mikä voisi entisestään kiristää kauppasuhteita.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on korostanut, että unionin tavoitteena on suojella eurooppalaisia työntekijöitä, yrityksiä ja kuluttajia taloudellisilta haitoilta. Vaikka EU pyrkii ensisijaisesti neuvotteluratkaisuun, se on valmis ryhtymään vastatoimiin, jos sopimusta ei saavuteta.

Toisaalta Ursula von der Leyen varoittaa Kiinaa kärjistämästä kauppasotaa Yhdysvaltojen kanssa. Von der Leyen puhui asiasta puhelinkeskustelussaan Kiinan pääministerin Li Qiangin kanssa.

EU on tarjonnut Yhdysvalloille teollisuustuotteita koskevaa tullivapautta, joka olisi kattanut myös muun muassa ajoneuvot. Trump kuitenkin torppasi EU:n ehdotuksen teollisuustuotteiden tullivapaudesta, koska se ei hänen mielestään riitä kattamaan transatlanttista kauppavajetta.

Trump vaati sunnuntaina EU:lta takautuvia korvauksia aiemmilta vuosilta, jotta tulleista voitaisiin neuvotella.