Satamaliikenteestä varoitus sijoittajille – onko pörsseissä nyt tyyntä myrskyn edellä?

Osakkeet nousivat perjantaina Wall Streetillä, kun huhtikuun odotettua parempi työllisyysraportti lievensi taantumapelkoja. Indeksi on noussut nyt jo yhdeksättä päivää peräjälkeen, mikä on hyvin poikkeuksellista.

S&P 500 on elpynyt kuukaudessa 5,4 prosenttia, ja teknologiapainotteinen Nasdaq puolestaan on kivunnut kuukaudessa lähes kuusi prosenttia.

Amerikkainen The Atlantic varoittaa, että konttiliikenteen selvä hiipuminen maailman suurimmissa satamissa viestii syvemmistä ongelmista ja siitä, että talouden vaikeudet saattavat vasta olla alkamassa.

Los Angelesin sataman toimitusjohtaja Gene Seroka kertoi tiistaina CNBC:n Squawk Box -ohjelmassa odottavansa saapuvan rahtimäärän laskevan ensi viikolla yli kolmanneksella verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2024.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuva: Koyfin.

”Sataman oman optimointityökalun mukaan, joka mittaa lastauksia Aasiassa, ensi viikolla laskua tulee hieman yli 35 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kyseessä on jyrkkä pudotus, kun useat suuret yhdysvaltalaiset jälleenmyyjät ovat pysäyttäneet kaikki lähetykset Kiinasta tullien vuoksi”, Seroka kertoi.

Noin 45 prosenttia Los Angelesin sataman toiminnasta perustuu Kiinasta tuleviin lähetyksiin, mutta nyt osa varustamoista pyrkii hakemaan tavaraa Kaakkois-Aasiasta täyttääkseen kapasiteettinsa. Serokan mukaan tavaravirrat Kiinasta pysyvät jatkossakin hyvin vähäisinä, ellei maiden välille saada uutta sopimusta.

Lisäksi Seroka arvioi, että toukokuussa noin neljännes satamaan normaalisti saapuvista laivoista jää kokonaan tulematta.

Satamien toiminta hiljenee

Viime kuukausina meriliikenne on vähentynyt selvästi erityisesti suurimmissa satamissa, kuten Los Angelesissa, Rotterdamissa ja Shanghaissa, The Atlantic toteaa.

Los Angelesin satamassa Aasiasta saapuvien konttien määrä on romahtanut, ja osa terminaaleista raportoi jopa kaksinumeroisia prosenttivähennyksiä edellisvuoteen verrattuna.

Sama ilmiö näkyy myös Euroopan ja Aasian satamissa: laivoja saapuu vähemmän, ja vilkkaat laivaväylät ovat hiljentyneet.

Syyt ovat selvät: kauppasota, uudet tullit ja maailmanlaajuinen kysynnän sekä tuotannon hidastuminen.

Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten tullien kiristyminen on ravistellut globaaleja toimitusketjuja. Tuojat ovat vähentäneet tilauksia epävarmuuden ja kasvavien kustannusten vuoksi, ja monia lähetyksiä on peruttu kokonaan. Kontit jäävät satamiin odottamaan, laivat seisovat ankkurissa, varastot ovat puolityhjiä, kuljetusyrityksillä on vähemmän kuljetettavaa ja rautateiden rahtimäärät laskevat.

Satamien hiljeneminen on paljon enemmän kuin logistiikkauutinen, se on talouden kuumemittari.

Satamat ovat maailman kaupan valtasuonia, joiden kautta kulkee kaikki elektroniikasta ja vaatteista raaka-aineisiin ja ruokaan. Kun satamissa hiljenee, se on usein varhainen merkki vaikeuksista, jotka pian näkyvät valmistajilla, kaupoissa ja lopulta kuluttajilla.

Esimerkiksi Los Angelesin sataman mukaan yksi yhdeksästä alueen työpaikasta liittyy satamatoimintaan. Kun tavaravirrat vähenevät, tuhannet ihmiset nosturinkuljettajista rekkakuskeihin kohtaavat lomautuksia ja lyhennettyjä työviikkoja.

Osakemarkkinat näyttävät luottavan kauppakiistojen ratkeamiseen

Pörssit eivät näytä enää kantavan huolta maailmankaupan sakkaamisesta.

Osakemarkkinat ovat nousseet viime päivinä useiden tekijöiden ansiosta. Sijoittajia rohkaisevat sekä Washingtonista että Pekingistä tulleet viestit neuvotteluhalukkuudesta sekä vahvat työmarkkinatilastot, jotka ovat lieventäneet taantumapelkoja.

Myös suurten teknologiayritysten vahvat tulokset ovat tukeneet kurssinousua. Monien markkinaosapuolten mielestä mahdollinen suuri kauppasopimus voisi luoda pohjaa lisänousulle ja auttaa markkinoita pääsemään yli tullien aiheuttamasta viimeaikaisesta heilunnasta.

Meriliikenteen väheneminen on kuitenkin varoitus globaalien toimitusketjujen haavoittuvuudesta. Pandemia paljasti jo maailmankaupan logistiikan riskit, ja nyt protektionismi sekä kauppakiistat pahentavat tilannetta.

Yritykset yrittävät hajauttaa toimittajiaan ja ohjata kuljetuksia uusille reiteille, mutta nämä muutokset vievät aikaa ja nostavat kustannuksia. Sillä välin varastot hupenevat ja osa tuotteista voi kadota kokonaan kauppojen hyllyiltä.

Satamaliikenteen hiipuminen voi ennakoida laajempia talousvaikeuksia. Tuonnin ja viennin väheneminen tarkoittaa vähemmän töitä valmistajille ja palveluntarjoajille, mikä heijastuu työpaikkoihin ja kulutukseen. Historiallisesti nämä vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta kuukausien viiveellä, mutta ensimmäiset merkit löytyvät kuitenkin aina satamista.