Vaikeuksiin ajautuneen Kempowerin toimitusjohtaja vaihtuu yllättäen

Kuva: Kempower Oyj.

Kempowerin hallitus on nimittänyt Bhasker Kaushalin Kempowerin uudeksi toimitusjohtajaksi, kun Tomi Ristimäki jättää tehtävänsä 2. kesäkuuta 2025. Bhasker Kaushal aloittaa uudessa roolissaan 2. kesäkuuta 2025.

Bhasker Kaushal tuo Kempowerille yli 20 vuoden kokemuksen globaaleista yrityksistä, missä hän on vastannut strategian kehittämisestä, palveluista, teknologiasta ja liikevaihdon kasvusta. Hän johtaa tällä hetkellä Sensitech-liiketoimintaa Carrier Corporationissa, joka on Fortune 500 -yhtiö. Kaushalin asemapaikka on Kempowerin Helsingin toimisto Suomessa.

”Haluaisin lämpimästi kiittää Tomia hänen suurista saavutuksistaan ja merkittävästä panoksestaan Kempowerille”, Kempowerin hallituksen puheenjohtaja Vesa Laisi kertoo. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Bhasker Kaushal kertoo olevansa otettu saadessaan johtaa Kempoweria näin mielenkiintoisessa vaiheessa yhtiön matkalla.

”Tomi ja koko Kempowerin tiimi ovat tehneet erinomaista työtä kasvattaen ja kehittäen yritystä startupista globaalin teollisuuden kärkeen vain muutamassa vuodessa. Kempower on nyt valmis seuraavaan kasvuvaiheeseensa, ja olen todella innoissani liittyessäni tiimiin ja saadessani tehdä työtä yhdessä kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme, sekä samalla luoda arvoa asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille” sanoi Bhasker Kaushal.

Kempower siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen

Ristimäki aloitti Kempowerin toimitusjohtajana vuonna 2019, kun Kempower oli pieni startup-yritys uudessa sähköajoneuvojen DC-pikalatausmarkkinassa. Hänen aikanaan Kempower on rakentanut globaalin aseman DC-pikalatausmarkkinoilla.

”Yritys on nyt kehitysvaiheessa, jossa on hyvä aika siirtää johtajuus uudelle toimitusjohtajalle”, Laisi kertoo.

”Uskon, että nyt on hyvä aika sekä yritykselle että minulle henkilökohtaisesti siirtyä eteenpäin. Olen käytettävissä neuvonantajana väliaikaisesti tukemaan Kempoweria ja Bhasker Kaushalia hänen uudessa roolissaan”, Ristimäki kertoo.

Tomi Ristimäki jatkaa Kempowerissa joulukuun alkuun 2025 ja tukee Bhasker Kaushalia siirtymäkauden aikana neuvonantajana.

Kasvun kiihdyttäjästä uusi kippari

Laisin mukaan Bhasker Kaushalilla on vahva kokemus kasvun kiihdyttämisestä Carrierilla.

”Aiemmissa tehtävissään hän on osoittanut strategista näkemystä ja visionäärisyyttä, kehittänyt organisaation toimintaa ja rakentanut huipputiimejä, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia myös Kempowerin toimitusjohtajalle”, Laisi toteaa.

Laisi kertoo Kauppalehdelle, että Kempowerin hallituksessa on jo aika pitkään työskennelty seuraajasuunnittelun parissa.

Kempower uudisti viime vuoden aikana tuotetarjontaa ollakseen valmiina seuraavaan kasvupyrähdykseen.

”Koimme, että nyt on oikea hetki vaihtaa vetovastuuta. Etenkin, kun toimitusjohtaja myös itse indikoi, että hän olisi valmis siirtymään urallaan seuraavaan vaiheeseen”, Laisi kertoo.

Kasvuraketti kohtasi vaikeuksia

Kempowerin liiketoiminta on kehittynyt vuosina 2020–2025 erittäin voimakkaasti, ja yhtiö on noussut yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä.

Vuonna 2022 Kempowerin liikevaihto kasvoi 279 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 104 miljoonaa euroa, tilauskertymän noustessa 209 miljoonaan euroon.

Kasvu jatkui vahvana myös seuraavina vuosina, ja yhtiö sijoittui Financial Timesin FT1000-listalla Euroopan kahdeksanneksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi vuosien 2020–2023 välisenä aikana, keskimääräisen vuotuisen kasvun ollessa 344 prosenttia.

Kempowerin kasvu on perustunut vahvaan asemaan sähköautojen pikalatausratkaisujen markkinalla, erityisesti Euroopassa, jossa suurin osa liikevaihdosta on edelleen syntynyt.

Yhtiö on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen, tuotannon laajentamiseen sekä kansainväliseen laajentumiseen: erityisesti Yhdysvaltojen markkinoille laajennus toteutettiin suunniteltua nopeammin, ja oma tehdas avattiin Yhdysvalloissa vuoden 2023 lopulla. Tämä mahdollistaa paikallisten toimitusten nopeuttamisen ja tukee kasvua Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2024 markkinakysynnän heikkous ja merkittävät kasvupanostukset painoivat yhtiön kannattavuutta, ja tulos jäi negatiiviseksi. Kempowerin mukaan kyseessä oli kuitenkin väliaikainen notkahdus, ja yhtiö odottaa kasvun kiihtyvän jälleen vuonna 2025, kun asiakkaiden varastotasot normalisoituvat, autokaupan päästörajoitukset kiristyvät ja markkinoille tulee uusia, edullisempia sähköautomalleja.

Kasvavat tilaukset eivät näy vielä viivan alla

Vuoden 2025 ensimmäinen vuosineljännes oli on kaksijakoinen: tilauskirjat ovat vahvistuneet selvästi vertailukaudesta, mutta viivan alla on edelleen miinusmerkkiset lukemat.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi 32 prosenttia vertailukaudesta 59,4 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kuitenkin vain kaksi prosenttia 43,5 miljoonaan euroon.

Yhtiön operatiivinen liiketulos kasvoi -7,3 miljoonaan euroon viime vuoden -10,8 miljoonasta eurosta.

Yhtiö arvioi pikalatausmarkkinan kasvavan voimakkaasti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myös tulevina vuosina, ja tavoittelee merkittävää markkina-asemaa molemmilla mantereilla.