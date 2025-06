Ministeriö kaavailee tuloverotukseen uusia muutoksia – suunnitteilla uusi veroporkkana lapsiperheille

Valtiovarainministeriön (VM) Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen linjauksiin kevään kehysriihessä.

Ehdotukset liittyvät valtion ensi vuoden talousarvioon. Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Esityksellä toimeenpannaan kehysriihen päätös, jolla pieni- ja keskituloisten työn verotusta kevennettäisiin noin 525 miljoonalla eurolla. Lisäksi pieni- ja keskituloisten työtulovähennystä korotettaisiin hallitusohjelman mukaisesti noin 100 miljoonalla eurolla.

Ansiotuloverotuksen ylimmät marginaaliveroasteet alennettaisiin nykyisestä noin 59 prosentista noin 52 prosenttiin. Marginaalivero tarkoittaa veroa, joka menee lisätuloista.

Ansiotuloverotukseen tehtäisiin 3,8 prosentin indeksitarkistus, joka estäisi verotuksen kiristymisen yleisen ansiotason nousun vuoksi. Tarkistus jätettäisiin kuitenkin tekemättä niillä tulotasoilla, joille ylimpien marginaaliverojen alentaminen kohdistuisi.

Ylimpien marginaaliveroasteiden alentamisen yhteydessä tuloveroasteikkoon tehtävät muutokset kiristäisivät eläketulon verotusta tulovälillä noin 41 000–126 000 euroa vuodessa. Tätä kiristymää lievennettäisiin pienentämällä eläketulon lisäveroa. Jatkossa eläketulon lisäveroa olisi suoritettava neljä prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksen määrällä ylittäisi 57 000 euroa.

Ehdotettu muutos on valmisteltu kevään kehysriihen päätöksen mukaisesti. Hallitus tulee vielä korjaamaan suurempien eläkkeiden verotuksen tasoa. Tarkoituksena on, että suurten eläkkeiden verotus ei kevene enempää kuin vastaavan palkkatulon verotus.

Alaikäisten lasten huoltajille reipas lisä verovähennykseen

Suomen ikärakenne on pahasti vinoutumassa. VM haluaa antaa lapsiperheille entistä suuremman veroporkkanan.

Työtulovähennyksen lapsikorotus kasvaisi 105 euroon lasta kohti, kun se nykyisin on 50 euroa. Korotuksen arvioidaan keventävän alaikäisten lasten huoltajien työn verotusta yhteensä noin 100 miljoonalla eurolla. Yksinhuoltajuuden perusteella korotus myönnettäisiin edelleen kaksinkertaisena.

Työtulovähennyksen lapsikorotus on uusi veroetu, joka otettiin käyttöön vuoden 2025 alusta. Sen tarkoituksena on keventää työn verotusta erityisesti lapsiperheissä. Se myönnetään automaattisesti ja koskee kaikkia palkka- ja muita työtuloja saavia, joilla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ei voisi enää vähentää verotuksessa. Muutos koskisi myös sellaisten järjestöjen maksuja, joilla on sääntöjensä mukaan työmarkkinatoimintaan liittyviä tavoitteita.

Vähennysoikeus poistuisi sekä työntekijä- ja työnantajapuolelta.

Työsuhdepolkupyörien verovapaus poistuisi ensi vuoden alussa. Muutosta sovellettaisiin vuoden 2026 alusta alkaen polkupyöräetuihin, joiden käyttöönottoon työnantaja ja työntekijä olisivat sitoutuneet 24.4.2025 tai sen jälkeen. Ennen tätä sovittuihin polkupyöräetuihin sovellettaisiin nykyisiä verovapaussäännöksiä sopimuskauden loppuun saakka.

Työhuonevähennystä ei voisi enää saada, jos esimerkiksi tekee työsuhteessa etätöitä kotona. Tämä koskisi sekä kaavamaista vähennystä että todellisten kulujen mukaan laskettua vähennystä.

Työhuonevähennyksen voisi edelleen saada, jos kyse on muiden kuin palkkatulojen hankkimisesta. Menoina voisi vähentää Verohallinnon määräämän kaavamaisen työhuonevähennyksen määrän. Esimerkiksi freelancerit, taiteilijat ja omaishoitajat voisivat siten saada kotona työskentelystä kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Muutos ei vaikuttaisi elinkeinonharjoittajien tai maataloudenharjoittajien nykyiseen työhuonevähennykseen.

Lisäkauppahinnan verokohtelu muuttuisi

Luovutusvoittoverotus ja varainsiirtoverotus muuttuisivat, kun on kyse ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Luovutusvoitto verotettaisiin kaupantekovuoden jälkeen vahvistuvan lisäkauppahinnan osalta sen verovuoden verotuksessa, jona ehdollisen lisäkauppahinnan peruste ja määrä vahvistuvat.

Jos lisävastike vahvistuisi varainsiirtoveron suorittamiselle säädetyn määräajan jälkeen, olisi lisävastikkeesta suoritettava vero poikkeuksellisesti vasta kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lisävastikkeen peruste ja määrä vahvistuvat.

Suomeen töihin tulevien avainhenkilöiden lähdevero alenisi 32 prosentista 25 prosenttiin.

Lisäksi lain soveltamisala laajenisi kotimaahan palaaviin Suomen kansalaisiin. Lakia sovellettaisiin Suomen kansalaisiin enintään 24 kuukauden ajan työskentelyn alkamisesta.