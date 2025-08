Analyytikoiden suosikkiyhtiö saattaa kiihdyttää tuloskasvuaan

Alkuvuosi on sujunut kasvuyhtiö Qt Groupilla tahmeasti, mutta analyytikot uskovat kovaan kasvuun lähivuosina.

Teknologiayhtiö Qt Group on Helsingin pörssin kasvuyhtiö. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina voimalla, kun liikevaihto oli vuonna 2020 hieman alle 80 miljoonaa euroa, ylsi liikevaihto viime vuonna jo 209 miljoonaan euroon.

Kasvua yhtiö odottaa jatkossakin, sillä sen tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa liikevaihto vuoteen 2027 mennessä.

Qt on analyytikoiden ehdoton suosikki, sillä kaikki neljä yhtiötä seuraavat analyytikot antavat osakkeelle ostosuosituksen.

Qt Group tarjoaa mobiili- ja työpöytäsovelluksia sulautettuihin laitteisiin. Sulautetut järjestelmät ovat tietokonejärjestelmiä, jotka on integroitu osaksi laitetta tai järjestelmää tiettyä tehtävää varten. Ne ovat erikoistuneita tietokoneita, jotka on suunniteltu suorittamaan vain tiettyjä toimintoja, toisin kuin yleiskäyttöiset tietokoneet, kuten pöytäkoneet tai kannettavat tietokoneet.

Qt Groupin kilpailuetu perustuu etenkin ainutlaatuiseen ja tehokkaaseen kehitysalustaan, jonka avulla monimutkaisia ja näyttäviä graafisia käyttöliittymiä voidaan rakentaa nopeammin eri laitteille ja käyttöjärjestelmille yhdellä teknologiaratkaisulla.

Vahva kyvykkyys sulautettujen järjestelmien puolella mahdollistaa asiakkaiden kustannussäästöt kehitystyössä ja laitteistojen suorituskykyvaatimuksissa, mikä madaltaa markkinoilletulon kynnystä ja parantaa asiakastuotteiden kilpailukykyä.

Keskeistä kilpailuedussa on lisäksi teknologian kypsyys ja laaja referenssipohja. Globaalit suuryritykset ovat valinneet Qt:n strategiseksi ratkaisukseen, eikä suoranaista vahvaa kilpailijaa sulautettujen järjestelmien segmentissä ole näköpiirissä.

Avoimen lähdekoodin ja freemium-mallin ansiosta Qt:lla on erittäin suuri ja aktiivinen kehittäjäyhteisö, joka tukee tuoteinnovointia ja lisää ratkaisun houkuttelevuutta ohjelmistokehittäjien keskuudessa.

Kun asiakas sitoutuu Qt:n teknologiaan, sen käyttö tyypillisesti laajenee organisaation sisällä, mikä nostaa vaihtokustannukset korkealle ja vahvistaa yhtiön markkina-asemaa. Uuden kilpailijan on tällöin hyvin vaikea haastaa tuotteen asemaa.

Qt:n uudet innovaatiot, kuten tekoälypohjaiset kehitystyökalut ja low-code-ratkaisut, parantavat ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja lisäävät kehitysalustan joustavuutta eri toimialoilla.

Pieni tahra kasvutarinaan

Ei yhtiön taival pelkkää ruusuilla tanssimista ole ollut. Qt Groupin kuluvan vuoden tammi-maaliskuun tulosraportti oli pettymys.

Kasvuyhtiönä tunnetun Qt Groupin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vain 4,8 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski lähes 28 prosenttia vajaaseen 6,5 miljoonaan euroon. Liikevoiton kehittymistä rasitti liikevaihdon arvioitua heikompi kasvu.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen mukaan geopoliittiset jännitteet aiheuttavat parhaillaan merkittävää epävarmuutta yhtiön toimintaympäristölle, mikä hidasti yhtiön liikevaihdon kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Heikko taloustilanne ja näkymien epävarmuus lisäsivät yritysten varovaisuutta aloittaa uusia tuotekehityshankkeita tai tehdä lisäinvestointeja jo käynnissä oleviin tuotekehityshankkeisiin”, Varelius kertoo.

Yhtiö laski vuotta 2025 koskevia näkymiään. Yhtiö odottaa koko vuoden 2025 liikevaihto kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 10-20 prosenttia edellisvuodesta liikevoittomarginaalin ollessa 30-40 prosenttia. Kasvu olisi tällöin siis edelleen erittäin kannattavaa. Viime vuonna liikevoittomarginaali oli 30 prosenttia.

Kasvun hidastuminen saattaa kuitenkin olla väliaikaista.

Analyytikoiden konsensus odottaa Qt Groupin liikevoiton nousevan tänä vuonna 66 miljoonaan euroon viime vuoden 63 miljoonasta eurosta.

Kasvuodotus tälle vuodelle on siis vaatimatonta, mutta sen jälkeen tilanne muuttuu, mikäli analyytikoita on uskominen. Ensi vuodelle konsensus povaa jo 83 miljoonan euron liikevoittoa ja vuodelle 2027 yli 100 miljoonan euron liikevoittoa. Sama suunta on osakekohtaisessakin tuloksessa.

Qt Groupin liikevoitto (toteutunut ja analyytikoiden konsensusennuste vuosina 2023-2027 sekä liikevoittoprosentti (toteuma ja ennuste). Kuva: Qt Group.

Qt Group luottaa megatrendeihin

Yhtiön kasvu perustuu useisiin tekijöihin, jotka tukevat sen asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja mahdollistavat pitkäaikaisen kasvun.

Qt Groupin kasvuajurit liittyvät ennen kaikkea ohjelmistoalan megatrendeihin, kuten laitteiden ja näyttöjen määrän nopeaan kasvuun sekä ohjelmistojen yhä suurempaan rooliin laitevalmistajien kilpailutekijänä. Yhä useampi tuote, esimerkiksi auto, kodin elektroniikka tai teollisuuden järjestelmä, tarvitsee monipuolisen ja laadukkaan graafisen käyttöliittymän, mikä lisää kysyntää Qt:n kehitystyökaluille ja jakelulisensseille.

Lisäksi ohjelmistojen kehityssyklit lyhenevät ja vaatimukset kasvavat, minkä vuoksi automatisoiduille testaus- ja laadunvarmistustyökaluille on kasvavaa tarvetta varsinkin ai- ja IoT-kehityksessä.

Kasvava painotus alustariippumattomuuteen mahdollistaa asiakkaiden tuotekehityksen tehostamisen ja ohjelmistokoodin uudelleenkäytön eri laitteissa ja käyttöjärjestelmissä.

Qt Groupin kasvustrategia perustuu vahvaan orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan jatkuvilla panostuksilla tuoteinnovaatioihin ja tuotekehitykseen sekä myyntiverkoston laajentamiseen erityisesti suurilla markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa.

Strategisesti yhtiö hakee kasvua myös toimialakohtaisten ratkaisujen ja laajennettujen ekosysteemien kautta, panostaen esimerkiksi auto-, teollisuusautomaatio- ja lääketieteen aloihin, missä laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaret ovat pitkiä ja skaalautumiselle on hyvät edellytykset.

Jakelulisenssien liikevaihto kasvaa asiakkaille toimitettavien laitteiden myyntimäärien myötä, mikä tekee suurten OEM-asiakkuuksien voittamisesta keskeisen strategisen tavoitteen.

Lisäksi yhtiö näkee aktiiviset ja tarkoin kohdennetut yritysostot tärkeinä täydentämään valikoimaa ja avaamaan uusia markkina-alueita, kuten laadunvarmistuksen ja automaattisen testauksen segmentteihin.

Vahvojen kasvunäkymien vastapainoksi Qt Groupin osakkeeseen on jo hinnoiteltu paljon odotuksia – mutta ei kohtuuttomasti.

Ensi vuoden 2,63 euron osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on noin 22x. Amerikkalaisilla kasvukomeetoilla on nähty huomattavasti korkeampia tulospohjaisia arvostuskertoimia.