Analyytikko: Jenkkipörssi S&P 500 kriittisessä tienristeyksessä

USA:n S&P 500 -osakeindeksi on noussut voimakkaasti viime huhtikuussa alkaneen nousun aikana.

Lisääntyvä epävarmuus heijastuu niin Yhdysvaltain talouteen kuin koko kansainväliseen ympäristöön.

Finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Linh Tran arvioi, että USA:n markkinatunnelmaa muovaavat tällä hetkellä kolme keskeistä tekijää: heikentyvät talousluvut, hajanaiset yritysten tuloskehitykset sekä kasvavat geopoliittiset ja kauppaan liittyvät riskit.

Viimeisin ISM:n palvelualojen ostopäällikköindeksi (PMI), joka on keskeinen Yhdysvaltain palvelusektorin tilaa kuvaava mittari, laski jyrkästi tasolle 50,1, mikä alitti selvästi odotetun 51,5 pisteen. Kyseessä on alin lukema kuuteen kuukauteen, ja se viittaa palvelusektorin kasvuvauhdin hidastumiseen. Palvelusektorilla on merkittävä rooli Yhdysvaltojen bruttokansantuotteessa.

Samaan aikaan viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset nousivat 221 000:een, ylittäen markkinaodotukset ja viitaten siihen, että työmarkkinat – keskeinen kulutuksen tuki – alkavat jäähtyä

Usein keskuspankki Fed on ollut se pelastava enkeli, joka estää Yhdysvaltoja vajoamasta syvään lamaan. Tällä hetkellä keskuspankin rahapolitiikan muutokseen liittyy kuitenkin epävarmuutta.

”Vaikka heikot indikaattorit saattavat lisätä spekulaatioita siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki voisi siirtyä elvyttävämpään rahapolitiikkaan lähikuukausina, makrotalouden tietojen epäjohdonmukaisuus tekee tällaisista odotuksista hauraat ja nopeasti muuttuvat, mikäli tulevat luvut osoittavat vastakkaista kehitystä”, Tran toteaa.

Tähän asti amerikkalaisilla pörssiyhtiöillä on mennyt vahvasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan noin 80 prosenttia S&P 500 -yhtiöistä, jotka ovat raportoineet toisen vuosineljänneksen tuloksensa, ovat ylittäneet ennusteet. Keskimääräinen tuloskasvu on ollut lähes 12 prosenttia vuotta aiemmasta.

Näkymät ovat kuitenkin ristiriitaiset, Tran muistuttaa.

Nousua ovat vetäneet etupäässä suuret teknologiayhtiöt ja tekoälysektori, kuten teknojätit Microsoft, Meta, Amazon ja Alphabet, eli juuri ne yhtiöt, jotka ovat olleet indeksin kasvun moottorina vuoden ensimmäiselläkin puoliskolla.

Sen sijaan perinteisemmät teollisuusyhtiöt kuten Caterpillar ja Yum Brands ovat raportoineet heikentyneitä tuloksia kasvaneiden tuotantokustannusten ja epävakaan globaalin kauppaympäristön seurauksena, analyytikko muistuttaa.

”Tämä kehitys herättää huolta markkinatoipumisen kestävyydestä, erityisesti kun teknologia-ala – vaikka toimii kasvun veturina – joutuu nyt myös tuoton kotiutukseen liittyvän paineen kohteeksi pitkään jatkuneen nousun jälkeen.”

Tranin mukaan geopolitiikassa globaaleilla markkinoilla on siirrytty levottomalle ajanjaksolle Gazan ja Ukrainan pitkittyneiden konfliktien vuoksi sekä lisääntyneiden vastakkainasettelujen myötä.

Näitä vastakkainasetteluja on vauhdittanut muun muassa presidentti Donald Trumpin jyrkkä retoriikka.

”Trump on uhannut määrätä 100–500 prosentin lisätulleja niille maille, jotka jatkavat venäläisen öljyn tuontia, sekä uhannut rajuilla tulleilla Intian tuontituotteita kohtaan – toimilla, joiden katsotaan voivan synnyttää uuden suojeluaallon maailmankaupassa”, Tran varoittaa.

Trump on asettanut elokuun 8. päivän takarajaksi Venäjän rauhansopimukselle. Mikäli määräaika umpeutuu tuloksetta, voidaan asettaa uusia pakotteita. Se voisi häiritä globaalien toimitusketjujen toimintaa ja heikentää sijoittajien luottamusta kehittyneillä markkinoilla, analyytikko toteaa.

Lyhyellä aikavälillä mahdollinen USA.n keskuspankin rahapoliittinen käänne pysyy odotusten keskiössä.

”Ellei epävarmuus selvästi vähene, S&P 500:n korjausliike ei välttämättä ole vielä ohi – varsinkaan kun osakkeiden arvostustasot, erityisesti teknologia-alalla, pysyvät historiallisesti koholla”, analyytikko summaa.