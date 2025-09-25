Powell varoittaa osakkeiden kohonneista hinnoista

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) puheenjohtajan Jerome Powellin varoitus, että osakkeiden hinnat vaikuttavat ”melko korkealle arvostetuilta”, ravisutti markkinoita tiistaina ja käynnisti välittömän myyntiaallon, joka katkaisi kolmen päivän ennätysnousun.

Powellin varovaiset kommentit Greater Providence Chamber of Commerce -tilaisuudessa korostivat kasvavaa huolta omaisuusarvojen noususta.

Powellin kommentit tulivat esiin yleisökysymyksissä, joissa hän vahvisti Fedin seuraavan tarkasti rahoitusmarkkinoiden tilaa.

”Monilla mittareilla osakekurssit ovat esimerkiksi melko korkealle arvostettuja”, Powell totesi.

Hänen mukaansa keskuspankilla on tällä hetkellä ”haastava tilanne”, eikä ole olemassa ”riskitöntä polkua” eteenpäin, kun inflaatiopaineet ja työllisyysriskit ovat vaakakupissa.

S&P 500 -indeksin arvostuskertoimet ovat historiallisen korkealla. Indeksi viimeisen 12 kuukauden toteutuneilla tuloksilla laskettu P/E-luku on noin 30,7x, ja eteenpäin katsova P/E-luku noin 24,8x.

Näillä arvostuskertoimilla S&P 500 on selvästi kalliimpi kuin pitkän aikavälin keskiarvot, mikä vahvistaa Powellin kommenttien taustaa arvostushuolista.

Powell korosti ratkaisevasti teknologiasektoria kohonneiden arvostustasojen ensisijaisena moottorina.

Kahdeksan S&P 500 -indeksin kymmenestä suurimmasta markkina-arvoista on teknologiayhtiöitä, joiden yhteenlaskettu osuus on hämmästyttävät 40 prosenttia S&P 500:n kokonaismarkkina-arvosta. Markkina-arvojen keskittyminen muutamille jättiyhtiöoille ylittää vuoden 1999 teknologiakuplan aikaisen tason, Powell muistuttaa.

Samalla monet analyytikot varoittaneet riskialtiista osakerallista tappiollisissa teknologiayrityksissä. Esimerkiski UBS on kehittänyt indeksin, joka seuraa näitä yhtiöitä. Indeksi on noussut yli 20 prosenttia heinäkuun lopusta, selvästi nopeammin kuin laajempi Nasdaq 100:n alle kuuden prosentin nousu.

Liike tappiollisissa teknologiayhtiöissä merkitsee “spekulatiivisen yltiöpäisyyden vaihetta”, koska odotettu korkojen laskusyklin alkaminen on herättänyt uudelleen sijoittajien riskinoton halun, sanoi teknologiastrategi Ted Mortonson uutistoimisto Bloombergille.

“Ralli näyttää erittäin kuplivaiselta ja riskialttiilta, ja kaikki Redditin ja Robinhoodin käyttäjien spekulointi saa markkinat tuntumaan kasinolta, mikä saa minut uskomaan, että tämä loppuu pettymykseen”, hän toteaa.

Keskuspankkiirin varovainen linja kuvastaa Fedin haastavaa tasapainoilua.

Fed laski korkoa viime viikolla 25 pisteellä ja antoi viitteitä lisäleikkauksista, mutta Powell korosti jatkotoimenpiteiden olevan datasta riippuvaisia.

”Kaksipuoliset riskit tarkoittavat, ettei olemassa ole riskitöntä polkua”, hän varoitti, tuoden esiin huolia sekä sitkeästä inflaatiosta että työmarkkinoiden heikkenemisestä.

Markkina-analyytikot näkevät Powellin kommentit harkittuna pyrkimyksenä hillitä liiallista optimismia.