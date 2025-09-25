Tukholman listautumisbuumi huipentunee Euroopan suurimpaan antiin

Turvayhtiö Verisuressa yhdistyy kasvu ja kannattavuus.

Helsingin pörssin ovia ovat avaamassa Posti ja Cityvarasto. Huhtikuussa saimme kotipörssiin GRK Infran.

Itämeren toisella puolen, Tukholman pörssissä, käy kuhina. Ruotsissa listautumisanneissa on kerätty enemmän varoja kuin missään toisessa Euroopan pörssissä, CNBC kirjoittaa. Vuoden 2025 listautumisanneissa on kerätty kaksi miljardia dollaria sijoittajien rahaa.

Euroopan finanssimaailman keskukset, Lontoo ja Frankfurt, tulevat kaukana perässä 200 ja 400 miljoonalla dollarilla. Madridin pörssi on kerännyt tänä vuonna toiseksi eniten pääomia.

Tukholman menestystä on ajanut sääntely

Tukholman menestystä perustellaan eri lähteissä monella eri tekijällä. Yksi syy on ruotsalainen osakesäästämisen kulttuuri sekä institutionaalisten sijoittajien syvät taskut.

Ruotsalaisten kotitalouksien varoista 70 prosenttia on osakkeissa, kun Euroopan unionin keskiarvo on hieman alle 60 prosenttia. Luvussa on huomioitu ainoastaan rahoitusvarallisuus. Ruotsissa osakesäästämisen suosiota on ajanut siihen kannustava sääntely.

Pääomasijoittamisen kulttuuri kasvattaa ja tuo Ruotsissa uusia yhtiöitä pörssiin. Korkotason laskulla ja inflaation tasaantumisella on tukeva vaikutus listautumisten lukumäärän piristymiselle.

Tällä hetkellä Tukholmaan on listautumassa digipankki Noba, jonka yksi omistaja on vakuutusyhtiö Sampo. Noban osakkeen kaupankäynti on määrä alkaa huomenna 26.9. Anti on ylimerkitty moninkertaisesti.

Ruotsalainen maksurahoitusta tarjoava Klarna listautui New Yorkin pörssiin syyskuussa ja keräsi sijoittajilta 1,4 miljardia dollaria.

Bloombergin mukaan Tukholman pörssissä on ollut Euroopan kolme suurinta listautumisantia viidestä, ja vuoden suurin on vasta tulossa loppuvuoden aikana.

Verisuren listautumisesta tulee Euroopan suurin kolmeen vuoteen

Turvayhtiö Verisure aikoo listautua Tukholmaan vielä tämän vuoden aikana.

Yhtiö tarjoaa laitteita ja palveluja kotitalouksien turvallisuuteen kuukausimaksua vastaan. Sillä on vaikuttava kasvuhistoria ja houkutteleva kuukausilaskutukseen perustuva ansaintamalli.

Verisuren juuret ovat Securitasin kuluttajaliiketoiminnassa. Se perustettiin vuonna 1998 Ruotsissa, mutta yhtiön pääkonttori on Genevessä. Ruotsi on yhä sen suurin yksittäinen markkina.

Verisure aikoo kerätä annissa 3,1 miljardin euron edestä pääomaa, joka käytetään velkojen lyhentämiseen sekä Meksikossa tehdyn yritysoston rahoittamiseen. Bloombergin mukaan Verisuren yritysarvo voisi asettua 23 miljardin dollarin tuntumaan.

Listautumisannissa Verisuren suurin omistaja, pääomasijoittaja Hellman & Friedman, ei ole vähentämässä omistustaan. Kaksi muuta sijoittajaa aikoo sijoittaa annin yhteydessä yhtiöön lisää varoja.

Vuonna 2024 Verisuren liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa. Verisure toimii 17 maassa Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Se kertoo olevansa markkinajohtaja 13 maassa ja viisi kertaa suurempi kuin toiseksi suurin kilpailija sen maantieteellisellä toiminta-alueella. Sen taloudellisina tavoitteina on kasvaa kymmenen prosentin tahtia ja yltää 30 prosentin liikevoittomarginaaliin.

Yhtiö tähtää kasvavaan osinkoon ja sen politiikkana on jakaa kahdesti vuodessa 30-40 prosenttia tuloksesta osinkona. Verisuren pääkonttorin sijainnin vuoksi osingon lähdeverotus voi poiketa ruotsalaisten yhtiöiden verotuksesta.

Verisurella on selkeä verrokki Atlantin toisella puolella. Yhdysvaltoihin keskittyneen ADT:n liiketoimintamalli on hyvin yhtenevä Verisuren kanssa. Verisure on kasvanut viime vuosina noin kymmenen prosentin tahtia, kun ADT:n kasvuvauhti on ollut noin 5-7 prosentin suuruusluokkaa. Molemmat ovat parantaneet tulostaan vauhdilla kasvun ja kannattavuuden parantumisen seurauksena.

Verisurella on enemmän velkaa ennen listautumista. Toisen vuosineljänneksen lopussa Verisuren velkapotti oli 7,7 miljardia euroa. ADT:lla on puolestaan suurempi haaste pitää kiinni asiakkaistaan. ADT:n kurssikehitystä on ajoittanut horjuttanut sen pääomistajan, pääomasijoittaja Apollon, ajoittaiset osakemyynnit.

Yhtiö Verisure ADT Liikevaihto $4 miljardia $5 miljardia Asiakkaita 5,8 miljoonaa 6,4 miljoonaa Yritysarvo $23 miljardia (arvio) $15 miljardia Nettovelka / käyttökate 4,5x 2,8x Asiakaspoistuma 7,4 % 12,7 % Oik. käyttökatemarginaali 46 % 52 % EV/EBITDA 12-13x 5,4x

Molempien yhtiöiden liiketoiminnan houkuttelevia piirteitä ovat jatkuvan kuukausittaisen laskutuksen suuri osuus liikevaihdosta sekä vahva kassavirta. Ne palvelevat ihmisten perustarvetta, turvallisuutta, mikä tukee asiakaspitoa ja myyntiä.