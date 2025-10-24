Analyysi: Digia teki vuoden parhaan kvartaalituloksen, vaikka markkinatilanne jatkuu haastavana

Yhtiön raportoitu EBITA-tulos koki pienen kolhun, mutta markkinaolosuhteisiin nähden kolmannen vuosineljänneksen suoritus oli vakaa.

Digian liikevaihto oli heinä-syyskuussa 49,3 miljoonaa euroa konsensusennusteen ollessa 50 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 6,0 miljoonaa euroa.

Digian liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 8,4 prosenttia ennätyksellisestä vertailukaudesta. Orgaanisesti liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla.

Yhtiön EBITA-liikevoitto sen sijaan laski 7,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 5,2 miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto vastasi 10,5 prosenttia liikevaihdosta, kun se vertailukaudella oli 12,3 prosenttia.

Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-tulos sisälsi 0,3 miljoona euroa yrityskauppojen käyvän arvon muutokseen liittyviä, ei-kassavaikutteisia kuluja. Tulos sisältää myös Savangard-yrityskaupan integraatioon liittyviä kuluja 0,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvun sekä EBITA-liikevoittomarginaalin osalta kolmas neljännes osoittautui kuluvan vuoden tähän astisista parhaaksi. Katsauskauden tuloskehitys vahvistui merkittävästi kauden loppua kohden ja syyskuu oli Digian historian paras yksittäinen kuukausi sekä liikevaihdon että EBITA-liikevoiton osalta.

Digian liikevoitto sen sijaan laski 10,0 prosenttia vertailukaudesta ja vastasi 8,8 (10,6) prosenttia liikevaihdosta.

Tekoälyratkaisujen osuus myynnistä on kasvanut merkittäviin mittoihin

Tekoälyä hyödyntävät ja siihen pohjautuvat ratkaisut ovat olleet pitkään keskeisessä osassa Digian kehitystyötä. Tekoälyratkaisujen kysyntä on yhtiön mukaan kehittynyt lupaavasti globaalin megatrendin tukemana ja se on yksi Digian keskeisistä markkina-ajureista.

Kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa Digia kertoi, että vuoden 2025 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana jopa 15 prosenttia yhtiön myynnistä sopimusarvolla mitattuna sisälsi tekoälykomponentin, jota ilman kauppaa ei olisi todennäköisesti syntynyt.

Katsauskaudella solmituista tekoälyratkaisukaupoista esimerkkeinä annettiin asiakkaan AI-osaamiskeskuksen laajentaminen jatkuvalla ylläpitopalvelulla, usealle asiakkaalle toteutettava taloushallinnon ratkaisu, eläkeprosessiratkaisu sekä laajat Advisory-palvelut.

Koko vuoden ohjeistus pidettiin ennallaan

Lomakauden jälkeen markkina käynnistyi Digian mukaan viiveellä, mutta yksittäisiä positiivisia signaaleja havaittiin kauden loppupuolella. Kysynnässä näkyi asiakkaiden tarve datan hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Digia pitää ohjeistuksensa vuodelle 2025 edelleen ennallaan. Yhtiö arvioi sen koko vuoden liikevaihdon kasvavan ja EBITA-liikevoiton kasvavan tai olevan edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2024 liikevaihto oli 205,7 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto oli 21,2 miljoonaa.

Digian taloudelliset tavoitteet

Tänä vuonna päättyvällä strategiakaudellaan Digian tavoitteena on ollut jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaa.

Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, joka sisältää orgaanisen kasvun sekä yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali vuoden loppuun mennessä.

Digian taloudelliset tavoitteet strategiakaudella 2023-2025. Kuva: Digia.

Digian osake

Alkuvuoden vahvan nousutrendin jälkeen Digian osake lähti kesällä taipumaan laskuun. Vaikka puolivuosikatsauksen 7.10. aiheuttama kurssishokki kuroutui seuraavana päivänä kiinni, ei osakekurssi ole saanut enää vahvaa tukea taakseen.

Edes Digian julkaisemat uutiset uusista merkittävistä tilauksista eivät ole riittäneet nostamaan osaketta nousu-urille.

Kolmannen neljänneksen tulos jäi analyytikoiden konsensusennusteista, mutta piti sisällään myös positiivisia uutisia. Osavuosikatsaus sai kuitenkin markkinoilta lievästi negatiivisen vastaanoton.

Digian osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajan näkökulma

Digian kolmannen neljänneksen suoritus oli ympäröivään tilanteeseen nähden vakaa, vaikka yhtiön liiketulos jäi analyytikoiden konsensusennusteesta ja raportoitu EBITA laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Tulosta tarkastellessa on hyvä huomioida, että yleinen markkinatilanne IT-palvelusektorilla on jatkunut tahmeana. Lisäksi Digialla haastetta loi viime vuoden kolmannen kvartaalin ennätyksellisen vahva tulos, joka toimi tuoreen osavuosikatsauksen verrokkina. Nämä seikat huomioiden ei ole ihme, että Digian johto kertoi olevansa tulokseen tyytyväinen.

Analyytikoille suunnatussa tulosjulkistustilaisuudessa Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta myös huomautti, ettei yhtiö raportoi oikaistuja tunnuslukuja. Jos tarkastellaan kertaluonteisten erien vaikutuksia tulokseen ja oikaistaan ne pois, on päättyneen kolmen kuukauden EBITA-liikevoitto lähestulkoon vertailukauden tasolla.

Ilman oikaisuakin kolmannen neljänneksen EBITA-marginaali oli aikaisempia neljänneksiä parempi.

Savangardin integraatio onnistunut odotuksia paremmin

Selkeästi positiivisin tieto Digian osavuosikatsauksessa oli yhtiön 8,4 prosentin kasvu. Kasvu syntyi yritysostojen, erityisesti kesäkuussa hankitun puolalaisen Savangardin ajamana.

Analyytikkotilaisuudessa toimitusjohtaja Levoranta totesi uuden yhtiön integraation toteutuneen erinomaisesti, jopa odotettua paremmin.

Savangard avaa Digialle polkua Keski-Euroopan markkinoille ja kolmannella neljänneksellä jopa 19,6 prosenttia Digian liikevaihdosta syntyi kansainvälisistä liiketoiminnoista. Osuus ylitti Digian tavoitteleman yli 15 prosentin tason, ja sen myötä Digian johto uskoo tavoitteeseen päästävän myös koko vuoden osalta.

Digian johdon mukaan Savangardin ja Digian yhteismyynti on osoittautunut todella tehokkaaksi. Yhdessä tehdyt tarjoukset ovat johtaneet nopeasti uusiin, yhteisiin sopimuksiin, ja synergiapotentiaalin nähdään jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Ohjeistus ennallaan vaikka markkina näyttää edelleen haastavalta

Analyytikkotilaisuudessa kysyttäessä Digian toimitusjohtaja Levoranta kommentoi yhtiön markkinanäkymien olevan hankalasti tulkittavissa. Isossa kuvassa markkinatilanteen arvioidaan pysyvän samalla haastavalla tasolla, mutta tällä hetkellä asiakaskysyntä on todella volatiili. Välillä kysyntä on piristynyt, mutta hetken päästä asiakkaiden päätöksenteko venyy.

Haastavasta markkinasta huolimatta Digia piti ennallaan ohjeistuksensa vuodelle 2025. Selvää kannattavaa kasvua povaavaan ohjaukseen yltäminen vaatisi vuoden viimeiseltä neljännekseltä lähes 49,0 miljoonan euron liikevaihto sekä 8,4 miljoonan EBITAa.

Liikevaihdon osalta tehtävä ei aiheuttane ongelmia, mutta EBITA-tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi 42,5 prosentin kasvua vertailukaudesta ja selvästi vuoden vahvinta kvartaalitulosta.

Timo Levorannan mukaan yhtiö ei toistaisi ohjeistus, jos se ei itse uskoisi sen saavuttamiseen. Toimitusjohtaja totesi muun muassa Savangarden yrityskaupan tuen jatkuvan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tämän lisäksi Levoranta vihjasi yhtiön nähneen jo syyskuun kehityksen.

Ennen heinä-syyskuun tulosraporttia analyytikot odottivat Digian liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen pysyvän vertailuvuoden tasolla. Osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste oli 0,49 euroa.

Ennustetulla EPS:llä ja julkistusta edeltäneen päivän päätöskurssilla Digian P/E-luvuksi saadaan 12,4x. Tuloskasvun odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna, ja vuoden 2026 EPS-ennusteella (0,62 euroa) P/E-luku on vain 9,8x. Taso on todella matala vakaata kasvua takovalle Digialle.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.