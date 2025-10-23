Johtiko Nokia sijoittajia harhapoluille?

Nokia Barcelona

Nokian kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti otettiin markkinoilla riemuiten vastaan. Vaikka yhtiön liikevoitto laski vertailukaudesta 14 prosenttia 239 miljoonaan euroon, sai yhtiön liikevaihdon kasvu osakkeen yli 10,8 prosentin nousuun torstaina.

Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia edellisvuodesta 4,8 miljardiin euroon ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella. Analyytikoiden konsensus odotti Nokialta 4,6 miljardin euron liikevaihtoa, joten toteutunut myynti ylitti konsensusennusteen.

Raportoitu tulos kasvoi vieläkin mehukkaammin, 12 prosenttia.

Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu johtui kasvusta kaikissa liiketoimintaryhmissä ja erityisesti Optical Networks -liiketoiminnan vahvasta 19 prosentin kasvusta. Vuonna kuluvana vuonna Nokia vahvisti optisien verkkojen asemaansa ostamalla yhdysvaltalaisen Infineran, ja siten Optical Networks -liiketoiminta laajeni merkittävästi erityisesti datakeskusten ja pilviverkkojen infrastuktuurissa.

Nokia siis näyttää vihdoinkin tarjoavan markkinoille sitä, mitä on eniten toivottu: kasvua.

Vai tarjoaako sittenkään?

Tulosraportissa Nokia kertoi sanatarkasti näin:

”Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja nykyisellä yhtiörakenteella (raportoitu +12 %) johtuen kasvusta kaikissa liiketoimintaryhmissä ja erityisesti Optical Networks -liiketoiminnan vahvasta 19 %:n kasvusta.”

Oleellinen kohta tuossa virkkeessä on maininta ”nykyisellä yhtiörakenteella”.

Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Nokian ostaman Infineran liikevaihto on mukana kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoluvuissa.

Nokian noin 2,3 miljardin dollarin arvoinen yrityskauppa sai viranomaishyväksynnät kuluvan vuoden helmikuun lopussa. Tuolloin ostettu Infinera siirtyi osaksi Nokian Optical Networks -liiketoimintaa, mikä kasvatti kyseisen segmentin kokoa arviolta 75 prosenttia ja vahvisti Nokian markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikan ja datakeskusten markkinoilla.

Se että Nokia sisällyttää Infineran liikevaihdon kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon, on tietenkin oikein.

Ihmetellä voi kuitenkin sitä, miksi Nokia ei esitä Infineran liikevaihtoa pro forma -tietoina vertailukauden luvuissa.

Infineran liikevaihto viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 354 miljoonaa dollaria eli noin 306 miljoonaa euroa. Jos oletetaan, että tuo liikevaihto olisi esitetty Nokian viimeisimmän tulosraportin vertailutiedoissa pro forma -lukuina, olisi viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto 4,63 miljardia euroa.

Siten liikevaihdon kasvu suhteessa pro forma -luvuilla esitettyyn vertailukauteen olisi vain 4,2 prosenttia, eikä 12 prosenttia.

Ero on erittäin suuri.

Pro forma -lukuja käytetään havainnollistamaan, millainen yrityksen tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos jokin merkittävä tapahtuma — kuten yrityskauppa﻿, fuusio﻿ tai tilikauden muutos﻿ — olisi ollut voimassa jo aiemmin. Esimerkiksi jos yhtiö ostaa toisen yrityksen, pro forma -luvut voivat näyttää, millaisena yhdistetyn konsernin liikevaihto tai tulos olisi näkynyt aiemmilla tilikausilla.​

Pro forma -tietoja käytetään usein yritysjärjestelyjen, investointipäätösten ja pörssiesitteiden yhteydessä, jotta sijoittajat voivat arvioida rakenteellisten muutosten vaikutusta.

Esimerkiksi Kesko raportoi – aivan oikein – viimeisimmässä puolivuotiskatsauksessaan liikevaihdon vertailukelpoisen muutoksen ilman vuosina 2025 ja 2024 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Nokian olisi siis ollut asiallista esittää Infineran pro forma -luvut vertailutiedoissaan. Tällöin sijoittajat olisivat voineet arvioida, kuinka paljon Nokia on aidosti kasvanut.

Nyt iso osa raportoidusta 12 prosentin kasvusta selittyy sillä, että tällä tilikaudella Infinera on mukana liikevaihdossa ja vertailukaudella ei ollut. Eli kasvu selittyy yrityskaupalla, ei Nokian aidolla kasvulla.

Tarkkaan tulosraportin tavannut sijoittaja voi Infineran vaikutuksen havaitakin tulosraportin sivulla viisi, jossa asia myönnetään.

”Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä raportoitu liikevaihto kasvoi 12 prosenttia seuraavassa kappaleessa käsiteltyjen tekijöiden sekä Infineran hankinnan vuoksi, mitä valuuttakurssimuutokset osin tasoittivat”, yhtiö toteaa.

Miksi siis Nokia esittää vertailukelpoisena kasvuna yhdeksän prosenttia, kun todellinen vertailukelpoinen kasvu on vain murto-osa siitä?

Piru asuu yksityiskohdissa.