4 periaatetta, joiden avulla maailman rikkain ihminen saavuttaa unentarpeensa

Amazonin perustaja Jeff Bezos on maailman rikkain ihminen. Miljardit perustuvat Amazonin menestykseen, mutta miten maailman rikkain ihminen oikein saa unta?

On ihmisiä, joiden luontaiselle riskiaversiolle pelkkä sijoittaminen osakkeisiin vie yöunet mennessään.

Entäpä jos merkittävin osa varallisuudesta olisi tämän lisäksi kiinni vain yhdessä osakkeessa. Ja vieläpä sellaisessa osakkeessa, jonka erittäin korkea hinta perustuu hyvinkin korkeisiin tulevaisuuden odotuksiin. Ja jos nämä odotukset eivät täyty, niin ollaan tilanteessa jossa osakkeen arvo voi tippua paljonkin.

Sitten tulee vielä se työnantajan vastuu. Mitä jos johtamasi yrityksen palkkalistoilla olisi sellaiset 540 000 työntekijää. Siinä on aika paljon vastuuta kannettavana ja muutama virheliike voi vaikuttaa negatiivisesti aika hyvinkin monen ihmisen elämään.

Eikä tässäkään vielä kaikki. Kaikkia ei voi miellyttää, mutta sitten kun on jostain syystä huonoissa väleissä Yhdysvaltojen presidentin kanssa, niin ollaan tilanteessa missä mustanpuhuvia twiittejä lukee jo aika moni ihminen. Ja sitten media ottaa twiittejä analysoitavaksi, joten niitä saa sitten lukea lehdistäkin.

Ja Trumpilla asiaa on riittänyt. Amazonia on syytettä veronkierrosta ja Amerikan postilaitoksen hyväksikäytöstä. Bezoksen omistamaa Washington Postia on parjattu valemediaksi. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentillä on muitakin keinoja käytössään kuin pelkät twiitit. Niinpä Twitterissä tehtyjä syytöksiä postilaitoksen väärinkäyttämisestä voi jatkaa konkreettisilla toimilla, jossa virkamiehet sitten tutkivat postilaitoksen toimintaa.

Amazonin perustaja ei juurikaan ole Trumpin twiitteihin vastannut. Mitä nyt sen yhden kerran lupasi lähettää Trumpin rakentamallaan raketillaan avaruuteen, mutta muuten Bezoksen twiitit ovat käsitelleet muita aiheita.

Ottaen edellä mainitut paineet huomioon, niin yhdeksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä nousee, miten Jezz Bezos oikein pystyy nukkumaan. Eikö hän herää keskellä yötä pohtimaan Amazonin osakekurssia, Trumpin twiittejä tai 540 000 työntekijään liittyviä vastuitaan?

Boss Hunting listaa Jezz Bezoksen neljä nukkumiseen liittyvää periaatetta.

1) Älä koskaan buukkaa mitään aikaiseen aamuun

Tämä saattaa olla hiukan hankalampi toteuttaa suurimmalle osalle ihmisistä, koska töihin pitää mennä väsytti tai ei. Amazonin toimitusjohtaja lienee kuitenkin asemassa missä voi pitää aikataulutetut tapaamisensa silloin kun itselle parhaiten sopii.

2) Nukkumisesta tinkiminen luo tunteen tehokkuudesta, mutta se on pelkkä illuusio

Silloin kun on paljon tehtävää ja energiaa, voi tulla houkutus tinkiä täysipitkistä yöunista. Jeff Bezoksen ajatus kuitenkin on, että unenpuute vähentää työtehoa, vaikkei sitä itse huomaisikaan.

3) Hanki kahdeksan tuntia unta joka päivä

Jezz Bezos pyrkii kahdeksan tunnin uniin, vaikka sillä oma hintansa olisikin. Kaikki miljardööri-toimitusjohtajat eivät kuitenkaan kahdeksaa tuntia nuku. Virgin Groupin toimitusjohtaja ja miljardööri Richard Branson nukkuu viidestä kuuteen tuntia yössä.

4) Pidä makuupussi mukana töissä

Pikku nokoset keskellä työpäivää voivat olla hyväksi ja lyhytkin nukahtaminen purkaa väsymystä.

Jeff Bezos saattaa pitää virkistävistä päiväunista, mutta CNBC kertoo Teslan toimitusjohtajan ja miljardöörin Elon Muskin nukkuvan kirjaimellisesti tehtaan lattialla.

Model 3 –mallin tuotanto-ongelmat vaativat sen vertaa toimitusjohtajan panosta, ettei ollut aikaa mennä kotiin nukkumaan ja peseytymään. Niinpä omilla ansioillaan miljardööriksi asti rikastunut Elon Musk nukkui tehtaan lattialla, vaikka piti sitä erittäin epämiellyttävänä, vaikeana ja kivuliaana ratkaisuna.

Elon Musk on toimitusjohtaja, joka tunnetaan satatuntisista työviikoistaan. Tosin Musk ei koko aikaa paahda sataa viikkotuntia vaan tyytyy välistä myös helpommin hallittavaan 80-90 tunnin työmäärään viikossa. Sekin on todella paljon.