It-palveluyhtiö Vincit nousi Inderesin TOP3-suosikkiosakkeiden listalle

Inderes nosti tänään IT-palveluyhtiö Vincitin TOP3-listalle Verkkokauppa.comin tilalle.

Inderesin pääanalyytikon Sauli Vilénin ja Inderesin toimitusjohtajan ja analyytikon Mikael Rautasen mukaan Suomen IT-palvelumarkkinan kasvunäkymä on tänä vuonna jatkunut erittäin suotuisana ja Vincit asemoituu markkinan parhaiten kasvaville alueille.

Vincit korvaa Inderesin TOP3-osakelistalla Verkkokauppa.comin. Vilénin ja Rautasen mukaan yhtiön poiminta listalle epäonnistui pahasti. Listalla oloaikana yhtiön osakekurssi sukelsi 10 prosenttia.

Verkkokauppa.comin toisen kvartaalin raportti jäi kuitenkin selvästi Inderesin odotuksia heikommaksi ja tämän myötä myös loppuvuoden näkymissä on aiempaa enemmän epävarmuutta.

”Vaikka suhtaudummekin Verkkokauppa.comin pidemmän aikavälin tarinaan edelleen positiivisesti, emme näe osakkeessa lyhyellä tähtäimellä oleellista nousuvaraa kasvaneen epävarmuuden johdosta”, analyytikot perustelevat yhtiön poistamista osakelistalta.

Vincitin näkymät kannattavuudessa ovat Inderesin analyytikoiden mielestä hyvät, eivätkä markkinat ole riittävästi sitä hinnoitelleet.

”Yhtiö on vuoden aikana selkiyttänyt rakennettaan myymällä ICT-palveluliiketoiminnat, minkä odotamme parantavan yhtiön kannattavuutta. Näkemyksemme mukaan paikallaan polkenut osakekurssi ei ole viimeisen vuoden aikana hinnoitellut parantuneita tuloskasvunäkymiä ja yhtiön strategisen suunnan selkiytymistä”, Vilén ja Rautanen toteavat Inderesin aamukatsauksessa.

Vincitin osakkeen arvostus on valunut jo alle yhtiön vertailuryhmän tason, vaikka preemiohinnoittelu olisi Inderesin analyytikoiden perusteltavissa.

”Pidämme arvostusta houkuttelevana yhtiön tuloskasvunäkymät huomioiden”, Vilén ja Rautanen toteavat. Inderesin tulosennusteilla Vincitin tämän vuoden P/E-kerroin on 13,8x ja EV/Ebit on 11,1x. Osinkotuotto on 2,3 prosenttia.

Vincit on erittäin kannattava ja vakavarainen. Oman pääoman tuottoprosentti on peräti 49 prosenttia ja omavaraisuusaste on 58 prosenttia. Inderesin mukaan Vincitin vahva kasvu ja kannattavuus ovat osoituksia yhtiön kilpailuedusta. Lisäksi markkinanäkymät ovat IT-palveluissa vahvoja.

Riskeinä Inderes näkee henkilöstän ja vahvan kulttuurin säilyttämisen. Javerder-fuusio on myös riski ja sen synergiaedut Vincitille ovat heikkoja. Vincit yhdistyi vuonna 2015 it-talo Javerdelin kanssa. Yhtiöt listautuivat yhdessä Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle vuonna 2016.

Inderesin suositus Vincitin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 8,0 euroa.