AirBnb joutuu korjaamaan epäselvää hinnoitteluaan – lisämaksut vaikeuttaneet majoitusvaihtoehtojen vertailua

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksesta asuntojen vuokrauspalvelu Airbnb joutuu muuttamaan loma-asuntojen hinnoittelua läpinäkyvämmäksi.

Airbnb on netissä toimiva yhteisö, jonka kautta on helppo vuokrata edullisia loma-asuntoja. Käytännössä se on nettisivusto, jonka kautta voi ilmoittaa oman huoneensa tai vastaavan tilan vuokrattavaksi. Asunnot ovat yksityisten ihmisten tai sijoittajien omistuksessa, ja Airbnb perii niiden välittämisestä 10-13 prosenttia vuokrasta.

Alhainen hinta houkuttelee monia varaamaan majoituksen Airbnb:n kautta. Majoitusta etsivä kuluttaja voi löytää upeita majoituskohteita erittäin edulliseen hintaan, varsinkin jos hintoja vertaa paikallisiin hotelleihin.

Asiakkaita on kuitenkin hämmentänyt palvelun hinnoittelun epäselvyys. Hinnoittelu ei ole ollut täysin läpinäkyvää, mikä on vaikeuttanut majoitusvaihtoehtojen lopullisten hintojen vertailua.

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuisen kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään majoituspalveluiden markkinointiin ja sopimusehtoihinsa tarpeelliset muutokset ja parantamaan hintojen ilmoittamista. Yrityksellä on nyt vuoden 2018 loppuun asti aikaa tehdä muutokset kaikkiin sen verkkosivuilla oleviin EU-kielten versioihin. Asiasta kertoo Kilpailu- ja Kuluttajavirasto.

EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaan yritysten pitää kertoa markkinoinnissaan tuotteiden ja palveluiden lopullinen hinta, jotta kuluttajat voivat vertailla eri vaihtoehtoja helposti.

Airbnb ei tällä hetkellä toimi näin, vaan erilaiset lisämaksut selviävät kuluttajille vasta varauksen myöhemmässä vaiheessa. EU:n kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten verkosto ja komissio ovat nyt vaatineet Airbnb:tä korjaamaan asian ja muuttamaan samalla epäselviä ja kohtuuttomia sopimusehtojaan.

EU:n kuluttajaviranomaisten verkosto (CPC) ja Euroopan komissio ovat korostaneet Airbnb:lle, että markkinoinnissa kerrottujen hintojen on oltava läpinäkyviä. Kuluttajien on saatava tietää heti alusta saakka majoituksen lopullinen hinta, joka sisältää kaikki kulut, kuten palvelu- ja siivousmaksut.

Lisäksi kuluttajille on kerrottava selvästi, onko majoituksen tarjoaja yritys vai yksityinen henkilö ja onko jokin taho maksanut Airbnb:lle siitä, että sen tarjoama majoitusvaihtoehto näkyy hakutuloksissa ensimmäisenä.

Myös Airbnb:n sopimusehdoissa on lainvastaisia kohtia.

Yhtiölle on huomautettu, että se ei esimerkiksi voi muuttaa yksipuolisesti sopimuksen ehtoja ilman, että kertoo muutoksista kuluttajille etukäteen ja antaa heille mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen. Airbnb:n on myös kerrottava selvästi asiakkaiden hyvitysvaatimuksia ja maksujen palautusta koskevista käytännöistään.

Nyt Airbnb on ilmoittanut, että se on sitoutunut esittämään varausten kokonaishinnan, johon sisältyvät ylimääräiset maksut, kuten palvelu- ja siivouskulut. Kun lopullista hintaa ei ole mahdollista laskea etukäteen, Airbnb ilmoittaa tällöin kuluttajalle selkeästi, että lisämaksuja saatetaan periä.

Airbnb on lisäksi sitoutunut osoittamaan selkeästi, onko kyseessä yksityisen vai ammattimaisen majoittajan tarjous, koska niihin sovellettavat kuluttajansuojasäännöt poikkeavat toisistaan.