Ekonomisti: Asuntovelallisten korkomenot nousevat ensi vuonna

Aktian pääekonomistin mukaan yleisimmän asuntolainojen viitekorkona käytetyissä euribor-koroissa on tapahtunut käännettä heijasteleva muutos.

Aina finanssikriisistä asti on eletty epätavallisten lainanrahoituskustannusten ympäristössä, toteaa Aktian pääekonomisti Heidi Schauman pankin asuntomarkkinakatsauksessa.

”Tavallisin asuntolainakorko, 12 kuukauden euriborkorko, on ollut negatiivinen vuoden 2016 alusta asti, mutta se on ollut alle yhden prosentin vuoden 2012 keskivaiheilta asti. Pitkän aikaa hyvin heikkoina pysyneet inflaatiopaineet ovat luoneet tilanteen, jossa nollan tuntumassa olevista koroista on tullut uusi normaali”, Schauman toteaa.

Poikkeuksellisten alhaisten markkinakorkojen takana on keskuspankki EKP:n määrittämä ohjauskorko, joka on tällä hetkellä 0 prosenttia. Schaumanin mukaan olennaisempi on kuitenkin talletuskorko, joka on -0,4 prosenttia ja joka ohjaa markkinakorkoja osittain ja heijastelee vallitsevaa runsasta likviditeettiä.

Keskuspankki on vähitellen luopumassa poikkeuksellisista rahapoliittisista toimistaan.

”Tämän perinteisen korkotyökalun lisäksi keskuspankki ostaa edelleen joukkovelkakirjalainoja markkinoilta elvyttävän vaikutuksen lisäämiseksi. EKP:n odotetaan lopettavan tukiostonsa vuodenvaihteessa ja ottavan sen jälkeen varovaisia askeleita normalisointipolulla”, pääekonomisti toteaa.

Aktian uuden ennusteen mukaan EKP nostaa korkoa ensimmäistä kertaa syksyllä 2019.

Schauman kuitenkin myöntää, että näkymiä ympäröi nyt epätavanomainen epävarmuus, sillä maailmantalouden vahvuutta testaavat kauppasota, markkinoiden turbulenssi ja juuri rahapolitiikan normalisointiin liittyvät pelot.

”Jos normalisointiprosessi ei suju odotetusti, ei ole itsestään selvää, että keskuspankki nostaa korkoa vuoden päästä.”

Tästä epävarmuudesta huolimatta 12 kuukauden euriborkorko on jo kääntynyt nousuun, Schauman muistuttaa. Se heijastellen odotuksia siitä, että EKP alkaa nostaa ohjauskorkoa.

”12 kuukauden euribor on nyt noin -0,15 prosenttia, kun alimmillaan se oli lähellä -0,2 prosenttia. Kyseessä on siis hyvin marginaalinen muutos, mutta se on tärkeä, sillä se heijastelee käännettä. Se, miten nopeasti markkinakorot nousevat, riippuu pitkälti siitä, mitä markkinoilla yleisesti ottaen tapahtuu ja mitä keskuspankki signaloi talvella ja keväällä”, pääekonomisti tuumaa.