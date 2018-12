Sijoituskirjailija: ”Sijoittaminen ei ole helppoa eikä hauskaa”

Havaittuaan ”varallisuusvalmentajien vyöryn”, sijoituskirjailija Mika Hyttinen ryhtyi vastaiskuun kertoakseen sijoittamisen riskeistä.

Mika Hyttinen on sijoituskirjailija ja -kouluttaja. Blogissaan ja kirjoissaan hän on tullut tunnetuksi indeksisijoittamisen kannattajana. Hän on myös kirjoittanut paljon Warren Buffettin sijoitustyylin vahvuuksista.

Hyttinen sijoittaa vain osakemarkkinoille. Niiden opettelussa riittää hänen mukaansa yhdelle miehelle puuhaa koko elämän ajaksi.

”Strategiaani on vaikea kuvailla. Pyrin tekemään järkeviä asioita, mutta sellaisella hetkellä, kun muiden mielestä teen täysin väärin. Tai en varsinaisesti pyri toimimaan näin, mutta vain silloin tarjolla on kohtuullisella riskillä hyvää tuottoa”, sijoituskirjailija kuvailee sijoitusstrategiaansa.

Ehkä hieman yllättäen, hajauttaminen ei tarjoa Hyttisen mukaan tuottoa eikä turvaa. Siksi hän pyrkii keskittämään sijoitukset ja välttämään hajauttamista.

Varallisuusvalmentajien viesti herätti kysymyksiä

Lokakuun alussa osakemarkkinoilla nähtiin käänne, jossa erityisesti Yhdysvalloissa jatkunut ennätyksellisen pitkä nousumarkkina kääntyi laskuksi. Useat osakeindeksit ovat tuon käänteen jälkeen laskeneet jo yli 20 prosenttia, eli nämä markkinat ovat nyt karhu- eli laskumarkkinassa.

Mistä viime viikkojen massiivinen kurssiryminä johtuu?

Mika Hyttinen ei näe kurssilaskulle yhtä selvää syytä. Nousu jatkuu, kunnes se loppuu. Hyttinen aavisteli lokakuun alussa jo merkkejä tulevasta.

”Lokakuun alussa tunnistin varhaisia merkkejä markkinoiden käänteestä (mm. Lujatalon peruuntunut asuntohanke Järvenpäässä). Arvioin silloin, että kesän huippunoteeraus jää tämän nousumarkkinan huipuksi 70 prosentin todennäköisyydellä”, Hyttinen kertoo.

Marraskuussa sijoituskirjailijan näkemys vahvistui esimerkiksi tulosvaroitusten myötä. Joulukuun alussa käänne oli hänen mukaansa jo varsin selvästi nähtävissä.

”Mielestäni kysymyksessä on laskumarkkina. Sijoittajien valtavirta luovutti varovaisuuden varallisuusvalmentajien sekä sijoitusneuvojien opastuksella. Uusi raha mahdollisti aiempaa korkeammat hinnat. Kun pelko voittaa, niin mikään voima ei pysäytä hintoja ”normaalitasolle” ja pelkään pahoin, että tämän uuden sukupolven rakentama näytelmä päättyy samalla tavalla kuin kaikki aikaisemmatkin sijoitusnäytelmät.”

Hyttinen korostaa, että hänen mielestään osakemarkkinoiden kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Jotain markkinatilanteesta on mahdollista silti päätellä.

”Kuitenkin syklin molemmissa ääripäissä (ja niiden lähistössä) pystyy aistimaan sijoittajien eli ihmisten tunnelmia. Lamassa tunnelma on kovin pessimistinen ja hintataso on maltillinen. Silloin on hyvä aika tehdä sijoituksia.”

Hyttinen kertoo tunnistaneensa marraskuussa 2017 varallisuusvalmentajien ja sijoitusblogien vyöryn. Tuolloin sijoituskirjailija koki tarpeen reagoida tilanteeseen.

”Ryhdyin vastaiskuun omien Youtube-videoiden muodossa puhumalla markkinoiden riskeistä ja osakemarkkinoiden todellisesta luonteesta. Samalla myin itse riskiä pienemmäksi markkinoiden noustessa”, Hyttinen kertoo.

Sijoittaminen ei ole helppoa

Kasvaneesta osakemarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta sijoituskirjailija ei varsinaisesti näe mitään syytä vältellä sijoittamista osakkeisiin tällä hetkellä. Sijoittajan pitää kuitenkin tiedostaa, että sijoittaminen ei ole helppoa eikä hauskaa, sijoituskirjailija painottaa.

Omia sijoituksiaan Hyttinen ei paljasta, mutta kertoo tehneensä suuren sijoituksen pieneen, tappiolliseen mediayhtiöön USA:sta.

”Varsinaisia sijoitusvinkkejä en mielelläni jaa, koska haluaisin ensin varmistaa, että kuulija on tietoinen sijoitusten riskeistä.”

Aloitteleville sijoittajille Hyttinen kehottaa suhtautumaan osakkeiden tunnuslukuihin kriittisesti.

”Katso pankkien rahastojen tuottohistoriaa. Kun numerot eivät näille ammattilaisille kerro voittavia yhtiöitä, mitä numerot voisivat kertoa sinulle?”, sijoituskirjailija kysyy.