Hallitus kaivaa omaa hautaansa

Talous kasvaa ja työllisyys paranee kohisten, mutta hallituspuolueiden kannatusluvut matelevat 1990-luvun lamavuosien tasolla.

Miten ihmeessä hallitus onnistuu mitätöimään saavutuksensa ja saamaan kaiken huomion epäonnistumisilleen? Pistän paljon umpisurkean viestinnän piikkiin.



Luulisi, että 140 000 uutta työpaikkaa, yli 72 prosentin työllisyysaste ja julkisen velan kääntyminen laskuun riittäisivät vakuuttamaan äänestäjät hallituksen hyvistä pyrkimyksistä. Moni on varmasti tyytyväinen kauppojen aukiolon ja alkoholin myynnin vapauttamiseen tai nuorten syrjäytymisen vähenemiseen.



Mutta ei, hyvät asiat tallautuvat säännöllisesti hallituksen itse aiheuttamien viestintäkriisien alle. Niitä hoitaessaan hallitus kaivaa hautaansa entistä syvemmälle.



Aloitetaan Anne Berneristä. Kutsu ruotsalaisen suurpankin SEB:n hallitukseen olisi suuri kunnia kenelle tahansa suomalaiselle. Mutta sen saa näyttämään petturuudelta, kun asian viestii huonosti ja suunnittelematta. Päällimmäiseksi mielikuvaksi jäi hallituksen hapuilu, epävarmuus ja eduskuntaryhmien luottamuksen rakoilu.



Ministereillä on armeija avustajia, mutta yksikään niistä ei ilmeisesti hallitse viestintää. Bernerin tapauksessa viestinnästä ja oikeista päivämääristä olisi pitänyt sopia etukäteen SEB:n kanssa, koska asian arkaluontoisuus oli tiedossa.



Berneriä edelsi puolustusministeri Jussi Niinistön täyslaidallinen ”perustuslakitalebaneja” vastaan. Niinistö on tunnettu suorapuheisuudestaan ja vaalien läheisyys kiihdyttää kierroksia, mutta ministerin puheet menevät hallituksen piikkiin. Sen on saanut aborttilakien vastustaja Timo Soini kokea. Näitä viestinnällisiä aikapommeja hallitus ei kaipaa yhtään lisää.



Kokoomus kompasteli vanhustenhoidon hoitajamitoitusta koskevassa viestinnässään niin pahasti, että puolueen gallupkannatus romahti. Puheenjohtaja Petteri Orpo ei osannut kertoa selvästi puolueensa kantaa, mikä tulkittiin yksityisten hoivayritysten puolustamiseksi. Voin kertoa, että viestintää kannattaa harjoitella etukäteen.



Vuodenvaihteen uutiset ulkomaalaistaustaisten tekemistä ja lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, työttömien aktiivimalli ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ovat olleet hallitukselle viestinnällisiä kriisejä, joita ei ole osattu hoitaa haavoittumatta. Perussuomalaisten hajoaminen ja sinisten roikkuminen hallituksessa ei ole tehnyt asioiden hoitamisesta yhtään helpompaa.



Vaalien lähestyessä oppositio käyttää kaikki epäonnistumiset hyväkseen. Ulospäin vaikuttaa jo siltä kuin päähallituspuolueilla ei olisi edes halua kamppailla vaalivoitosta. Sen verran syvään kuoppaan kokoomus ja keskusta ovat itsensä viestineet.

Artikkeli on alun perin julkaistu Talouden tulkki -sivustolla 22.2.2019.