Marimekko kasvaa, mutta onko osake jo liian kallis?

Kuva: MIKI Yoshihito.

Lifestyle-design -yhtiöllä on kolme vahvaa kasvun veturia. Silti analyysitalo Inderes antaa osakkeelle myyntisuosituksen.

Marimekon osakekurssi on noussut joulukuun 2017 jälkeen väkevästi. Joulukuun alussa 2017 yhtiön osakekurssi oli 10,1 euroa. Nyt yhtiö noteerataan jo 25,7 euron kurssiin. 15 kuukaudessa Marimekon markkina-arvo on siis noussut 154 prosenttia. Kolmen vuoden aikana kurssi on noussut peräti 300 prosenttia.

Marimekon viime vuoden viimeinen vuosineljännes oli analyytikoille ja sijoittajille kuitenkin pettymys. Yhtiön loka-joulukuun liikevaihto yli 29,7 miljoonaan euroon, mikä on lähes edellisvuoden viimeisen kvartaalin tasolla, mutta konsensusodotus oli 32 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto jäi loka-joulukuussa 1,6 miljoonaan euroon kun edellisvuonna se oli ollut 2,4 miljoonaa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 2,0 miljoonaa euroa.

Marimekko kertoo tilinpäätöstiedotteessaan, ettei liikevoiton lasku ollut sille yllätys. Vuonna 2018 tuloskertymä painottui yhtiön mukaan tavanomaisesta poiketen toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Keskeisiä syitä liikevoiton laskuun olivat toimitusrytmimuutos Aasian-Tyynenmeren alueella ja vertailukautta korkeammat kiinteät kulut.

Ennätyksellinen vuosi 2018

Koko vuoden 2018 liikevoitto nousi vahvan alkuvuoden ansiosta yhtiön historian parhaaksi – osittain kertaluonteisen myyntivoiton ansiosta Herttoniemen pääkonttorista.

Inderesin analyytikko Petri Kajaani toteaa kommenteissaan, että Marimekolla nähtiin alkuvuoden 2018 aikana ”järisyttävän hyviä tuloksia” ja kaksi ohjeistuksen nostoa, kun uudistunut brändi ja mallistot kokivat positiivisen vastaanoton kuluttajien keskuudessa.

”Tuloskertymä painottui normaalista poiketen vuonna 2018 enemmän Q2:lle ja Q3:lle, kun taas Q4:lle ajoittui vertailukautta enemmän kuluja. Marimekko panosti loppuvuonna markkinointiin ja bränditunnettuuden kasvattamiseen Kiinassa ja yhtiö otti maassa myös ensiaskeleet Marimekko-tuotteiden verkkomyynnin aloittamiseksi. Alkuvaiheessa näistä panostuksista syntyy paljon kuluja, mutta vähän myyntiä, joten Q4-tulos jäi yhtiön mukaan odotetusti vertailukaudesta”, Kajaani kuvailee Marimekon tuloslaskun syitä.

Marimekko odottaa liikevaihdon vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yhtiön mukaan epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa yhtiö odottaa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä kuluvana vuonna liikevaihdon arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Panostukset kasvuun vaativat investointeja

Marimekko panostaa kasvuun ja se näkyy investoinneissa.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 ja kokonaisinvestointien se arvioi kasvavan merkittävästi edellisvuodesta, jolloin ne olivat 1,3 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista kohdistuu myymäläverkoston ja pääkonttorin toimitilojen uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi.

”Odotamme lähivuosien 2019-2021 liikevaihdon kasvavan 5-8 %:n vuotuista vauhtia, mutta vahvojen kasvupanostusten takia liikevoittomarginaalin pysyvän noin 10-11 %:n tuntumassa. Olemme lähivuosien ennusteissamme selvästi yhtiön uusien taloudellisten tavoitteiden alapuolella ja suhtaudumme niihin terveellä skeptisyydellä”, Kajaani toteaa.

Vaikka yhtiön toteutunut kasvu on ollut väkevää ja jatkossakin kasvua on tiedossa, on osake jo varsin hintava.

”Vaikka odotamme liiketoiminnan hyvän kehityksen jatkuvan lähivuosina, osake on noussut kolmen vuoden aikana noin 300 % ja arvostukseen heijastuu jo mielestämme turhan kovat tuloskasvuodotukset”, Kajaani toteaa.

Inderesin tulosennusteilla lasketut Marimekon P/E-luvut vuosille 2019 ja 2020 ovat 23x ja 21x, jotka ovat noin kuusi prosenttia kansainvälisistä muotitaloista koostuvan verrokkiryhmän yläpuolella, Kajaani huomauttaa.

Inderesin suositus Marimekon osakkeelle on myy ja osakkeen tavoitehinta on 22 euroa.

Alla olevalla videolla toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko analyytikko Petri Kajaanin haastateltavana.