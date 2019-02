Robit yhä jyrkemmin tappiolla – ei jaa osinkoa

Porakruunuvalmistaja Robitin tappiot syvenee.

Robitin taloudellisiin vaikeuksiin ei ainakaan vielä näytä tulevan käännettä. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvopoistoja painui heinä-joulukuussa 6,5 miljoonaa euroa pakkaselle, kun se edellisvuonna oli vain 1,9 miljoonaa tappiollinen. Vertailukelpoinen käyttökate laski ajanjaksolla tappiolle 3,6 miljoonaa euroa edellisvuoden 0,6 miljoonan euron tappiosta.

Myös operatiivinen kassavirta painui miinukselle 3,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna kassavirta oli miinuksella 2,1 miljoonaa euroa.

Robitin liikevaihto laski viimeisellä kvartaalilla 13,2 prosenttia 39,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 45,6 miljoonasta.

Yhtiö valmistaa, myy ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia kansainvälisille asiakkaille kaivosteollisuuden, rakentamisen ja urakoinnin, tunnelinporauksen ja kaivonporauksen tarpeisiin. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin toukokuussa 2017.

Yhtiö on kansainvälistynyt viime vuosina voimakkaasti. Kesällä 2016 suoritetut yritysostot, Drilling Tools Australia Pty Ltd sekä Bulroc (UK) Ltd, vahvistivat merkittävästi yhtiön kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Robit osti tammikuussa 2017 Halco International LLC:n ja Halco America LLC:n tase-erät USA:sta sekä edelleen viimeisteli yritysjärjestelyt helmikuussa 2017 ostamalla enemmistön Halco Brighouse Ltd:n osakekannasta Englannista.

Robitin vaikeudet ovat heijastuneet luonnollisesti yhtiön markkina-arvoon. Robitin osakekurssi on romahtanut viime heinäkuun alun 11,6 eurosta nykyiseen 3,1 euroon.

Vuosi 2018 oli Robitissa pettymysten vuosi, myöntää Robitin toimitusjohtaja Ilkka Miettinen.

”Yhtiö myynti jäi merkittävästi jälkeen asetetuista kasvutavoitteista. Lisäksi epäonnistuttiin operatiivisen toiminnan johtamisessa ja investointien ajallisessa toteutuksessa. Tämä näkyi tappiollisena tuloksena. Vuoden kokonaistulosta rasitti merkittävästi yhtiön Down the Hole (DTH) liiketoimintaan kohdistuva liikearvon arvonalennuskirjaus”, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan yhtiön myynti kehittyi varsin epäyhtenäisesti eri markkina-alueilla. Hyvin kehittyneiden markkina-alueiden, Etelä-Afrikan ja Venäjän liiketoiminnan hyvä kasvu ei riittänyt kompensoimaan suurten markkina-alueiden, Australian ja Pohjois-Amerikan liikevaihdon laskua.

”Vuoden aikana organisaatiossa ja myynnin rajapinnassa toteutuneilla muutoksilla oli erityisesti Yhdysvalloissa negatiivisia vaikutuksia liikevaihtoon. Lisäksi eräiden merkittävien asiakkaiden omat toiminnalliset haasteet, kuten loppuasiakkaan kaivoksen sortuma, vaikuttivat välillisesti myyntiä laskien esimerkiksi Australiassa. Nämä tekijät yhdessä Korean tehtaan käyttöönoton viivästymiseen liittyvien kustannusten kanssa laskivat kannattavuutta.”

Robitin kohdemarkkinoiden näkymät vuodelle 2019 ovat kokonaisuudessaan yhtiön mukaan myönteiset, vaikka markkinasegmenttien kysynnässä onkin alueellisia eroja.

”Kaivosteollisuuden kysyntä kulutusosille on vakaata ja markkinan arvioidaan kasvavan. Rakennusteollisuus ja maanalainen rakentaminen on syklisempää ja alueelliset vaihtelut ovat suurempia. Myös kaivonporausmarkkinan odotetaan edelleen olevan aktiivinen”, yhtiö kertoo tilinpäätöstiedotteessaan.

Alhainen markkinaosuus ja kulutusosille tyypillinen kysynnän tasaisuus antaa Robitille hyvät mahdollisuudet vuonna 2019 kasvaa voittamalla markkinaosuutta, yhtiö uskoo.

Vuonna 2019 yhtiön tavoitteena on saavuttaa positiivinen EBITA-kannattavuus sekä vapauttaa merkittävästi liiketoimintaan sitoutuneita pääomia. Joulukuussa aloittanut Robitin uusi hallitus käynnisti heti joulukuussa 2018 yhdessä johdon kanssa tehostamisohjelman ja korjaavat toimenpiteet kannattavan kasvun palauttamiseksi. Tehostamisohjelma keskittyy neljään alueeseen: myynnin kasvattamiseen, kassavirran varmentamiseen, avainprosessien ja tuottavuuden kehittämiseen sekä henkilöstön ja partnereiden sitouttamiseen.

Robitin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 ei jaeta osinkoa.