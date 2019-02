Vihaiset linnut kannattelevat Roviota, Hatch-pelipalvelu on riippakivi

Peliyhtiö Rovio hehkui aiempaa pienemmällä liekillä loka-joulukuussa.

Markkinoilla oli tiedossa, että Rovion tulos tulee viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rovion oikaistu liikevoitto puolittui 5,3 miljoonaan euroon loka–joulukuussa, kun se oli vertailukaudella 10,5 miljoonaa euroa.

Romahdus oli odotettu, sillä Factsetin kolmelta analyytikolta kerätty konsensusennuste oli 5,3 miljoonaa euroa.

Rovion liikevaihto oli 72,7 miljoonaa euroa ja laski 1,7 prosenttia vuodessa, vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli noin 3 prosenttia. Analyytikot odottivat 74,3 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa liikevaihdon vuonna 2019 kasvavan 300 – 330 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan 9-11 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden 2018 liikevaihto oli 281 miljoonaa euroa.

Vihaiset linnut pitävät Rovion pystyssä

Angry Birds -brändi tahkoaa yhtiölle edelleen riihikuivaa.

”Vuoden 2018 neljäs neljännes päättyi Rovion peliliiketoiminnan osalta ennätykselliseen, 66,7 miljoonan suuruiseen bruttomyyntiin sekä uuteen Angry Birds 2:n bruttomyyntiennätykseen. Angry Birds 2:n kasvu on ollut huimat 77% vuodessa”, yhtiön toimitusjohtaja Kati Levoranta.

Rovion tavoitteena on julkaista vähintään kaksi uutta peliä. Ensimmäinen uusi pulmapeli Angry Birds Dream Blast julkaistiin jo 24. tammikuuta 2019. Pelin alun suorituskyky on ollut Levorannan mukaan hyvällä tasolla ja on vertailtavissa Angry Birds Matchiin vaikka käyttäjähankintaa ollaan vielä kasvattamassa.

Levorannan mukaan vuodelle 2018 oli tunnusomaista markkinoilla olevien pelien jatkuva kehittäminen ja käyttäjähankinnan optimointi.

”Pelien monetisaatio parani vuoden aikana; sekä keskimääräinen liikevaihto päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden (ARPDAU) että kuukausittainen keskimääräinen liikevaihto maksavaa käyttäjää (MARPPU) kohden saavuttivat uudet ennätykset.”

OP kommentoi Rovion tulosta aamukatsauksessaan. Pankin mukaan Angry Birds 2 oli jälleen vahvassa vedossa tuoden 53 prosenttia Games segmentin bruttomyynnistä.

”Kokonaisuutena Games segmentin bruttomyynti säilyi vertailukauden tasolla. Rovio ohjaa 2019 liikevaihdon olevan 300-330 milj. euroa ja EBIT-marginaalin olevan 9-11. Ohjauksen keskipisteellä EBIT on 31,5 milj. euroa eli noin 26% alle konsensuksen mediaanin ja samalla tasolla kuin vuoden 2018 oikaistu EBIT”, OP toteaa.

Luopuuko Rovio Hatch-pelipalvelusta?

Yksi mielenkiintoinen sivujuonne Roviossa on sen 80-prosenttisesti omistama, pelien suoratoistopalvelua kehittävä tytäryhtiö Hatch Entertainment Oy.

Hatch hakee tällä hetkellä sekä ulkoista rahoitusta että lisää strategisia kumppanuuksia. Rovio on sen vuoksi valmis alentamaan omaa omistusosuuttaan Hatch Entertainmentissa Oy:ssä alle 50 prosentin.

Helmikuussa 2019 Hatch solmi strategisen yhteistyösopimuksen japanilaisen operaattorin NTT DoCoMon kanssa tavoitteena tuoda 5G -pilvipelaaminen Japanin markkinoille. NTT DoCoMo Ventures tekee osana strategista yhteistyötä sijoituksen Hatchiin vaihtovelkakirjan muodossa. Vaihtosuhde riippuu ulkoisen rahoituskierroksen kokonaisuudesta.

OP:n mukaan Hatchin tappiot ovat ennakoitua syvemmät. Pankin mukaan Hatchin kaupallistaminen vaatii mittavia panostuksia ja kokonaisuus on todennäköisesti arvokkaampi toisen omistajan käsissä.

”Hatchin tuleva divestointi tukevoittaa Rovion vahvaa kassaa entisestään, mutta tässä vaiheessa emme ota kantaa arvoon. Koska kyseessä ei ole fire sale, niin odotamme Rovion saavan hyvän hinnan kokonaisuudesta.”

Rovion hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa osaketta kohden, mikä on sama kuin vuodelta 2017.