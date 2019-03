Osakkeiden arvostukset päämarkkinoilla maltillisia

S&P 500 -osakeindeksin tasepohjaisen P/B-arvostuskertoimen kehitys

Alkuvuoden vahvasta kurssinoususta ja tulosennusteiden laskusta huolimatta keskeisten osakemarkkinoiden arvostukset ovat säilyneet kohtuullisina, arvioi Frontin Vesa Engdahl.

USA:ssa S&P500-indeksin keskimääräinen P/E-kerroin on kohonnut 17 pisteen tuntumaan, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa, varainhoitoyhtiö Frontin markkinanäkemyksestä vastaava Vesa Engdahl toteaa yhtiön markkinakatsauksessa.

”Euroopassa EuroStoxx50-yhtiöiden arvostus on kuluvan vuoden tulosennusteissa hieman yli 13, mikä on alle pitkän aikavälin keskiarvon. Suhteessa yhtiöiden tasearvoon (P/B) eurooppalainen osakemarkkina vaikuttaa yleisesti ottaen verrattain edullisesti arvostetulta. Sen sijaan USA:ssa S&P500-yhtiöiden arvostus suhteessa yhtiöiden tasearvoon on jonkin koholla”, Engdahl toteaa.

Mikäli yritysten tulosennusteet ovat oikean suuntaisia, osakkeisiin ei arvostuskertoimien osalta kohdistu paineita alaspäin, eikä markkinaa voi moittia yliarvostetuksi kummallakaan puolella Atlantia, Engdahl arvioi.

Aiempaa vaatimattomampien talouskasvunäkymien myötä odotukset yritysten tuloskasvusta ovat kuitenkin heikentyneet merkittävästi sekä euroalueella että Yhdysvalloissa.

Engdahlin mukaan USA:n S&P500-yritysten tuloskasvu oli poikkeuksellisen kovaa vuonna 2018. Vuoden viimeisen neljänneksen tulosjulkistuskausi on saatu päätökseen ja sen myötä analyytikot ovat päivittäneet ennusteitaan alkaneelle vuodelle. Näkymät ovat selvästi vaisummat kuin viime vuonna.

”USA:ssa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tuloskasvu ylsi vielä kaksinumeroisille luvuille tulosten kohotessa 12 % vuodessa aiemmasta. Alkaneelle vuodelle tuloskasvu näyttää paljon vaatimattomammalta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä S&P500-yhtiöiden tulosten ennakoidaan laskevan runsaat 2 % vuotta aiemmasta ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskasvun olevan lähellä nollaa.”

Engdahlin mukaan tulosennusteita alkaneelle vuodelle on itse asiassa tuotu alas jo puolen vuoden ajan ja muutos heikompaan on ollut lyhyessä ajassa varsin dramaattinen. Vahvan tuloskasvun aika näyttää näin ollen USA:ssa olevan ohi, Frontin sijoitusasiantuntija kiteyttää.

Pörssiyhtiöiden tuloskunto on heikentymässä myös Suomessa.

Helsingin pörssiin listattujen yritysten tulokset laskivat Engdahlin mukaan vuotta aiemmasta sekä viime vuoden kolmannella että neljännellä neljänneksellä. Vielä muutama kuukausi sitten alkaneelle vuodelle odotettiin selvästi positiivista tuloskasvua, mutta nyt tuloskasvuennusteita on tarkistettu alaspäin niin että odotuksissa on enää parin prosentin keskimääräinen tulosparannustahti vuoden 2019 alkupuoliskolle, Engdahl toteaa.

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että kotimaisten osakkeiden yleinen arvostustaso on kohtuullinen suhteessa historiaan, mutta selvästi positiivinen tuotto-odotus vaatii taakseen tuloskasvua ja suurien riskien purkamista ilman suurempia ongelmia.

Keskuspankit toimivat kuitenkin Kinnusen mielestä kurssilaskun takalautana, sillä niiden toimet rajoittavat laskua ja ne vaikuttavat olevan valmiina elvyttämään, kun maailmantalous yskähtelee.