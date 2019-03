Mistä yhtiö löytää kasvunsa? – Kolme keskeisintä kasvun tekijää

Yhtiön kasvu kasvattaa osakkeenomistajien omistusten arvoa. Siksi sijoittajien on tärkeää arvioida yhtiön kasvun potentiaali.

Etsiessä potentiaalisia sijoituskohteita, sijoittajien on syytä tunnistaa tekijät, jotka ajavat yhtiön kasvua. Yhtiön tilinpäätöksessä kasvu näkyy esimerkiksi liikevaihdon kasvuna, mutta tilinpäätöstiedotteen tutkiminen korostuu ratkaistaessa yhtiön liikevaihdon kasvun keskeisimpiä tekijöitä.

Perinteisesti yhtiön kasvua ajavat ne tekijät jotka edistävät yhtiön orgaanista kasvua kassavirtaa kasvattamalla, vähentävät liiketoiminnan riskejä tai edistävät yhtiön kasvua rakennemuutosten kautta.

Kenties selkeimpänä kasvun ajurina näistä on yhtiön orgaaninen kasvu, joka on nostanut rooliaan viime aikoina etenkin talousjohtajien ja analyytikkojen keskuudessa. Orgaaninen kasvu tarkoittaa yhtiön sisäistä kasvua, joka saavutetaan myymällä uusia tai nykyisiä tuotteita enemmän nykyisille tai uusille asiakkaille. Vaihtoehtona on myös diversifiointi täysin uusille toimialoille uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamisen kautta. Samoin teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen ja liiketoiminnan kulujen kutistuminen kasvattavat yhtiön tulevia kassavirtoja.

Toisena tekijänä on liiketoiminnan riskien vähentäminen. Keinoja tähän ovat esimerkiksi sisäisen valvonnan vahvistaminen ja vahvan työntekijäkulttuurin rakentaminen tehokkaan rekrytoinnin kautta, joiden kautta liiketoiminnallisia riskejä voidaan vähentää ja hallita orgaanisesti yhtiön sisällä. Esimerkiksi työnantajabrändi korostuu houkutellessa alan parhaat työskentelemään yhtiön palvelukseen.

Myös asiakaskunnan laajentuminen vähentää liiketoiminnan riskejä. Mikäli yritys on pitkälti riippuvainen yhdestä asiakkaasta, asiakassuhteen loppuminen tai laadun heikkeneminen näkyy välittömästi yhtiön kasvunäkymissä. Suuren asiakkaan joutuessa maksuvaikeuksiin tai sanellessa maksuajat yhtiö on asiakkaansa armoilla. Monipuolinen ja laaja asiakaskunta vähentää yksittäisiin asiakkaisiin tai asiakasryhmiin liittyviä riskejä ja tekee liikevaihdon kehityksestä helpommin ennakoitavaa.

Kolmantena kasvun ajurina on toimintojen tehostaminen uusien tehokkaampien ja matalampien organisaatiorakenteiden kautta tai yritysostojen tai fuusioiden kautta. Fuusioissa ja yritysostoissa sijoittajan on arvioitava yrityskaupan laatu ja motiivi. Yrityskaupan on tuotava lisäarvoa omistettavalle yhtiölle ja tämän lisäarvon arviointi on äärimmäisen vaikeaa. Usein yrityskauppojen tuomat synergiat näkyvät yhtiön liiketoiminnassa vasta vuosien päästä ja niiden ennakointi on aina haastavaa.

Arvioitaessa yhtiön kasvua kvalitatiiviset tekijät kuten esimerkiksi yhtiön strategia, asiakaskunta ja työnantajabrändi ovat seikkoja joita sijoittajien olisi syytä arvioida tilinpäätöksen keskeisimpien tunnuslukujen lisäksi. Tunnuslukujakin analysoidessa on tärkeää osata tunnistaa, mistä tunnusluvut ja ennen kaikkea niiden muutokset tulevat.