Kiinteistövälittäjä: Näin rakennetaan talo, jolla on jälleenmyyntiarvoa

Kiinteistövälittäjä Roni Arvosella on selkeä käsitys siitä, millainen omakotitalo menee kaupaksi.

Kun kotitaloudessa suunnitellaan oman talon rakentamista, ei jälleenmyyntiarvo ole varmaankaan ensimmäisenä mielessä. Elämäntilanteet saattavat kuitenkin muuttua nopeasti.

Esimerkiksi avioero saattaa yllättää, jolloin omakotitalon jälleenmyyntiarvo nouseekin yhtäkkiä tärkeäksi asiaksi. Toinen tyypillinen tilanne, jossa asunto joudutaan myymään, on muuttotilanne työn perässä.

Kiinteistövälittäjä Roni Arvonen uskoo tietävänsä millainen talo kannattaa rakentaa, jotta sillä on arvoa muidenkin kuin rakentajan mielestä.

”En ole koskaan omakotitaloa rakentanut omaan lukuuni, mutta olen myynyt monia. Tiedän, mikä myy kovaa ja mikä ei yhtään. Noin seitsemän kesää rakennustyömaalla on toki opettanut talonrakennuksesta yhtä sun toista”, Arvonen kirjoittaa blogissaan.

Ensinnäkin talo kannattaa sijoittaa järkevästi tontille siten, että mahdollisuuksien mukaan tontille jää suojaisa oma piha, Arvonen opastaa.

”Keskelle tonttia rakennettu omakotitalo taas on harvoin hyvä juttu. Mahdollista sijoittelulla järkevä piha. Tee pihasta helppohoitoinen. Nykyihmisiä kun ei kiinnosta pihan laitto yhtään. Maksmissaan nurmikko takapihalle. Etupihalle mielellään kivetys. Ei vaikeasti hoidettavia kasteltavia kasveja.”

Toinen Arvosen ohje on tämä: tee maalämmöllä lämmitettävä talo.

”Tiedän, että maalämpö ei ole käyttöiällään kaikki asiat huomioiden välttämättä se järkevin, mutta voi veljet, kun maalämpötalo MYY itsensä myyntivaiheessa. Maalämpö on ostajien mielestä seksikäs ja edullinen lämmitysmuoto”, Arvonen toteaa.

Talotyypiksi kannattaa valita kivitalo.

”Kivitalo on jokaisen Helsingin Kauppakorkeasta joskus valmistuneen kylterin yksi suurimman statussymbolin aihe. Jos päädyt kuitenkin puurakenteiseen, on oiva vaihtoehto rakentaa väliseinät kivestä. Kovat tyypit kuitenkin rakentavat kivitalon”, Arvonen toteaa.

Makuuhuoneita kannattaa kiinteistövälittäjän mielestä olla useita. Omakotitalossa tulee olla Arvosen mukaan vähintään kolme makuuhuonetta, mielellään jopa neljä tai enemmän.

Silti Arvonen suosittelee rakentamaan pienempi kuin suurempi talo.

”Erinomainen omakotitalon koko on kokemukseni mukaan n. 110-140 m2. Miksi? On sanottu, että hyvä asumismukavuus suomalaiselle on 20 m2 henkeä kohden + 20 m2 eli viisihenkiselle perheelle 20 m2 * 4 + 20 m2 tarkoittaa sataa neliötä. Tästä loppu on plussaa, mutta plussallakin on rajansa. Käytännössä ylimääräinen plussatila nostaa kuukausikustannuksia (mm. lämmitys ja kiinteistövero) ja siivousurakkaa, josta ihmiset eivät suuressa määrin nauti.”

Omakotitalo kannattaa rakentaa vain yhteen tasoon, koska kaksitasoinen asunto rajaa käytännössä jokaisen vanhuksen pois tulevista ostajista, Arvonen neuvoo.

”Varmaan viikottain kuulen ihmisten kertovan, kuinka he haluavat muuttaa kahdesta tasosta yhteen tasoon.”