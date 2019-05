Sähköautot mullistavat Suomen autoilua monella tavalla

Suomessa on tällä hetkellä vajaat 2000 polttoainejakeluasemaa, jotka houkuttelevat tankkaajia hinnalla ja palvelulla. Tilanne muuttuu perusteellisesti sähköautoilun myötä, kertoo mikkeliläinen energiayhtiö Lumme Energia.

Kun sähköautojen yleistyessä kodeista tulee ”tankkauspisteitä, ”on maassa noin 3,5 miljoonaa paikkaa, jossa voi ladata sähköautoa, Lumme Energia kertoo tiedotteessaan.

”Sähköautoa on pystyttävä lataamaan siellä, missä sitä käytetään: Kotona, työpaikalla, kauppareissulla, harrastuksissa ja matkalla mummolaan. Tilanne muuttuu paljon nykyisestä”, miettii Lumme Energian tekninen myyntipäällikkö Sauli Kuparinen.

Kodista tulee merkittävin latauspaikka sen edullisuudenkin takia. Norjassa, missä sähköautoilu on noin kahdeksan vuotta Suomea edellä, liikenteen sähköenergiasta 4/5 ladataan kotilatauspisteistä ja vain viidennes julkisista latauspisteistä.

”Suomessa kotona autoa ladattaessa liikkuminen maksaa pari euroa sadalta kilometriltä, julkisista pisteistä ladattuna se on viiden euron kahta puolta. Ero on merkittävä suhteessa polttomoottoriauton tankkaukseen”, sanoo liiketoimintajohtaja Mika Ahola Lumme Energiasta.

Julkisia latauspisteitä kuitenkin tarvitaan ja niiden määrä lisääntyy nopeasti. Myös lataustehot kasvavat. Mika Ahola muistuttaa, että latauspisteasiointi poikkeaa selvästi nykyisestä tankilla piipahtamisesta.

”Latausaika julkisessa pikalatauspisteessä on nyt 20-60 minuuttia. Muutaman vuoden päästä pikalatausajat ovat 5-10 minuuttia. Jakeluasemat muuttavat muotoaan, koska asemilla vietetään pidempiä aikoja nykyiseen verrattuna. Myös asemien aukioloajoilla on entistä suurempi merkitys ja lämpimät sisätilat on hyvä olla tarjolla.”

Voiko ladata autoa ja saunoa yhtä aikaa?

Omakotiasujan tulee hankkia latauslaite sähköauton oston yhteydessä. Autoa pystyy lataamaan myös peruspistorasiasta, mutta se ei ole suositeltavaa, koska peruspistorasiaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan isolla teholla kuormittamiseen.

Latauslaitetta hankkiessa on muistettava, että eri autot lataavat eri tavalla: Osa käyttää yhtä vaihetta eli normaalia valovirtaa, osa kolmea vaihetta eli voimavirtaa. On myös autoja, jotka käyttävät kahta vaihetta. Sauli Kuparinen Lumme Energiasta muistuttaa tarkastamaan myös sähköverkon.

”Jos ei tarkasta kiinteistön sähköverkkoa, voi käydä niin, että kun lataat autoa ja laitat saunan päälle, niin pääsulake palaa.”

Sähköauton latauslaitteet maksavat asennettuna 1500-2000 euroa. Osa laitteista osaa haistella omakotitalon pääsulakkeen virtaa, ja silloin kun kiuas napsahtaa päälle, latauslaite säätelee sähköauton latausta saunomisen ajan. Pääsulakkeen kokoa ei tällöin tarvitse nostaa.

Taloyhtiölle latauspisteiden perustamiseen tukea

Taloyhtiössä asuvan pitää sähköautoa hankkiessaan olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan. Jos kyseessä on taloyhtiön ensimmäinen sähköauto, pitää kartoittaa, montako latauspistettä yhtiöön pystyy hankkimaan.

”Asia selviää olemalla yhteydessä sähköyhtiöön, vaikka Lumme Energiaan. Kartoituksen jälkeen tiedetään, sähköverkon kunto ja mahdollinen lisäkaapeloinnin tarve. Yleensä pari ensimmäistä latauspistettä pystytään perustamaan ilman lisätöitä”, kertoo tekninen myyntipäällikkö Sauli Kuparinen.

Kun lisäkaapelointi tulee ajankohtaiseksi, investoinnille voi saada ARAn eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 35 prosentin tuen, jos vähintään viiteen lämmityspaikkaan hankitaan latausvalmius.

Taloyhtiöissä lähtökohtana on, että sähköautoilija maksaa lataamansa sähkön. Latauslaitteiden investoinnit sen sijaan voivat pitkän päälle olla taloyhtiön vastuulla, kuten lämmitystolppa- tai paikoitusalueinvestoinnitkin.

Oleellista se, miten sähkö on tuotettu

Sähköautoilu on ilmastolle ystävällistä, mikäli käytetty sähkö on tuotettu ekologisesti. Ihannetilanteessa auto kulkee ainakin osan matkaa oman talon aurinkopaneeleilla tuotetulla sähköllä.

”Tällöin puhutaan jo liikkumisen omavaraisuudesta. Se on iso asia. Myös julkiset latauspisteet tarjoavat ekologisesti tuotettua sähköä, siitä tulee todennäköisesti yksi latausasemien kilpailutekijä”, miettii Mika Ahola Lumme Energiasta.

Jos on hankkimassa kotiinsa aurinkopaneelit ja haaveissa on myös sähköauto, kannattaa asiasta mainita aurinkopaneelien toimittajalle. Sähköauto nostaa omakotitalon sähkönkulutusta, ja aurinkopaneelit on mitoitettava sen tarpeen mukaan.