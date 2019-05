Karu varoitus rapakon takaa – suhdannemittari romahti finanssikriisin lukemiin

IHS Markit -yhtiön ylläpitämä USA:n teollisuuden ostopäällikköindeksi PMI laski toukokuussa alhaisimmalle tasolleen sitten syyskuun 2009. Myös koko Yhdysvaltojen liike-elämän aktiviteetti laski alemmas kuin kertaakaan kolmeen vuoteen.

Teollisuuden PMI oli toukokuussa 50,6 pistettä, kun se vielä huhtikuussa oli 52,6 pistettä. Uusien tilausten määrä laski Yhdysvaltojen teollisuudessa ensimmäisen kerran sitten finanssikriisin elokuun 2009.

”Taloudellisen aktiviteetin kasvu hidastui merkittävästi toukokuussa samalla kun kauppasodan huolet ja lisääntynyt epävarmuus heijastui tilauskirjoihin ja talouden luottamukseen”, kertoo Markit-yhtiön pääekonomisti Chris Williamson.

Ostopäällikköindeksin lasku näkyi erityisesti USA:n teollisuudessa, mutta näyttää siltä, että heikkenevä suhdanne on leviämässä myös palvelusektorille, Williamson toteaa.

