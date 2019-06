Vartiainen: Aktiivimallin purkaminen alentaa työllisyyttä

Antti Rinteen hallitusohjelman rakenneuudistukset eivät lisää vaan vähentävät työllisyyttä, varoittaa kokoomuksen kansanedustaja ja ekonomisti Juhana Vartiainen.

Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että se aikoo valmistella työttömyysturvan ja työttömien palveluiden uudistuksen, jonka tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksojen kestoa, helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista, kannustaa työnhakuun sekä uudistaa ja kohtuullistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän niin että oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa.

Aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, hallitusohjelmaan on muotoiltu.

Suomen Yrittäjät odottavat hallitukselta kovempia rakenneuudistuksia.

“Tarvitsemme työllisyyden vahvistamiseksi työmarkkinauudistuksia. Jos niitä ei saada aikaan, hallitusohjelman perusta murenee, sillä uusien menojen rahoitus tulee isolta osin työllisyyden parantumisesta”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen muistuttaa.

Myös Juhana Vartiainen vaatii kovempia työmarkkinoiden rakenneuudistuksia.

”Työllisyyttä kasvattavat rakennereformit puuttuvat — paitsi vääränsuuntaiset!”, kirjoittaa Vartiainen blogissaan.

Vartiaisen mukaan hallitusohjelmassa on toki mainittu muutamia työmarkkinoihin ja työllisyyteen vaikuttavia uudistuksia. Mainitut uudistukset ovat kuitenkin sellaisia, jotka vähentävät työllisyyttä eivätkä lisää sitä, Vartiainen väittää.

Juhana Vartiainen on tullut tunnetuksi aktiivimallin vankkana puolustajana. Nyt hän pitää suunnitelmia sen purkamisesta virheenä.

”Eritoten aktiivimallin purkaminen alentaa suurella todennäköisyydellä työllisyyttä, kuten tässä blogissa on aiemmin perusteltu.”

Muita työllisyyttä vähentäviä toimenpiteitä Vartiaisen mukaan ovat perhevapaaetuuksien kasvattaminen ilman että mitään karsitaan sekä työttömyyteen liittyvien tulonsiirtojen ja eläkkeiden nostaminen.

”Kaikki nämä vähentävät työllisyyttä, eivät lisää sitä.”

Vartiaisen mukaan ainoa oikeansuuntainen mahdollinen keino, jota toistellaan painokkaasti (mutta täsmentämättä), on palkkatuen käytön lisääminen. Sen avulla voidaankin lisätä työllisyyttä, mutta se ei kuitenkaan vahvista julkistaloutta samalla tavalla kuin normaalit työsuhteet.

Rinteen hallitusohjelmassa korostetaan yhteistyötä työmarkkinoiden kanssa. Vartiainen ei tähän yhteistyömalliin usko.

”Ohjelma sälyttää aika vätysmäisellä tavalla vastuuta oikeiden työllisyystoimien löytymisestä työmarkkinajärjestöille, joiden pitäisi kuulemma jo alkavan kesän aikana keksiä keinot työllisten määrän lisäämiseen 30 tuhannella. Tähän on jokseenkin mahdotonta uskoa. Miksi järjestöt ajaisivat kovia reformeja, kun ne ovat niitä aina vastustaneet ja kun ne tietävät, ettei tämä hallitus uhkaa niitä millään ikävyyksillä vaikkei reformiehdotuksia tulisi? ”, kansanedustaja kysyy.

Vartiaisen mukaan ammattiyhdistysliike nosti Antti Rinteen valtaan nimenomaan estämään sellaisia reformeja, joilla työllisyys voisi lisääntyä.

Hallitus tavoittelee vaalikauden aikana 60 000 uutta työpaikkaa. Ilman rakenneuudistuksia tavoite ei voi toteutua, Vartiainen uskoo.

”Se, että mikäli työllisyyden eli työllisten määrän todella halutaan kasvavan 60 000 hengellä, koko tämä kasvu on saatava aikaan rakennereformein. Millään suhdanneautomatiikalla ei tule mitään apua. 60 tuhannen päätösperäinen kasvu on valtava urakka. Kannattaa muistaa, että paljon parjattu Sipilän hallituskin sai päätöksillään aikaan ehkäpä noin 40 000 hengen työllisyyskasvun, loput 100 000 tulivat suhdanneautomatiikalla, ainakin jos Etlan analyysiä on uskominen.”

Uuden hallituksen pitäisi siis tehdä vielä paljon kovempia reformeja, Vartiainen päättelee.