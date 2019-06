Kilpailu Netflixin kaatamisesta

Netflix on kenties suurimpia 2010-luvun menestystarinoita.

Aloitettuaan vuonna 1997 DVD-elokuvien ja -sarjojen postimyynnillä, Netflix on onnistunut rakentamaan itselleen merkittävän imperiumin kuluvan 20 vuoden aikana ja hallitsee tällä hetkellä lähes yksin tilausvideopalveluiden markkinoita. Yhtiö listautui aikanaan vuonna 2002 NASDAQiin ja tällöin listautumishinta oli noin 15 dollaria. Tänään kurssi on yli 350 dollaria osakkeelta ja uskolliset sijoittajat olisivat nyt saaneet antiin osallistumisesta noin 31 260 prosentin tuotot sijoituksilleen.

Netflix on merkittävästi muuttanut pelikenttää liiketoimintamallillaan. Nykyään Netflix toimii yksinomaan videotilauspalveluna ja palvelulla on maailmanlaajuisesti n. 150 miljoonaa tilaajaa jotka maksavat palvelusta kuukausimaksua. Yhtiö on viime aikoina alkanut tuottamaan myös omia sarjojaan ja alkanut haastamaan perinteisiä Hollywoodin elokuvastudioita toden teolla. Vuonna 2013 Netflixistä tuli ensimmäinen Internetin tilausvideopalvelu, joka sai Emmy-ehdokkuuksia, peräti 14 kappaletta. Alkuvuodesta 2019 Netflixin tuottama elokuva Roma voitti kolme Oscar-palkintoa.

Voiko mikään siis pysäyttää Netflixin voittokulkua? Uskon että voi.

Viime aikoina muutkin yhtiöt ovat heränneet kilpailuun tilausvideopalvelumarkkinoilla. Amazon Prime on ollut olemassa jo pitempään erittäin suositun sisällön kera ja Amazon on onnistunut rakentamaan merkittävän palvelun erittäin lyhyessä ajassa. Kuluvana vuonna myös Apple kertoi lähtevänsä mukaan kilpailuun suurten Hollywood-tähtien tähdittämien alkuperäissarjojen kanssa. Molemmat kuitenkin kalpenevat viihteen ehdottomalle kuninkaalle, Walt Disney Companylle.

Walt Disney Company ilmoitti avaavansa Disney+ suoratoistopalvelunsa tänä vuonna. Disneyn asema tilauspalvelumarkkinoilla on jo valmiiksi ollut vahva, sillä Disney omistaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen urheilukanavajätin ESPN:n ja suuren osuuden Hulu-palvelusta. Tähän kun lisätään mieletön sisällön kirjo ja lähes 100 vuoden kokemus tarinankerronnasta ja elokuvien tekemisestä, Disney+ tulee todella haastamaan kilpailijansa tilausvideopalveluiden markkinoilla.

Tämä on täysi sodanjulistus Netflixille. Disneyn ja Netflixin välinen sopimus Disneyn omistaman sisällön näyttämisestä Netflixin kautta päättyy tänä vuonna. Disney aikoo siirtää oman sisältönsä omaan palveluunsa, joka tulee olemaan halvempi kuin Netflix. Netflixin menestys on perustunut muiden sarjojen suosioon, mutta yhtiö on tiennyt, että ennemmin tai myöhemmin tämä sisältö poistuu ja tilaajat saadaan pidettyä palvelussa ainoastaan luomalla omaa sisältöä. Tämä sisältö näyttäisi poistuvan vain odotettua aikaisemmin. Arvioiden mukaan Disney+ saattaisi vetää jopa 30% tilausmäärän Netflixiltä itselleen.

Viimeaikaiset lipputuotot kertovat Disneyn sisällön vahvuudesta kun 2019 julkaistut elokuvat kuten Avengers: Endgame ja Aladdinin uudistuotanto ovat takoneet lipputulojen ennätykset uusiksi: Endgame on ylittänyt jo 2 miljardin dollarin rajan ja on toistaiseksi kaikkien aikojen toiseksi eniten myynyt elokuva. Aladdinin maailmanlaajuiset lipputulot pelkkänä avausviikonloppuna olivat yli 200 miljoona dollaria. Uusin Star Wars-elokuva sekä Leijonakuningas ovat edessä vielä loppuvuodesta.

Jos ”content is king” pitää sanansa, Disney saattaa kaataa Netflixin ylivallan. 20th Century Foxin ostaminen lisää Disneyn portfolioon monet muut menestyssarjat olemassa olevien brändien lisäksi. Sisältö on kerrassaan niin laaja, että se vetoaa kaikkiin ikäluokkiin sukupuolta katsomatta. Disneyn IP-omaisuus on tällä hetkellä kenties yksi maailman merkittävimpiä.

Disney ei ole pelkkä Mikki Hiiri-palvelu. Se on Pixar, Marvel, Star Wars, ABC, ESPN, National Geographic, Simpsonit ja paljon muuta. Kaikki tämä tulee olemaan saatavilla saman katon alta, ja sen katon alla Netflixille ei ole tilaa.