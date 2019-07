Kuluttajien luottamus yhä korkealla USA:ssa

Kauppasota ei näytä horjuttavan jenkkikuluttajien luottamusta talouteensa.

Amerikkalaisten kuluttajien luottamus talouteen on yhä korkealla. Michiganin yliopiston seuraama kuluttajaluottamus nousi lähelle 15 vuoden ennätystä.

Luottamusindikaattorin lukema nousisi 98,4 pisteeseen, kun se kesäkuussa oli 98,2. Lukema oli kuitenkin hiukan ekonomistien odottamaa 99,0 pistettä alhaisempi. Hieman yli vuosi sitten indeksi saavutti 101,4 pisteen lukeman, mikä oli korkein luottamusindikaattorin lukema sitten vuoden 2004.

Kuluttajien tunnelmia seurataan markkinoilla tiiviisti, sillä kulutuskysyntä käsittää noin 70 prosenttia USA:n taloudesta.

Korkeat luottamusluvut USA:ssa on helppo ymmärtää. Työttömyysaste on poikkeuksellisen alhainen, vain 3,6 prosenttia.

Maailman suurimman talouden ennätyksellisen pitkän noususuhdanteen jatkumiseen on kohdistunut silti kasvavia epävarmuustekijöitä. USA:n talouskehitystä ennakoiva teollisuuden ISM-indeksi laski kesäkuussa 51,7 pisteeseen, kun se toukokuussa oli 52,1 pistettä. ISM-indeksi on tähän asti ennakoinut hyvin Yhdysvaltojen talouden suuntaa.

USA:n yksityisen sektorin työpaikkojen määrä lisääntyi toukokuussa Yhdysvalloissa vain 27 000 työpaikalla, mikä jäi roimasti ekonomistien odotuksia alhaisemmaksi toukokuussa. Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit olivat odottaneet 185 000 uutta työpaikkaa.

Lisäksi Presidentti Donald Trumpin verokevennysten vaikutukset alkavat olemaan loppuun kulutettuja, ja samanaikaisesti maailmantalouden kasvu on hiipumassa, huomauttaa Nordea aamukatsauksessaan.

Vaikka USA:n talous onkin menettämässä vauhtiaan, on se Nordean Max Immosen ja Lotta Lähteenmäen mukaan vielä tällä hetkellä varsin hyvässä liidossa.

”Vähemmän syklisen palvelusektorin indeksi on edelleen selvissä kasvulukemissa, kun kuluttajilla on ostovoimaa nousevien palkkojen ja matalan inflaation myötä. Palvelusektori muodostaa yli kaksi kolmasosaa koko kansantuotteesta, joten teollisuuden heikkous ei yksinään aja maata taantumaan. Ennusteemme USA:n talouskasvulle tänä vuonna on 2,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia”, Immonen ja Lähteenmäki toteavat.