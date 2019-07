Ihminen tekee ajatusvirheitä. Sijoituspäiväkirja auttaa välttämään virheitä.

Ihminen varoo kritisoimasta itseään. Jos salkun arvo on noussut, niin sittenhän on tullut tehtyä hyvä sijoitus ja se on sillä hyvä. Jos taas salkun arvo on laskenut reippaasti, niin syyhän löytyy helposti jostain muualta. Nyt tuli vaan kävi huono tuuri. Tämä luontaisesti käytössä oleva perusmekanismi on itselleen miellyttävä. Ongelmana on vaan se, että siinä ei opi mitään. Tässä 5 syytä pitää sijoituspäiväkirjaa.

1) Sijoituspäiväkirja auttaa tekemään loogisempia päätöksiä

Osakkeen voi ostaa sen takia, kun kaverikin osti. Osakkeen voi ostaa myös siksi, että yrityksen tarina inspiroi toimimaan tai koska ”on vaan sellainen fiilis”. Kun ostopäätöksen syyn kirjaa Exceliin ylös, joutuu päätöksen pakostakin perustelemaan itselleen vähän tarkemmin.

2) Sijoituspäiväkirja auttaa tekemään entistä perusteellisemman pohjatyön

Sijoituspäiväkirjaan voi panostaa enemmän tai vähemmän. Yksikertaisemmillaan muutama sarake riittää ”Miksi sijoitus hankitaan, mistä idea on peräisin ja miten kohteen odotetaan kehittyvän.” Yleisesti ottaen suomalaiset osakkeenomistajat eivät hajauta tarpeeksi. Tällaisessa tilanteessa osakkeiden valinnasta ei kannata tehdä itselleen liian vaikeaa.

Niille sijoittajille, joilla hajautus on kunnossa voi sen sijaan olla perusteltua pitää enemmänkin sarakkeita ”Mikä on yrityksen P/E-luku?” ”Onko markkinoiden arvostus yleisesti ottaen nyt korkea vai ei?”, ”Kuvaile 15 sanalla mitä yritys tekee?”, ”Onko yrityksen markkinoilla vielä kasvunvaraa?”, ”Yrityksen johto” ja niin edelleen.

Kattava lista sarakkeita jokaisesta osakkeesta ohjaa tekemään perusteellisen pohjatyön.

3) Sijoituspäiväkirja auttaa välttämään paniikkimyyntejä

Warren Buffettin mukaan sijoittamiseen ei tarvita huippuälykkyyttä vaan ennemminkin malttia ja hermojen hallintaa.

Markkinoiden käänteissä voi olla haastavaa toimia suunnitelmallisesti ja tässä kohti sijoituspäiväkirjasta voi olla hyötyä. Alkuperäinen hankinta on voitu motivoida esimerkiksi näin: ”minulla on hyvät syyt uskoa, että yrityksen menestys ja kasvu jatkuu, ja että tämä tulee näkymään positiivisesti osakekurssissa seuraavan viiden vuoden sisällä”.

Jos ostosta on mennyt vuosi ja tekee mieli myydä, kun kurssi on pakkasella ja ”fiilis on kehno”, niin voi päiväkirjan kautta todeta, että itse yrityksellähän menee ihan hyvin. Tilanne ei vain näy osakekurssissa ja nyt onkin syytä odottaa vielä neljä vuotta ennen kuin heittää pyyhkeen kehään.

4) Sijoituspäiväkirjan pitäjä oppii virheistään

Sijoittajan haasteena on ihmisen luontainen taipumus selittää asiat parhain päin ja syyttää epäonnistumisesta muita ihmisiä tai markkinoita. Sijoituspäiväkirja auttaa olemaan itselleen rehellinen.

Joskus kurssinousulla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen ostopäätöksen kanssa. Aina virhe ei ole markkinoissa, vaan siinä että myy osakkeensa markkinoiden pohjalta.

5) Vahvistusharha

Valitettavasti ihmisen ajattelu on vinoutunut menemään päätökset edellä. Päätös tehdään ensin ja loppuaika käytetään jo tehdyn päätöksen perusteluun. Päätös tuntuu paremmalta kuin onkaan, koska vahvistusharha, johtaa eriävien mahdollisuuksien poissulkemiseen.

Sijoituspäiväkirja voi auttaa kahdella tavalla. Ensinnäkin sijoituspäiväkirjan avulla voi vaatia itseään etsimään systemaattisesti vasta-argumentteja. Mitä argumentteja löydän sille, että olen väärässä, eli että sijoituskohdetta ei tulisikaan ostaa?

Toinen tapa on kirjoittaa sijoituspäiväkirja nettiin blogin muodossa. Osa sijoitusbloggaajista jopa kirjoittaa auki toiveen siitä, että muut haastaisivat omat hypoteesit ja analyysit.