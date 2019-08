Handelsbanken: Cramosta irtautunut Adapteo vahvoissa asemissa

Adapteo saa pankilta ostosuosituksen.

Adapteo irtautui rakennusvuokrausyhtiö Cramosta kesällä omaksi pörssiyhtiökseen. Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnot siirtyivät Adapteoon.

Yhtiö toimii nopeasti kasvavalla markkinalla. Yhtiö arvioi vuokrauksen kohdemarkkinoiden kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa: vuosina 2017–2023 se odottaa yli 10 prosentin vuotuista kasvua Suomessa ja Tanskassa ja 6–8 prosentin kasvua muissa Adapteon toimintamaissa.

Tulevina vuosina tilojen kasvavaa kysyntää tukevat Adapteon mukaan rakenteelliset trendit, kuten muuttoliike, kaupungistuminen, demografiset trendit ja ikääntyvä rakennuskanta.

Vuokrausmarkkinat on defensiivinen toimiala, sillä ne kestävät hyvin suhdanteita. Adapteon mukaan suuri osa asiakkaista on julkisen sektorin asiakkaita, joilla on useimmissa tapauksissa oikeudellinen velvoite toimittaa tiloja eri tarpeisiin. Vuokrausmarkkinoihin vaikuttavat enimmäkseen vakaat kysynnän ajurit.

Adapteolla on markkinajohtajan asema sekä Ruotsin että Suomen vuokrausmarkkinoilla. Yhtiö on kahden suurimman toimijan asemassa Tanskan ja Norjan vuokrausmarkkinoilla sekä vahva haastaja Saksassa.

Yhtiön liikevaihdosta 58 prosenttia suuntautuu vuokrabisnekseen, joka puolestaan on selvästi kallellaan julkiselle sektorille, toteaa Handelsbanken aamukatsauksessaan. Julkinen sektori tuo 74 prosenttia Adapteon vuokraliikevaihdosta.

Pankin mukaan Adapteon vahva taloudellinen tilanne mahdollistaa kasvuinvestoinnit, ja siten Handelsbanken odottaa vertailukelpoiselle käyttökatteelle yhdeksän prosentin vuotuista kasvua vuoteen 2021 asti.

Adapteon investoinnit ovat kannattavia.

”Adapteon kannattavuus ja kyky luoda kassavirtaa mahdollistavat houkuttelevia tuottoja tarjoavien investointien jatkumisen. Uusien investointien takaisinmaksuaika on noin 5 v”, pankki arvioi.

Yhtiön laajeneminen kotimarkkinoiden (Ruotsi, Suomi) ulkopuolelle tukee yhtiön kasvunäkymää.

”Uskomme, että väliaikaisesti heikkenevä markkina-aktiviteetti erityisesti Ruotsissa alentaa hieman vuokraliikevaihdon kasvua lähiaikoina, minkä jälkeen tilanteen pitäisi normalisoitua.”

Handelsbanken aloitti Adapteon seurannan ostosuosituksella. Pankin mukaan pieni hintapreemio suhteessa kilpailijoihin on perusteltu, kun ottaa huomion yhtiön suuremman koon ja hyvän kannattavuuden.

Suurin riski Adapteolle ovat uudet kilpailijat, joita houkuttelee alalle bisneksen hyvä tuottopotentiaali, Handelsbanken arvioi.

Pankin suositus Adapteon osakkeelle onosta ja osakkeen tavoitehinta on 130 ruotsin kruunua.