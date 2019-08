Danske Bank ennustaa peliyhtiölle käännettä kasvussa ja osakekurssissa. Pankki otti yhtiön uudestaan seurantaan osta-suosituksella.

Next Games on suomalainen mobiilipelien kehittäjä, keskittyen lisensoituihin peleihin. Peliyhtiö kehittää ja julkaisee visuaalisesti näyttäviä ja mukaansatempaavia pelejä TV-sarjojen, elokuvien tai kirjasarjojen pohjalta.

Next Games on tullut tunnetuksi erityisesti lisenssistään julkaista The Walking Dead -televisiosarjaan perustuvia mobiilipelejä.

Yhtiöllä oli viime vuonna vaikeuksia myyntiponnisteluissaan. Walking Dead -pelissä havaittiin teknisiä haasteita, jotka heikensivät pelin toiminnallisuutta. Teknisillä haasteilla oli negatiivinen vaikutus pelin liikevaihdon kehitykseen.

Teknisillä haasteilla oli huomattava hidastava vaikutus pelin liikevaihdon kehittymiseen, ja yhtiö ajautui myös kassavaikeuksiin.

Tulosparannus alkuvuonna

Sijoittajien uskoa yhtiöön palautti kuitenkin jossain määrin tämän vuoden kesäkuun uutinen, kun Next Games ilmoitti kehittävänsä mobiilipeliä Netflixin Suomessakin suuren suosion saavuttaneen hittisarja Stranger Thingsin pohjalta. Pelin jukaisu Android- ja iOS- laitteille ajoittuu vuoteen 2020.

Heinäkuun puolivuotiskatsaus kertoi jo positiivisesta käänteestä. Tammi-kesäkuuhun 2018 nähden yhtiön liikevaihto kasvoi 83 prosenttia ja huhti-kesäkuuhun 2018 nähden 65 prosenttia.

Yhtiön tappio jatkoi pienentymistään toisella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos oli huhtikesäkuussa -0,5 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli vielä -1,3 miljoonaa euroa.

Danske Bankin analyytikko Richard Farneman uskoo, että peliyhtiön tekniset ongelmat näyttävät olevan ohi ja Next Gamesin pitäisi pystyä keräämään lisää pääomaa uusien pelien julkaisua varten ja taloudellisen riskin laskemiseksi.

Tärkeimmät ajurit ovat Blade Runner -peli tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ja Netflix-yhteistyö, Farneman toteaa Danske Bankin aamukatsauksessa.

Vaikka Next Games on stabilisoitumassa, on yhtiön asema edelleen haastava. Dansken analyytikon mukaan yhtiötä varjostavat muutamat tekijät.

”Nykyinen peliportfolio ei menesty odotusten mukaisesti ja jatkaakseen uusien pelien julkaisua Next Games tarvitsee lisää kassavirtaa. Mielestämme osakeanti vaikuttaa todennäköiseltä ja olisi positiivinen tekijä, sillä se antaisi Next Gamesille mahdollisuuden keskittyä tulevien pelien julkaisuun ja optimointiin”, Farneman toteaa.

Pelialustan viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä nähdyt tekniset ongelmat vaikuttavat nyt olevan korjattu.

”Epävarmuus pelaajien pysymisestä säilyy, mutta odotamme Blade Runner (2019E) ja Stranger Things -pelien (2020E) antavan tukea ja Next Gamesin kääntyvän jälleen kasvuun.”

Pankki odottaa peliyhtiöltä vankkaa kasvua

Danske Bankin perusskenaarion mukaisella ennusteella peliyhtiön liikevaihto kasvaa 34 prosenttia keskimäärin vuosittain. Ennusteessa on huomioitu orgaaninen kasvu ja yksi uusi pelijulkaisu vuotta kohti.

”Mielestämme Next Gamesin täytyy saavuttaa merkittävää liikevaihdon kasvua, jotta sen kiinteiden kustannusten vipuvaikutus olisi riittävä”, Farneman toteaa.

Next Gamesin osakekurssi on laskenut peräti 76 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Analyytikon mukaan se on nyt arvostettu 75 prosentin diskontolla tärkeimpiin verrokkeihin nähden vuoden 2020 ennustetulla EV/sales-kertoimella 0,6x, mikä heijastaa liiketoiminnan ongelmia ja rahoitukseen liittyvää haastetta.

Danske Bank ennustaa 54 prosentin osakekurssin nousupotentiaalia vuoteen 2020 mennessä perusskenaariossa, 216 prosentin nousupotentiaalia optimistisessa skenaariossa ja 51 prosentin laskupotentiaalia pessimistisessä skenaariossa.

Pankki otti Next Gamesin uudelleen seurantaan 12 kuukauden tavoitehinnalla 2,20 euroa ja Osta-suosituksella.