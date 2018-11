Peliyhtiö Next Games romahti pörssissä – yhtiön kassavarat hupenevat

Next Gamesin kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti osoitti karulla tavalla peliyhtiöiden riskit.

Lisenssipeleihin keskittyneen mobiilipeliyhtiö Next Gamesin osakekurssi romahti peräti 40 prosenttia perjantaina julkaistun synkän tulosraportin vuoksi.

Peliyhtiön liikevaihto nousi viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen 6,4 miljoonasta 13,4 miljoonan kuluvan vuoden heinä-syyskuussa.

Markkinat kuitenkin säikähtivät yhtiön kovaa tappiota. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liiketappio kasvoi peräti 10,7 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 2,3 miljoonaa euroa.

Tulosromahdus oli täydellinen yllätys yhtiötä seuraavalle Inderesille, joka oli odottanut vain 1,9 miljoonan liiketappiota. Next Games siis petti odotukset mennen tullen.

Yhiön myyntikate painui tappiolle 1,5 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella myyntikate oli positiivinen 2,1 miljoonaa. Next Gamesin toimitusjohtajan Teemu Huuhtasen mukaan myyntikatteen laskun syynä olivat The Walking Dead: Our World -pelin lanseerauksen yhteydessä tehdyt pelaajahankintainvestoinnit.

Vuoden 2018 kolmas neljännes käynnistyi AMC:n tvsarjaan perustuvan The Walking Dead: Our World –pelin julkaisulla 12. heinäkuuta. Huuhtasen mukaan yhtiö teki julkaisun jälkeen huomattavia markkinointi-investointeja maailmanlaajuisesti, erityisesti pelin päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopan suurimmissa maissa, ja tavoitteli investoinneilla liikevaihdon huomattavaa kasvua.

Walking Dead -pelin myyntiponnisteluissa on ollut vaikeuksia. Pelissä havaittiin teknisiä haasteita, jotka heikensivät pelin toiminnallisuutta. Teknisillä haasteilla oli negatiivinen vaikutus pelin liikevaihdon kehitykseen, Huuhtanen myöntää.

Teknisillä haasteilla on ollut huomattava hidastava vaikutus pelin liikevaihdon kehittymiseen. Lisäksi Our Worldin teknisillä haasteilla on ollut negatiivinen vaikutus lanseerauksen yhteydessä tehtyjen markkinointi-investointien takaisinmaksuaikaan, joka on alun perin arvioitua pidempi.

Yhtiö on ajautunut kassavaikeuksiin Walking Dead -pelin massiivisten markkinointi-investointien ja pelin teknisten vaikeuksien vuoksi.

”Our Worldin hidastunut liikevaihdon kehitys, markkinointi-investointien pidentynyt takaisinmaksuaika sekä odotettua korkeammat serverikulut vaikuttavat yhtiön kassatilanteeseen. Tämän johdosta yhtiö harkitsee eri vaihtoehtoja vahvistaakseen taloudellista asemaansa osana riskienhallintasuunnitelmaa. Vaikka julkaistuja pelejä operoidaan voitollisesti, pelien yhteistuotot eivät ennen Our Worldin liiketoiminnan kasvattamista kata kehitysvaiheessa olevien tuotteiden kustannuksia.”

Kassatilanteen vahvistaminen on tärkeää tarvittavan käyttöpääoman turvaamiseksi, jotta liiketoiminnan kasvun edellyttämät toimenpiteet sekä tuotekehityksessä olevien pelien kehitys ja julkaisu voidaan toteuttaa suunnitellusti, toimitusjohtaja toteaa.

”Yhtiön kassa paloi moninkertaisesti odotuksiamme nopeammin Q3:lla”, toteaa Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Next Gamesilla oli käteisvarojan kolmannen kvartaalin lopussa noin 8,8 miljoonaa euroa ja lisäksi yhtiöllä on käytettävissä viiden miljoonan euron tililimiitti. Riikolan mukaan yhtiön täytyy tehdä nyt Our Worldiin ja ensi vuoden aikana Blade Runner -pelin julkaisun yhteydessä suuria markkinointipanostuksia, eikä kassaa voi päästää kovin pieneksi, jotta yhtiöllä säilyy riittävä liikkumavara esimerkiksi mahdollisten tulevien pelien lisenssien hankkimista varten, joihin voi sisältyä ennakkomaksuja.

Inderes uskoo yhtiön vahvistavan taloudellista asemaansa lähitulevaisuudessa osakeannilla.