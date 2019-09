Techradar: Tässä vuoden 2019 parhaat matkapuhelimet

Teknologiasivuston listaamissa matkapuhelimissa riittää ominaisuuksia, mutta hintakin saattaa nousta yli 1000 euron.

Techradar-sivuston mukaan muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen markkinoilla on nyt kolme suurta trendiä: täysin reunattomat näytöt, taittuvat näytöt ja 5G. Nuo ominaisuudet tulevat yleistymään ensin lippulaivamalleihin ja myöhemmin myös alempiin hintaluokkiin.

Techradar kertoo kokeilleensa kaikkia testaamiaan puhelimia perusteellisesti ja asetti ne paremmuusjärjestykseen muun muassa ominaisuuksien, näytön, akunkeston, muotoilun ja kameran perusteella. Myös puhelimen hinta-laatusuhde oli yksi arvioitava seikka.

Applen uudet iPhone 11 -mallistot eivät olleet vielä tässä vertailussa mukana.

Tässä ovat Techradarin nimeämät tämän hetken 10 parasta puhelinta:

1. Samsung Galaxy S10 Plus

Techradarin mukaan Samsung Galaxy S10 Plusssaan on koottu käytännössä kaikki älypuhelinmaailman parhaat ominaisuudet. Malli tarjoaa ne lisäksi halvemmalla kuin pääkilpailijansa Apple.

Puhelimessa on Techradarin mielestä markkinoiden paras näyttö ja erinomaiset kamerat. Puhelimen hinta on kuitenkin kova, vaihdelleen noin 800 -1050 euron väliltä.

2. Huawei P30 Pro

Listan kakkospuhelin on Techradarin mukaan ”huima” kamerapuhelin hyvällä hinta-laatusuhteella. Sivuston mukaan Huawei P30 Pro kolkuttelee niin lähelle Samsungin Galaxy S10 Plussaa, että niiden välillä valitseminen alkaa olla osittain makuasia.

Puhelimen näyttö häviää kuitenkin selvästi Galaxy S10 Plussalle. Huawein puhelin on Suomessa peräti 200 euroa edullisempi kuin Samsungin lippulaivamalli.

3. Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 sisältää Techradarin mukaan lähes kaikki S10 Plussan tärkeimmät ominaisuudet pienemmällä ulkokuorella ja hieman edullisemmalla hinnalla.

Galaxy S10:ssä on Samsungin uusi käänteinen langaton latausominaisuus, PowerShare, jonka avulla puhelinta voi käyttää langattomana latausalustana mille tahansa Qi-lataustekniikkaa tukevalle laitteelle.

4. Huawei Mate 20 Pro

Huowei Matessa yhdistyvät tyylikäs muotoilu, hyvä suorituskyky ja muutama mielenkiintoa herättävä uutuusominaisuus, Techradar ynnää. Puhelimessa on näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin, erinomainen akunkesto sekä loistava kolmoiskamera.

Käyttöliittymä ei ole sivuston mukaan kuitenkaan täysin kilpailijoiden tasolla.

5. Samsung Galaxy Note 9

Tämä puhelin on yhä yksi tämän hetken tehokkaimmista puhelimista. Techradarin mukaan puhelimen tekniset tiedot hakevat vertaistaan. Puhelimessa on peräti 1 Tt:n tallennustila sekä upea näyttö.

Techradarin mukaan Samsung Galaxy Note on todella monipuolinen kokonaisuus ja sen Bluetoothilla toimiva S Pen -kosketuskynä nostaa laitteen toiminnallisuuden jo lähelle tabletteja.

”Valtava muisti, upea näyttö, hyvä akunkesto ja erinomaiset kamerat tekevät siitä ehkäpä markkinoiden parhaan älypuhelimen”, sivusto henkuttaa.

Puhelimen hinta on kuitenkin korkea, joten hinta-laatusuhteessa se häviää kuitenkin Galaxy S9 Plussalle. Puhelimen hinta vaihtelee noin 750 – 1070 euron välillä.

6. iPhone XS / iPhone XS Max

Molemmat puhelimet ovat markkinoiden parhaat Apple-puhelimet, Techradar arvioin. iPhone XS Max vie sivuston mukaan käyttökokemuksen aivan uudelle tasolle suuremman näyttönsä ansiosta.

Puhelimissa on markkinoiden tehokkain suoritin, mutta niiden akunkesto ei pärjää parhaille Android-puhelimille. iPhonet ovat kuitenkin erittäin kalliita matkapuhelimia. iPhone XS:n hinta vaihtelee 995 – 1215 euron välillä.

7. Huawei P30

Huawein ”keskimalli” tarjoaa Techradarin mukaan reippaasti tehoa, monien kaipaaman kuulokeliitännän ja yhteen käteen mahtuvan muotoilun. Puhelin sopii erityisen hyvin erinomaisen kamerapuhelimen tarvitseville, jotka eivät halua pulittaa laitteestaan tuhatta euroa. Huawei P30:n hinnat vaihtelevat 500 – 830 euron välillä.

8. OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro on Techradarin mielestä yksi markkinoiden innovatiivisimmista puhelimista. Se sopii erityisesti sellaiselle käyttäjälle, joka katselee paljon videoita tai pelaa pelejä suurelta ja tarkalta näytöltä.

Puhelin oon myös käytännössä yksi markkinoiden tehokkaimmista Android-puhelimista. Puhelimen kamera ei vieläkään yllä parhaiden puhelinten tasolle, Techradar toteaa.

Hinta vaihtelee noin 750 – 890 euron välillä.

9. Samsung Galaxy S10e

Tämä puhelin on pienikokoinen, mutta kohtuuhintainen puhelin huippuluokan ominaisuuksilla. Sen käyttö onnistuu myös yhdellä kädellä ja siinä on erinomainen kamera kohtuuhintaan. Miinuspuolena Techradar mainitsee, ettei puhelimessa ole näyttöön integroitua sormenjälkitunnistinta. Lisäksi se on huomattavasti paksumpi kuin S10.

Puhelimen hinta asettuu noin 650 – 940 euron väliin.

10. Honor 20

Honor 20:n suurin myyntivaltti on Techradarin sen erinomainen hinta-laatusuhde. Se on tehokkailla komponenteilla ja laadukkaalla kameralla varustettua puhelin, jota pystyy käyttämään mukavasti yhdellä kädellä. Hinta asettuu 350 – 640 euron väliin.

Lue puhelimien tarkemmat arvioit Techradar-sivuilta.